В "Экспо-Волге" пройдет выставка "Промышленный салон. Металлообработка"

С 24 по 26 сентября на площадке самарского ВК "Экспо-Волга" пройдет выставка "Промышленный салон. Металлообработка".
24 сентября на ее площадке состоится совещание "Экономический рост и повышение инвестиционного потенциала Самарской области за счет алюмопотребляющих отраслей и внедрения высокотехнологичных алюминиевых решений".
В рамках мероприятия будет подписано соглашение между Алюминиевой ассоциацией и Самарским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России". Участники обсудят разработку региональных программ по применению продукции из алюминиевых сплавов в строительстве, ЖКХ, объектах культуры, здравоохранения, спорта Самарской области.
"Не менее интересным и важным событием станет отраслевая сессия "Как стать поставщиком "Леруа Мерлен", - обещают организаторы, которые уже получили много заявок от желающих в нем участвовать. Сессия также пройдет 24 сентября.
В этом году выставка объединяет на одной площадке более полусотни промышленных предприятий. Традиционно, помимо крупнейших отечественных компаний, свои достижения представят и зарубежные партнеры из Германии, Чехии, Японии, Китая и Беларуси.
География российских участников тоже широка: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Пермь, Набережные Челны.
Подробнее о проекте можно узнать на сайте: https://promsalon.ru/programma/programma2019.php
Выставка пройдет при поддержке правительства Самарской области, Союза машиностроителей и Ассоциации "Станкоинструмент".
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