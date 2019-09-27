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Экономика и бизнес

Промышленный салон в "Экспо-Волге" собрал более 50 компаний

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 24 по 26 сентября на площадке ВК "Экспо-Волга" состоялась 18-я международная специализированная выставка-форум "Промышленный салон. Металлообработка".

Фото: ВК "Экспо-Волга"

Выставка традиционно проходит при поддержке правительства Самарской области, Союза машиностроителей России, Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и ассоциации "Станкоинструмент".

Форум собрал на своей площадке более полусотни компаний, в том числе зарубежных из Японии, Китая, Германии, Чехии, Белоруссии. На стендах были выставлены десятки видов продукции — от сверхпрочных резцов до роботов, выполняющих сотни операции одновременно.

В церемонии официального открытия принял участие министр промышленности и торговли региона Михаил Жданов. "Одна из целей и выставки и задач правительства Самарской области, которую мы решаем — это вхождение на рынок металлообработки, на рынок станкоинструментов самарских предприятий, — отметил он. — Поэтому я надеюсь, что те технологии, те компетенции, которые показаны сегодня на выставке, обязательно помогут нам в решении этой задачи". Также в своем приветственном слове министр зачитал обращение к гостям и участникам выставки от имени губернатора Дмитрия Азарова.

В рамках выставки-форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией "Объединение производителей, поставщиков и потребителей алюминия" и Самарским региональным отделением общественной организации "Опора России". Одно из направлений соглашения — улучшение инвестиционного климата за счет внедрения высокотехнологичных алюминиевых решений в региональных проектах. В дальнейшем стороны сформируют "дорожную карту" по объектам строительства и реконструкции в проектах городской и транспортной инфраструктуры, а также обсудят создание литейных центров.

В этом году впервые состоялась отраслевая сессия "Как стать поставщиком от Леруа Мерлен". Большой интерес среди гостей выставки вызвала отраслевая сессия "Внедрение IT-технологий в промышленность".

Генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан поблагодарил правительство Самарской области, Союз машиностроителей России и Ассоциацию "Станкоинструмент" за поддержку проекта, внимание к площадке и дружеское отношение и партнерство к выставке. "У нас очень высокий научно-технический потенциал, который не исчерпан до конца и ни одно мероприятие не в состоянии его полностью раскрыть. Для нас, как для организаторов — это сверхзадача", — подчеркнул он.

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