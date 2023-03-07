Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили вопросы реализации программы "Возвращение"

Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Государственной Думы от Самарской области Владимиром Гутеневым, чтобы обсудить вопросы реализации программы "Возвращение". Она позволяет оказать комплексную поддержку жителям региона, которые возвращаются из зоны проведения специальной военной операции.

Также участие в беседе приняла региональный сервисный уполномоченный, общественный советник губернатора Самарской области Наталья Полянскова.

Напомним, глава региона утвердил межведомственный план, который включает помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе, психологическую, помощь в переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени.

Этот проект был представлен президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Успешный опыт Самарской области был принят во внимание при формировании инициативы главы государства о создании госфонда, который займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

Во время встречи Владимир Гутенев отметил, что опыт региона по поддержке защитников Отечества будет рекомендован другим регионам страны, в том числе в рамках рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей.

Депутат Госдумы рассказал, что накануне он проводил встречи с родственниками бойцов, героически погибших в зоне СВО. "Мы передали им сертификаты на двухнедельный отдых в сочинском санатории "Зеленая роща" с бесплатным проездом для всех членов семьи", - отметил Владимир Гутенев. Напомним, эта тема обсуждалась на одной из предыдущих встреч парламентария с главой региона.

Губернатор поблагодарил депутата Госдумы за возможность предоставления путевок. "У вас слова с делом не расходятся. Вот проговорили по поводу путевок, и люди уже отдыхают. Это очень важно. Для кого-то это отдушина, реабилитация, возможность действительно восстановить здоровье, как душевное, так и физическое. Огромное спасибо. Очень надеюсь, что этот проект будет продолжен. И знаю, что вы будете главным его инициатором. Благодаря вашей энергии и настойчивости, собственно, сегодня люди и имеют такую возможность", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Также парламентарий отметил усилия региона по прохождению бойцами реабилитации. "Мы получили обратную связь от ребят, которые уже прошли курс восстановления после лечения в самарском госпитале ветеранов войн, они остались довольны. Это очень хорошая практика, которая укладывается в региональную программу "Возвращение".

Владимир Гутенев и Дмитрий Азаров обсудили отдельное направление программы "Возвращение", которое сейчас прорабатывается регионом и касается тех бойцов, кто приедет в отпуск.

Напомним, президент России в своем Послании поручил установить для всех участников специальной военной операции регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу, чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть рядом с родными и близкими.

"Сейчас нас ждет довольно большой поток тех, кто с первых дней принимал участие в СВО. Конечно же, бойцам нужен отдых, потому что происходит большое эмоциональное напряжение. Поэтому было принято решение в нескольких регионах провести эталонные мероприятия. И разумеется, в первую очередь была рассмотрена именно Самарская область благодаря тому, что программа "Возвращение" работает очень успешно и получила высокую оценку президента РФ Владимира Путина", - подчеркнул Владимир Гутенев.

Депутат Госдумы вышел с инициативой изучить и распространить опыт региона и провести в Самарской области совещание по этому вопросу с участием других субъектов Приволжского федерального округа.

"Есть положительный опыт и в других территориях. Может быть, не настолько комплексный, как в Самарской области, но тем не менее есть очень хорошие решения. И в Татарстане, и в Башкирии, и у наших соседей в Ульяновской области некоторые фрагменты, которые тоже было бы интересно обсудить. Спасибо вам большое за готовность оперативно провести это совещание и использовать самарский опыт в качестве одного из основных для формирования общей повестки, - обратился Владимир Гутенев к Дмитрию Азарову. - Мы должны обеспечить то, что успешно реализуется в Самарской области. Это "зеленые коридоры". То есть ребята должны получить возможность приоритетного оформления документов, прохождения диспансеризации и лечения. Должна быть и культурная составляющая".

В ходе встречи особо отмечено, что важно не формировать жесткие шаблоны, а прежде всего дать военнослужащим и членам их семей новые возможности. "Если есть необходимость пройти диспансеризацию - нужно создать для этого условия. Если есть желание поделиться своим опытом в рамках школьных уроков, это также можно организовать, - пояснил депутат. - Когда человек вернулся с СВО, в первый день у него один настрой. Затем прошло несколько дней, он оттаял, прошла социализация, нужно обязательно накануне с теми семьями, куда возвращаются, с женами, с матерями провести работу. Потому что есть специфика общения с этими ребятами сейчас, чтобы процесс адаптации был быстрее".

"Возвращение на побывку, в отпуск, фактически это тоже возвращение. Очень правильная идея. И конечно, очень важно, что сегодня отпуска для военнослужащих будут предоставляться на регулярной основе. На каждой встрече с семьями военнослужащих этот вопрос звучал. Очень важно, что решение президентом страны отдельно отмечено в Послании. Во многом оно сформировано благодаря комиссии, Андрею Анатольевичу Турчаку, депутатскому корпусу, который держит руку на пульсе самых важных, самых актуальных вопросов от семей военнослужащих. Конечно, мы к этому должны быть готовы. Уверен, объединяя опыт всех регионов, подготовимся должным образом к встрече наших защитников", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Накануне после встречи с семьями защитников Отечества руководитель области предложил синхронизировать отпуска бойцов и их жен, чтобы они смогли провести совместный отдых. Инициатива будет проработана совместно с работодателями региона.

Депутат также поблагодарил руководителя области за помощь жителям Снежного в восстановлении необходимой инфраструктуры. Напомним, Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в город, где вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, жителями и руководством Снежного определил первоочередные задачи, а в дальнейшем контролировал их исполнение. В прошлом году благодаря поддержке региона, помощи меценатов и неравнодушных самарцев было восстановлено более 80 объектов: детские сады, школы, больницы, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры.

"Я видел восстановленные вами школы, получил слова благодарности от жителей. Но я должен сказать, что Самарская область оказывает помощь и другим территориям. Это правильно", - подчеркнул Владимир Гутенев.