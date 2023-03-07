Дмитрий Азаров навестил семью тольяттинца, погибшего в зоне СВО

Во вторник, 7 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в рамках рабочей поездки в Тольятти навестил Наталью Авдееву, чтобы выяснить, какая дополнительная помощь и поддержка требуется. Муж Натальи Алексей Горюнов, который до начала проведения специальной военной операции работал на АвтоВАЗе, героически погиб в зоне СВО.

Наталья Авдеева поблагодарила губернатора за внимание к ее семье, а также ко всем родственникам военнослужащих, которые сегодня защищают Родину, участвуя в специальной военной операции.

"Благодарим вас за такое внимание, - обратилась женщина к Дмитрию Азарову. - Моя помощь и опора сейчас - это мой сын. Коллеги мужа с АвтоВАЗа, с которыми он дружил и общался, тоже звонят, поддерживают".

Сын Дмитрий действительно помогает маме во всем. При этом он хорошо учится, в этом году заканчивает 9 класс тольяттинской гимназии, впереди - подготовка к экзаменам. Сейчас перед ним стоит выбор, куда пойти учиться дальше.

"Я хочу поступить в технический колледж на автостроителя, чтобы в дальнейшем заняться диагностикой машин. Тем более что я неплохо управляюсь с железками", - поделился своими планами парень. Интерес к деталям и машинам у школьника появился с того момента, как отец привел его в гараж чинить машину. Свою роль сыграли и занятия в кванториуме.

"В кванториуме есть разные программы и направления. Давай посмотрим и подберем тебе занятие по душе", - предложил глава региона парню, чтобы тот продолжил повышать уровень своих знаний и компетенций. Дмитрий Азаров поинтересовался и выбором колледжа. "Я хочу еще съездить в Самару, чтобы посмотреть, какие есть возможности там. Уже участвовал в профориентационном мероприятии Самарского металлургического колледжа", - рассказал Дмитрий.

"Если мама одобрит, мы тебе покажем, какие колледжи работают у нас в регионе, чтобы ты смог познакомиться с ними и сделать свой выбор, - вышел с инициативой Дмитрий Азаров, обращаясь к сыну Натальи. - Обязательно поможем. Если интерес есть, значит все получится. Ценность специальностей, подобных той, которую выбрал ты, будет только возрастать. Главное, что умеешь работать руками и головой, применять полученные знания - это точно приведет к успеху".

В завершение встречи Дмитрий Азаров поздравил Наталью Авдееву с наступающим Международным женским днем, вручив подарки.