Дмитрий Азаров поздравил женщин Самарской области с 8 Марта

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 8 марта, по случаю Международного женского дня поздравил с праздником женщин Самарской области.
"Дорогие наши, любимые, самые лучшие! Международный женский день - один из любимейших праздников россиян. Он еще раз напоминает нам о том, как много значит в нашей жизни женщина - мать, жена, дочь, сестра, бабушка. Ведь женщина - это олицетворение весны, любви, заботы, уюта и тепла, олицетворение самой жизни", - говорится в поздравлении главы региона.
Дмитрий Азаров отметил, что особенно ярко лучшие качества наших соотечественниц проявляются в дни испытаний, когда решается судьба страны. В условиях жесткого санкционного режима и проведения специальной военной операции женщины проявляют стойкость, силу духа, самоотверженность, решимость словом и делом поддержать армию, обеспечив защитникам Отечества надежный тыл.
Никого не оставил равнодушным уникальный фотопроект "Жены героев", объединивший все российское общество и шагнувший далеко за пределы нашего региона. До глубины души тронула наших земляков инициатива "Шьем для наших" и многие другие идущие от сердца начинания, напомнил губернатор.
"И мы, мужчины, понимаем, что в вашей поддержке - наша сила и непобедимость, как это было во все времена. Хочу искренне поблагодарить вас, мои дорогие землячки, за ваш вклад в развитие Самарской области, активное участие в решении задач, поставленных президентом Владимиром Путиным, за то, что, как бы трудно ни было, вы всегда рядом. Уверен, вместе мы все преодолеем, защитим нашу великую страну - Россию и обеспечим счастливое, безопасное будущее для наших детей", - выразил слова благодарности Дмитрий Азаров.
"От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! А мы постараемся сделать так, чтобы ваши лица чаще озарялись улыбками!", - пожелал женщинам губернатор Самарской области.
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