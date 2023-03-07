Дмитрий Азаров поздравил жительниц Тольятти и Сызрани с наступающим Международным женским днем

Во вторник, 7 марта, в ходе рабочей поездки в Тольятти глава региона Дмитрий Азаров поздравил жительниц Автограда с наступающим праздником 8 Марта.

Он отметил, что для нашей страны этот день имеет особый смысл: "Очень рад, что имею возможность лично поздравить вас с праздником, с Международным женским днем, который для нашей страны имеет особое значение. Это день благодарности и преклонения перед женщиной. Женщиной, которая растит детей, делает все для того, чтобы наша родная земля была краше. А если нужно, встает на ее защиту. И в зале есть сегодня женщины, которые с полным правом могут отмечать этот Международный день и День защитника Отечества".



Отдельные слова благодарности Дмитрий Азаров высказал тем, кто сегодня оказывает помощь бойцам - участникам СВО и их семьям.

"Я знаю, что каждая из вас вносит свой вклад, поддерживает защитников Отечества. Кто-то шьет одежду для наших бойцов, кто-то плетет маскировочные сети, кто-то организовывает работу детских коллективов, чтобы они готовили блиндажные свечи и писали добрые, светлые письма нашим бойцам. Как же они отзываются - эти письма, эта забота - в сердцах наших защитников! Я знаю это не понаслышке. Как мужественные, суровые бойцы иной раз и слезу смахнут, читая детские письма", - поделился он.

Губернатор подчеркнул, что педагоги и учителя тоже внесли немалый вклад в воспитание настоящих патриотов. Также он поблагодарил общественные объединения, трудовые коллективы, старших по домам - всех, кто организовывает работу по поддержке военнослужащих: "То единение, которое есть сегодня в нашем обществе, вселяет в нас уверенность, что мы обязательно добьемся всех целей и задач, и Победа будет за нами".

Слова признательности и поздравления губернатор также адресовал сотрудницам АвтоВАЗа - крупнейшего градообразующего предприятия.

"АвтоВАЗ - это большая семья и именно женщины - хранительницы очага, традиций и ценностей предприятия", - подчеркнул он. По его словам, во многом благодаря женщинам, хранящим ценности славного коллектива, даже в период небывалых сложностей удается достигать потрясающего результата.

"Точно есть что-то героическое в том, что в июне прошлого года АвтоВАЗ запустил конвейер. И, конечно же, то, что обновленную "Весту" мы вернули на площадку АвтоВАЗа в Тольятти, запустили почти что в два раза раньше расчетных сроков - это заслуга, в том числе, энергии, таланта удивительных женщин. Я искренне вас благодарю. Знаю, что с таким прекрасным коллективом любые задачи по плечу, любые невзгоды нипочём", - поблагодарил он прекрасную половину коллектива предприятия.

Благодарность прозвучала и за помощь семьям военнослужащих. "Уникальный опыт АвтоВАЗа по поддержке семей военнослужащих, надеюсь, будет тиражироваться по другим предприятиям Самарской области. Славный коллектив АвтоВАЗа всегда задавал темп, уровень, динамику. На вас всегда ровнялись. Я рад, что и сегодня и в этом смысле традиции повторяются", - сказал Дмитрий Азаров.

Присоединился к поздравлениям президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Он отметил, что женщины работают практически в каждом подразделении предприятия: "В каждом подразделении, какие бы непростые, даже тяжелые условия труда ни были, везде нам помогают женщины. В каждом коллективе, в каждом цехе. И это здорово! И мы очень бережно относимся к вам".

Дмитрий Азаров добавил, что наши защитники Отечества отстаивают в том числе и наши традиционные духовные, семейные ценности: "Слава Богу, мы имеем возможность восхищаться вашей красотой, вашей проницательностью. Спасибо, что вы у нас есть - есть, кому поклониться, кого благодарить. Спасибо матерям, женам, сестрам, дочкам и внучкам. Спасибо, что вы дарите нам это право - быть сильными!"

Почетными грамотами и благодарностями губернатора были награждены отличившиеся в работе сотрудницы АвтоВАЗа.

Также губернатор вручил государственные и региональные награды жительницам Тольятти и Сызрани, кто своим трудом, талантом, самоотверженностью заслужил уважение земляков.

Знак отличия "Материнская доблесть" II степени Дмитрий Азаров вручил маме пятерых детей Светлане Степановой, награду "За заслуги в наставничестве" получила главная медсестра Тольяттинской клинической горбольницы № 1 Елена Айзятова, почетное звание "Заслуженный работник промышленности Самарской области" присвоено Елене Мельниковой, ведущему инженеру-конструктору АО "ТЯЖМАШ". Также обладателем почетного звания "Заслуженный работник культуры Самарской области" стала Татьяна Колябина, преподаватель детской школы искусств им. Островского г. о. Сызрань, за вклад в развитие здравоохранения благодарностью губернатора отмечена Юлианна Заболотько, заведующий отделением-врач общей практики Сызранской центральной городской и районной больницы.

Благодарностью губернатора за вклад в развитие женского движения в Самарской области была поощрена председатель совета женщин г. о. Сызрань Ольга Драгункина. Она рассказала, что представляет Сызранское отделение региональной общественной организации "Союз женщин Самарской области".

"В нашей организации сегодня 13 отделений, каждое из которых возглавляет председатель первичной организации - это целеустремленные, активные, умные, жизнелюбивые женщины. В этот день от лица нашей организации хотелось бы поздравить всех уважаемых наших женщин с наступающим праздником. Наши женщины сильные, активные, самое главное их качество - желание внести свой вклад в развитие нашего города. Они работают, занимаются общественной деятельностью на благо наших земляков. И конечно же, мы вдохновляемся нашим губернатором, потому что его жизнелюбие, любовь к своему краю, жителям, это пример для нас. Я могу сказать от лица всех наших женщин: очень благодарны за эти видимые изменения, которые происходят в нашем городе. Это и построенные больницы, отремонтированные поликлиники, школы, дороги, построенная набережная, которая до сих пор продолжает развиваться, расширяться, украшает наш горд и является его визитной карточкой. Мы гордимся своим регионом", - поблагодарила она.

Татьяна Колябина с 1995 года в Сызрани преподает в музыкальной школе по классу медных духовых инструментов. Она рассказала, что очень любит свою работу, детей и поделилась достижениями своих учеников. По ее словам, духовой оркестр недавно получил грант - ездили в Ижевск на конкурс оркестров. На эти и дополнительные средства купили новые инструменты, чтобы ребята играли на хороших инструментах. Она также добавила, что готовится интересная программа на этот год на фестиваль "Серебряные трубы Поволжья". "Неслучайно этот удивительный фестиваль духовой музыки здесь проходит", - подчеркнул губернатор, отмечая заслуги награжденного преподавателя.

Дмитрий Азаров подчеркнул: нет отраслей и направлений, где бы российские женщины не приложили свой талант и профессионализм.

"Во многом благодаря этому Самарская область развивается в последние годы опережающими темпами", - отметил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, в сегодняшние непростые времена женщинам, которые эмоциональнее воспринимают сложные ситуации, которые более склонны к сопереживанию, сложнее вдвойне.

"Но вы находите в себе силы, чтобы работать на благо Родины, своей семьи, замечательного города Сызрань, чтобы воспитывать детей, подставлять свое хрупкое, но такое надежное плечо мужчинам", - подчеркнул он.

Он поблагодарил трудовые коллективы Сызрани, которые не оставляют семьи военнослужащих. "Целый ряд идей, проектов поддержки бригад, цехов, которые в Сызрани родились, реализуются по всей Самарской области, да думаю, что уже и по всей стране. Вы видите, как сегодня сплотилось общество, чтобы оказать всемерную поддержку", - обратился он к участникам торжественного мероприятия в Сызрани.

"Я восхищаюсь женщинами Самарской области. Наши бойцы знают и враг знает, что за каждым нашим бойцом стоит красивая, сильная, любящая российская женщина, а значит, наша армия непобедима, совершенно точно. Значит, победа будет за нами. И вы своей заботой этот день приближаете. Искренне хочу вам пожелать по-настоящему весеннего настроения, побольше улыбок на ваших лицах, чтобы для этого были поводы. Сызрань меняется. Конечно, еще огромный объем работы сделать предстоит. Ни я, ни глава города, ни депутаты не обманываемся и понимаем, что здесь много еще нужно сделать. Но и те изменения, которые последние годы происходят, и произойдут в этом году, будут работать на будущее, чтобы город привлекал туристов, но самое - для жителей Сызрани", - отметил он.

Продолжится работа по обустройству набережных, по расчистке русел рек. "В той ситуации, в которой находится водохранилище, это не добавляет привлекательности Сызрани. Мы это исправим. И в этом году постараемся провести работы по углублению русла Волги, чтобы заходили круизные корабли. Для города, который всегда был красив и знаменит своими реками, это важно. Мы точно продолжим работу по благоустройству. Начнем строить новую школу", - поделился губернатор планами.

"Сегодня Сызрань славна своими трудовыми коллективами. Вы двигаете вперед и автопром, вы создаете условия для безопасности нашей страны и, конечно, вы достойны того, чтобы город преображался. Я уверен, мы вместе это сделаем", - сказал глава региона.

"Дорогие очаровательные, прекрасные, талантливые, смелые, если нужно - самоотверженные землячки! Я от души желаю вам счастья, мирного неба над головой, любви, заботы и уважения, всего, чего безусловно достойны женщины Самарской области", - пожелал Дмитрий Азаров.