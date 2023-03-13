Главы городов и районов Самарской области доложили губернатору о борьбе с паводком

В понедельник, 13 марта, губернатор Дмитрий Азаров провел традиционное оперативное совещание в правительстве Самарской области с участием руководителей министерств, ведомств и главами муниципальных образований региона.

Особое внимание было уделено вопросам прохождения паводка на территории региона. В этом году в связи с теплой погодой и обильными осадками он начался на 20 дней раньше, чем обычно. Также из-за теплой погоды и обильных осадков практически одномоментно сошли талые воды.

Напомним, две недели назад в регионе проводилась противопаводковая комиссия, где муниципалитетам были даны инструкции по подготовке к периоду ускоренного таяния снега и прохождению половодья. Тем не менее, ситуация в ряде населенных пунктов региона требует особого внимания.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко отметил, что на сегодняшний день в губернии подтоплены 3 частных дома и 62 приусадебных участка, 3 низководных моста - в Пестравском, Кинель-Черкасском и Большеглушицком районах.

Главы отчитались, что угрозы разрушения объектов нет, они построены таким образом, чтобы обеспечить прохождение воды. В населенные пункты можно добраться объездными путями. При этом запас необходимых товаров, лекарств есть, их подвоз осуществляется регулярно.

Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину вместе с муниципалитетами, где есть низководные мосты - всего таких объектов пять - вести постоянный контроль, как минимум три раза в сутки вести замеры воды и следить за состоянием конструкций.

"Все меры безопасности должны быть предприняты. Организуйте всю необходимую работу", - поручил губернатор.

"На 13-15 марта прогнозируются подтопления в Хворостянском, в Алексеевском, Приволжском районе, в Борском районе может быть подтоплен один участок дороги, в Красноярском районе может подтопить несколько автомобильных мостов", - сообщил Олег Бойко.

Глава областного МЧС добавил, что ближайшие трое суток будут сохраняться положительные температуры воздуха, возможны осадки.

Губернатор поручил главам муниципалитетов провести завтрашний день на проблемных участках, лично контролировать работу служб и к вечеру доложить о текущей ситуации.

"Коллеги, завтрашний день вы все проводите в полях, во дворах, на улицах, в лужах. Разбираетесь со всеми подтопленными участками - это и застроенные территории, и улично-дорожная сеть, и мосты - там, где наиболее сложная обстановка. Разговариваете с людьми, уточняете, какая помощь нужна. Лично убедитесь в эффективности работы ваших служб, которые должны быть задействованы при проведении противопаводковых мероприятий, принимаемых мер, адекватной реакции глав поселений и районов, если речь идет о городах", - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Глава региона потребовал от глав муниципалитетов предоставить информацию по паводковым мероприятиям: какие меры уже были предприняты и как ситуация выглядит сегодня.

Глава областной столицы Елена Лапушкина отметила, что в городе в круглосуточном режиме работает 11 бойлеров, которые откачивают воду в Кировском и Куйбышевском районах - там, где ситуация наиболее сложная. Ведутся работы по проливке горячей водой дождеприемников - их в городе 1 333, уже 1 190 обработали - а также по вывозу снега. За неделю вывезено почти 33 тыс. т снега.

Елена Лапушкина отметила, что по ряду территорий подтопление идет там, где ранее был естественный водоотвод, а теперь построены дома. Дмитрий Азаров подчеркнул, что тут есть повод разобраться с главами районов и профильным департаментом по вопросу выдачи разрешений на строительство и как в случае выдачи решен вопрос с водоотводами.

Дмитрий Азаров также обратил внимание на жалобы жителей поселка Зубчаниновка о затоплении улиц Литвинова и Магистральной. "Мы разрабатываем проект реконструкции дорог с устройством ливневой канализации. Эту работу планируем завершить до конца года", - отметила Елена Лапушкина. Губернатор поручил ускориться с проектированием, а также принять все необходимые временные меры.

Глава Сызрани Анатолий Лукиенко в своем докладе пояснил, что в противопаводковых мероприятиях задействованы все городские службы, в том числе аварийно-спасательные. "Всего на данный момент работает 26 человек и 12 единиц техники, - отметил он. - Ситуация напряженная, но контролируемая. Работы по откачке воды ведутся в круглосуточном режиме. В поселке Сормовский объем талых вод, которые идут с прилегающих полей, достаточно большой. Поэтому мобилизовали все силы и средства. Подвозим песок россыпью и в мешках".

Глава Сызранского района Виктория Кузнецова добавила, что участие в противопаводковых мероприятиях принимают фермерские хозяйства - руководители направляют свою технику. "В настоящее время работает оперативная группа, которая контролирует ситуацию во всех сельских поселениях, вся техника задействована в полном объеме. Встречались с людьми, эвакуация пока не требуется. Но при необходимости мы готовы развернуть пункты временного размещения", - доложила она.

Дмитрий Азаров подчеркнул: "В ситуации с обильными потоками талой воды необходимо предусмотреть временные меры для защиты населенных пунктов. По Сормовскому вместе с городскими властями Сызрани посмотрите, как сейчас работать на упреждение".

Первый заместитель главы городского округа Тольятти Андрей Дроботов отметил, что пока остаются подтопленными несколько улиц, в том числе Никонова и Гидротехническая в Новом городе. На проблемной улице Офицерской наладили работу коллектора, на Баныкина - откачивают переполненный дождеприемник. Работает также мобильная группа аварийно-спасательной службы, которая выезжает по обращениям граждан. В частности, специалисты откачивали воду в поселках Федоровка, Загородный и Тимофеевка.

"Сегодня и завтра галстук можете в кабинете оставить. Надевайте резиновые сапоги, кепку и вперед устранять подтопление дорог. Жалоб по Тольятти - больше всего, - заявил Дмитрий Азаров. - Предпринимайте максимальные меры".

Губернатор также отметил, что в конце апреля в Тольятти пройдут мероприятия всероссийского уровня и к их проведению необходимо готовиться заранее. "Месячник по благоустройству в Тольятти должен завершиться 22 апреля", - обратился Дмитрий Азаров к руководству города и других муниципалитетов, отметив, что уже к последней декаде апреля порядок должен быть наведен везде.

По данным регионального управления МЧС наиболее сложная ситуация с прохождением паводка в Ставропольском районе, где подтоплены десятки приусадебных участков. Первый заместитель главы муниципального образования Юрий Забродин доложил, что "наиболее активная стадия прохождения паводка" наблюдается в селе Тимофеевка.

"Мы возвели вал высотой 3 м, уровень воды за ним - 2 м. Там работает передвижная насосная станция. Воду перекачиваем в овраг. С субботы введен режим повышенной готовности, - отметил он. - Ведется откачка воды с улицы Дачная в селе Русская Борковка. В Выселках было подтопление одной улицы и трех домовладений. Но мы приняли решение прорыть канаву, и вода начала уходить. В селе Нижнее Санчелеево ситуация стабильная благодаря проведенной в прошлом году работе по очистке водопропускных труб".

Дмитрий Азаров поинтересовался ситуацией с паводком на Святом источнике Чудотворной иконы Божьей матери в Ташле. "Благодаря проведенным работам по реконструкции и благоустройству территории мы отвели воду от купелей и всего комплекса", - доложил Юрий Забродин. Он попросил дополнительно предоставить еще одну передвижную насосную станцию к имеющимся двум, чтобы исключить возможность подтопления жилых домов в селе Мусорка.

"Очень внимательно следите за ситуацией, - поставил задачу глава региона. - У нас в этом году там запланирован большой объем работ по благоустройству. Они должны предусматривать гидрологию, отводы воды. Посмотрите проект еще раз. Особенности территории в нем должны быть учтены, чтобы, проведя работы по благоустройству, не создать дополнительные сложности населенному пункту".

В Новокуйбышевске, по словам главы города Сергея Маркова, в настоящее время на улицах работает 6 бойлеров и столько же передвижных насосных станций. "Откачка воды ведется в круглосуточном режиме. Задействована вся имеющаяся техника. Ситуацию держим на контроле, оперативно реагируем на жалобы жителей", - добавил он.

"Жалобы по Новокуйбышевску тоже есть. Все свои проблемные участки вы знаете, поэтому исправляйте ситуацию", - ответил Дмитрий Азаров.

Глава Хворостянского района Виктор Махов обратил внимание на необходимость расчистки русла реки Чагра. "Уровень воды за половину дня поднялся на один метр. Если поднимется еще выше, есть угроза подтопления жилых домов. Со своей стороны, мы готовы оказать экстренную помощь жителям. Проект по расчистке русла мы также подготовили", - отметил руководитель муниципального образования.

"В этом году планируем проект заявить на федеральный уровень", - отметил министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Алексей Веселов. Дмитрий Азаров с учетом всех рисков поручил в короткие сроки подготовить документы для передачи на федеральный уровень, чтобы получить поддержку, а также предусмотреть средства в областном бюджете.

Кроме того, Дмитрий Азаров обратил внимание главы Кинельского района Юрия Жидкова на жалобы жителей поселка Кутулук: "Жители обратились ко мне в социальной сети, написали, что поселок забыт и отрезан "от большой земли". О чем речь, что за проблема"?

"Кутулук не отрезан. Обращение связано с отсутствием рейсового автобуса. Там проживает порядка 40 человек. Пробовали запускать автобус, но им практически никто не пользовался. С этой недели опять запустим рейсы. Школьный автобус там ходит", - пояснил глава района.

"Езжайте в Кутулук. Люди обратились, - выясняйте, что не так, в чем они себя чувствуют обделенными, - поручил Дмитрий Азаров и обратил внимание всех глав муниципалитетов на отработку обращений жителей региона в соцсетях. - Внимательно следите за обращениями, которые поступают в мой адрес. Надо отдать должное, муниципалитеты в основном реагируют в короткие сроки. Но прошу глав проверять все свои службы, чтобы реакция была незамедлительной".

Также во время оперативного совещания обсудили ситуацию на федеральных трассах. Олег Бойко отметил, что в связи с плохой видимостью из-за тумана 9 и 12 марта вводилось ограничение для движения маршрутных и грузовых транспортных средств на некоторых участках федеральной трассы М-5 "Урал".

Дмитрий Азаров поручил министру транспорта и автомобильных дорог региона проанализировать количество перекрытий федеральных трасс в регионе за последние 4 года, чтобы предусмотреть в уже запланированных проектах реконструкции такие решения, которые позволят избегать ограничения движения в таких погодных условиях.

"Сопоставьте это с погодными условиями, сделайте предварительные выводы - если бы у нас основная протяженность трасс на территории региона была с разделительными полосами, не двухполосная, а четырехполосная на особо опасных участках, нужны ли были эти перекрытия или нет. Давайте такую статистику тоже подготовим", - поставил задачу губернатор.

По итогам обсуждения Дмитрий Азаров еще раз поручил главам мобилизовать все силы и средства, чтобы уменьшить риски подтопления территорий, в особенности - жилых домов.