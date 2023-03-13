Дмитрий Азаров представил опыт региона по организации отпуска бойцов СВО

В понедельник, 13 марта, состоялось совещание в рамках парламентской координационной группы по вопросам СВО, которую возглавляет первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Сегодняшнее заседание, которое провел руководитель одной из подгрупп, депутат Государственной Думы РФ Владимир Гутенев, было посвящено передовым практикам регионов округа по поддержке участников СВО и их семей. На встрече присутствовали представители полномочного представителя Президента РФ в ПФО, представители администраций всех 14 субъектов РФ, входящих в Приволжский федеральный округ, а также представители военных комиссариатов субъектов.

Основное внимание было уделено вопросам организации отпуска военнослужащих, на котором сделал акцент Президент страны Владимир Путин в своем Послании. "Мы все очень четко слышали о том, что каждые полгода военнослужащие - это контрактники, мобилизованные, военнослужащие срочной службы - будут в течение двух недель находиться в отпусках, - напомнил Владимир Гутенев. - Общение с нашими военнослужащими говорит о том, что они с очень большим воодушевлением и благодарностью оценивают слова нашего Президента и возможность побывать в отпуске, встретиться с родными. И конечно же, наша забота о них - это чрезвычайно важно".

Особое значение имеют инициативы по социальной поддержке военнослужащих, адаптации тех, кто получил ранение. "Существует весьма и весьма положительный опыт в ряде территорий. Поэтому в качестве базовой площадки мы выбрали Самарскую область: программа "Возвращение" получила высокую оценку и Президента РФ", - отметил парламентарий, говоря о цели обменяться передовыми практиками в рамках этой встречи.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, выступив с основным докладом, представил опыт Самарской области в данной сфере. Для всех уровней власти защита интересов участников СВО, поддержка бойцов и их семей - сегодня главный приоритет в работе. В Самарской области с самого начала СВО были приняты оперативные меры, первой в стране внедрена система социальных паспортов военнослужащих, в которых отражена вся необходимая информация о семье бойца и ее потребность в оказании помощи.

"Благодаря этой системе мы сегодня имеем возможность оказывать военнослужащим и их семьям широкий спектр мер поддержки. Это медицинская, социальная помощь, образование, помощь с трудоустройством, поддержка в решении бытовых вопросов и многое другое", - подчеркнул глава региона.

Выработка механизмов поддержки участников СВО в области велась в рамках акселерационной программы, организованной Агентством стратегических инициатив. "Я еще раз благодарю коллег за совместную проработку этих вопросов, - обратился Губернатор. - Разработанные региональные решения легли в основу межведомственного плана по поддержке участников СВО. На основе утвержденного нами плана была реализована программа "Возвращение".

Эта комплексная программа включает в себя помощь в оформлении военнослужащим всех положенных льгот, комплексное лечение и реабилитацию, в том числе психологическую, помощь в подготовке, переобучении и трудоустройстве, организацию отдыха и свободного времени.

Глава региона рассказал, что сейчас программу адаптируют под нужды приезда военнослужащих в отпуск. "По сути это тоже возвращение, хоть и на побывку, - пояснил он. - Все вопросы прорабатываются нами совместно с членами семей военнослужащих, которые высказывают свои идеи и предложения, и мы, конечно, берем их в работу".

Один из главных вопросов - получение информации о том, что участник СВО прибывает в отпуск. Здесь необходимо оперативное межведомственное взаимодействие, в первую очередь с военкоматами, а также семьями бойцов. Помочь с этом также может система кураторства.

"Еще в прошлом году за каждым участником СВО и его семьей были закреплены кураторы из числа сотрудников социальной сферы, НКО и волонтерских организаций, которые находятся на постоянной связи с семьями. Сегодня ответственность, возложенная на них, возрастает. Их задача - своевременно получать информацию о прибытии в отпуск военнослужащего от членов его семьи и помогать им подготовиться к встрече", - сообщил Дмитрий Азаров.

По прибытии в отпуск каждому военнослужащему будут вручаться приветственные подарки от региона, они уже разработаны. Вместе с подарком предусмотрена памятка о возможностях проведения времени в отпуске, с телефоном муниципального координатора и психологической поддержки. Если понадобится помощь в решении юридических вопросов, будет организована бесплатная юридическая помощь по "зеленому коридору".

Кроме того, для того чтобы подготовить членов семьи ко встрече с защитником Отечества, сейчас проводится соответствующее обучение психологов и школьных психологов. Дмитрий Азаров отметил, что перенять опыт региона в этом направлении приезжали и коллеги из Москвы.

Владимир Гутенев отметил, что этот важнейший аспект, особенно по подготовке школьных психологов, Самарская область реализует первой в стране.

Еще один важный вопрос - обеспечить синхронизацию отпуска жены с отпуском участника СВО, чтобы военнослужащий мог максимально провести время с родными. "А при желании - отдельно подчеркну это как возможность, тут важно желание - предусмотреть предоставление школьникам из семей участников СВО возможности временного отсутствия на очных занятиях в период нахождения в отпуске родителей", - акцентировал внимание глава региона.

Несмотря на то, что федеральным законодательством синхронизация отпусков жен военнослужащих предусмотрена, в Самарской области были выявлены факты, когда работодатели не шли навстречу в этом вопросе.

"И это несмотря на то, что еще 9 декабря наша областная трехсторонняя комиссия по урегулированию социально-трудовых отношений утвердила соответствующие дополнительные требования работодателям. Мы уже договорились и с профсоюзами, усилим контроль за соблюдением трудовых прав граждан, а в частности, права на совместный отпуск", - указал губернатор.

Одно из самых важных направлений работы - оказание медицинской помощи. Для участников СВО она оказывается в спциализированных медучреждениях Минобороны, однако могут использоваться и возможности региональных учреждений. "Региональная система здравоохранения уже настроена на подобную работу. Мы прошли серьезную проверку здесь в январе текущего года", - отметил Дмитрий Азаров.

Для участников СВО, которые приходят в отпуск, будут предоставлены возможности интересно провести свободное время: планируется бесплатное посещение культурно-досуговых мероприятий, спортивных мероприятий, предоставление льготных путевок для семейного отдыха в формате "тура выходного дня" и семейных экскурсий.

"Это все, конечно же, по желанию. Если боец хочет провести время дома с семьей и не планирует принимать участие в каких-либо мероприятиях, никто него принуждать не будет. Мы с уважением, с пониманием подходим к этой задаче, готовы действовать оперативно, отзываться на дополнительные запросы наших героев", - пояснил губернатор.

На совещании был затронут также вопрос организации патриотической воспитательной работы со школьниками и студентами. В некоторых регионах вернувшиеся бойцы проводят образовательно-патриотические встречи с учащимися школ. Дмитрий Азаров рассказал об подходе к школьным урокам "Разговор о важном".

"Это очень важная тема, которая не должна проводиться формально. И мы к этому готовимся сегодня на региональном уровне, используем, конечно, и методические материалы Минпроса", - подчеркнул он. Кроме того, в регионе особый подход к церемонии поднятия государственного флага в школах.

"На подъем флага приглашаются только лучшие классы, те, которые добились каких-то успехов в учебе, спорте, патриотической работе и так далее. А по итогам года эти классы будем отмечать отдельно и поощрять", - сообщил губернатор.

Образовательный проект "Сила в правде" реализуется в Самарской области на базе библиотек. "Мы организовали в наших прекрасных новых библиотеках, - а я считаю, что проект "модельные библиотеки" - один из лучших в сфере культуры, - специальные стеллажи, посвященные теме СВО, где каждый гражданин может узнать об истоках зарождения идей нацизма начиная с 19 века, о Великой Отечественной войне больше и о том, что происходит сегодня и что защищают наши бойцы. Будем рады, если наш опыт пригодится и другим регионам", - обратился глава региона к участникам совещания.

Владимир Гутенев высоко оценил представленный опыт региона: "Интересная идея по поводу подъема флага, из некой рутины это превращается в поощрение, когда участвуют не все классы, а лучший класс, и за это борются. Важно, конечно, не забывать потом тот класс, который будет по итогам полугодия или года лучшим, каким-то существенным образом поощрять. Я считаю, что замечательная практика, и с Андреем Анатольевичем Турчаком, конечно же, это будем обсуждать".

Очень хороший опыт, также считает он, в части предоставления отпусков и возможность школьникам не прийти на очные занятия в эти дни.

На заседании опытом поделились и главы ряда других субъектов ПФО. Подводя итог, Владимир Гутенев отметил серьезную вовлеченность регионов в работу по организации отпусков военнослужащих и поблагодарил участников встречи.

По рекомендации секретаря Генерального совета партии "Единая Россия", первого заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Андрея Турчака совещания по этому вопросу проходят отдельно в регионах, а опыт проведения встречи федеральным округом первый.

"Если будет возникать необходимость, возможно, нам стоит повторить в схожем формате спустя некоторое время. Думаю, что коммуникация и взаимный обмен опытом - это очень ценно для нас. Дай Бог, чтобы все ребята регулярно смогли побывать дома, обнять своих близких, и смогли ощутить заботу государства, партии, глав регионов", - отметил Владимир Гутенев.

"Мы будем вам признательны вместе с коллегами, если вы нам расскажете и об уникальном опыте других субъектов РФ, которые не входят в состав Приволжского федерального округа, - обратился Дмитрий Азаров. - Думаю, что это было бы безусловно полезно. Ну и кроме того, те дополнительные мероприятия, которые будут планироваться, предлагаться для реализации, мы будем в дальнейшем направлять для совместной отработки".