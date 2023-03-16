Дмитрий Азаров и Игорь Комаров проконтролировали строительство станции метро "Театральная" в Самаре

В Самаре активно идет строительство станции метро "Театральная". Ход работ 16 марта проконтролировали губернатор Дмитрий Азаров и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральному округе Игорь Комаров.

Новый объект транспортной инфраструктуры жители областной столицы ждали многие годы. Она позволит связать удаленные районы города с историческим центром Самары, запустить масштабные программы комплексного развития в Советском, Промышленном и Кировском районах города.

Напомним, строительство инфраструктурного объекта стало возможным после получения Самарской областью бюджетного инфраструктурного кредита в объеме почти 10,4 млрд рублей. С идеей предоставления регионам таких инфраструктурных бюджетных кредитов выступил президент России Владимир Путин. Заявка на его получение была одобрена благодаря усилиям губернатора Дмитрия Азарова и работе областного правительства, а также с учетом успешного опыта региона в реализации крупных инфраструктурных проектов.

Строительство станции "Театральная" завершит первую линию самарского метро. Сейчас конечная станция - "Алабинская", которая находится на пересечении улиц Осипенко и Ново-Садовой. Дальше ветка пойдет по ул. Самарской, до ул. Вилоновской, затем тоннель пойдет под ул. Галактионовской. На пересечении с ул. Красноармейской в районе театра оперы и балета будут находиться выходы на поверхность.

Для реализации инфраструктурного проекта установлены сжатые сроки. Завершить работы планируется в 2024 году. Сейчас на объекте на ул. Галактионовской с помощью специального высокотоннажного крана идет монтаж тоннелепроходческого механизированного комплекса. Его скорость составит порядка 250 м в месяц. Параллельно идет монтаж рельсошпальной решетки для вагонеток, чтобы вывозить грунт из тоннеля. Второй такой тоннелепроходческий комплекс будет запущен со стороны ул. Полевой, его смонтируют в мае. Сейчас там идут работы по подготовке площадки.

Руководитель подрядной организации Вячеслав Сонин отметил, что строительство метро сегодня представляет очень высоко механизированный процесс. "Ход работ идет согласно графику строительства. Сейчас мы приступили к очень важному этапу - монтаж тоннелепроходческого комплекса, буквально ночью пришли главные его детали. И к 15 апреля он будет готов к началу проходки. В январе 2024 года мы должны завершить оба тоннеля, в марте - строительство станции и дальше перейти к пусконаладочным работам, которые, по опыту, длятся порядка шести месяцев. В октябре 2024 года обязательно пойдет первый поезд до "Теартральной", - добавил он. Сейчас на объекте в первую смену работает порядка 250 человек, еще около 100 специалистов - во вторую.

Появление новой станции "Театральная" позволит связать промышленные районы Самары с историческим центром города, что повысит для десятков тысяч жителей доступность объектов культуры, образования, отдыха, а также обеспечит сокращение интервала движения поездов "подземки". По оценкам экспертов, новая станция метро позволит увеличить пассажиропоток на 30%.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание полномочного представителя на аспектах, связанных с расселением граждан из жилья в зоне строительства. "Мы получили инфраструктурный бюджетный кредит на строительство новой станции метро, а расселение жителей ведем за счет средств регионального бюджета, - пояснил губернатор. - Большинство договоров уже заключено. Мы приняли специальный региональный закон, благодаря которому мы предлагаем гораздо лучшие условия тем, кому предстоит переселение, по сравнению с федеральными нормами. Каждую ситуацию рассматриваем индивидуально, создана специальная комиссия".

Напомним, многие самарцы в зоне строительства метро проживали в домах, находящихся в предаварийном состоянии, и не имели иного жилья. По федеральному закону им была бы положена только рыночная компенсация стоимости квадратных метров. Благодаря принятым решениям социально незащищенные собственники, у которых это единственное жилье, смогли получить не только рыночную компенсацию за метраж, но и достаточный объем средств, чтобы купить квартиру большей площади в разных районах города и в уже не в ветхих домах.

"Правильный подход, потому что зачастую ситуации у людей разные", - отметил полпред президента РВ в ПФО.

Руководитель региона добавил, что многие дома в областной столице, представляющие собой историческую ценность, сохраняются для того, чтобы их использовать в дальнейшем, но уже не для проживания людей, а размещения, к примеру, офисных помещений. Такая задача поставлена городским властям.

"Строительство метро в жилой зоне - это очень важный проект, но он всегда сопряжен со значительными сложностями: разработка смет, своевременное выполнение работ, учет интересов всех, кто здесь живет. Правильно, что все вопросы решаются комиссионно вместе с жителями, что находятся комплексные решения. Тогда будет и повышение транспортной доступности, и улучшение условий жизни, и решение проблем аварийного жилья, и создание дополнительных офисных помещений. Надеюсь, все самарцы оценят эту большую работу, которая ведется регионом. Со свой стороны, готовы помогать", - отметил полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.