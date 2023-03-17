Дмитрий Азаров и Александр Карелин посетили церемонию первенства России по греко-римской борьбе "Новая высота"

В четверг, 16 марта, в СКК "Дворец спорта имени Владимира Высоцкого" прошел заключительный день первенства России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет.

Гостей и участников первенства поприветствовали губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и легендарный чемпион, Герой России Александр Карелин. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из 61 региона России.

Глава региона выразил уверенность в том, что этот турнир даст новый импульс развитию спортивных достижений всех участников, а значит — и развитию спорта на самарской земле.

Александр Карелин пожелал ребятам применить в жизни полученные на этом турнире навыки: "Я уверен, что упорство, дисциплина, способность русских к героизму, будут перенесена с вами с этих ковров на все площадки жизни — и на военные ристалища, и на мирное созидательное поприще".