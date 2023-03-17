Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с послом республики Беларусь

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с делегацией посольства республики Беларусь в РФ во главе с чрезвычайным и полномочным послом республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрием Крутым. Предметом встречи стало обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе расширение торгово-экономического взаимодействия, развитие кооперационных связей.

Самарскую область и республику Беларусь связывают многолетние партнерские отношения. Глава региона, приветствуя делегацию, выразил уверенность в том, что этот визит послужит развитию сотрудничества республики Беларусь и региона.

"Мощнейшим импульсом в прошлом году стал визит самарской делегации в республику Беларусь. Благодарю наших белорусских друзей, отдельная благодарность президенту страны Александру Григорьевичу Лукашенко за то внимание, которое он проявил к развитию взаимовыгодных связей между республикой Беларусь и Самарской областью. Рад, что в течение прошлого года делегации республики Беларусь побывали в самарском регионе на наших выставках и с деловыми рабочими визитами", — отметил Глава региона.

Он подчеркнул положительный опыт сотрудничества с университетами Беларуси, Академией наук республики в рамках научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", созданного в Самарской области. Губернатор выразил уверенность в том, что развитие сотрудничества и в сфере высоких технологий и гуманитарного обмена имеет нереализованный потенциал.

Как сообщил Дмитрий Крутой, между Россией и республикой Беларусь в прошлом году был достигнут рекордный уровень товарооборота.

"Самарская область по нашей внешнеэкономической статистике занимает 6 место. Это топовый регион, к развитию отношений с которым мы относимся по-особому. У нас появился ряд новых направлений помимо научной сферы, появилось много экспортных позиций. Это продукция металлургии, нефтехимического комплекса, шинная продукция, лифты", — сообщил посол.

Белорусские производственные компании подключены к реализации программы по модернизации и замены лифтов в регионе. Развиваются торгово-экономические связи между предприятиями.

"Традиционные наши лидеры — МТЗ (Минский тракторный завод. — прим.), "Гомсельмаш" — каждый их них в прошлом году серьезно добавил, нашел новых партнеров. Спасибо, что доверяете, поддерживаете", — поблагодарил Дмитрий Крутой.

Один из вопросов, который обсудили на встрече, касался возможности создания на территории Самарской области совместного сборочного предприятия. По мнению белорусских коллег, регион имеет большой потенциал.

"Вы занимаете лидирующие позиции по промышленности, машиностроению, авиастроению, космическим технологиям. Более 650 только крупных и средних промышленных предприятий работают на территории области", — подчеркнул посол. В качестве одного из ключевых партнеров рассматривается АвтоВАЗ.

"Сотрудничество с АвтоВАЗом крайне перспективно, потребность в импортозамещении серьезная. Республика Беларусь многого добилась за последние годы по импортозамещению. Я знаю потрясающие достижения, это вызывает искреннее уважение. С учетом братских отношений России и Беларуси, на мой взгляд, такое партнерство было бы приоритетом. Я готов этому содействовать", — отметил губернатор.

Как сообщил Дмитрий Крутой, в рамках визита в регион делегация приняла участие в общероссийской дилерской конференции МАЗа и имела возможность представить возможности Минского автомобильного завода на самарской земле. Расширение сотрудничества в этом направлении станет одним из вопросов предстоящего визита в регион премьер-министра Республики Беларусь Романа Головченко. С правительством региона уже начата детальная подготовка деловой программы этого визита.

Как возможную сферу сотрудничества делегация республики Беларусь рассматривает работу по модернизации пассажирского транспорта, в том числе трамваев. Губернатор отметил, что для региона это актуальный вопрос.

"По Самаре и не только мы будем большие усилия прилагать по реформированию общественного транспорта. Коллеги готовят целый комплекс предложений и программ в этой сфере. Буквально вчера обсуждали с главной города ряд направлений, готовы здесь сотрудничать", — сообщил Дмитрий Азаров.

На встрече обсуждался также вопрос сотрудничества в сфере сельского хозяйства и мелиорации: как рассказал Дмитрий Крутой, в Беларуси инициирована специальная программа, создана линейка социализированной техники. Учитывая задачи по реализации проектов орошения земель сельхозназначения в регионе, губернатор предложил провести круглый стол с приглашением специалистов отрасли обеих сторон.

Кроме того, на встрече делегация Беларуси выразила заинтересованность в продолжении работы по возобновлению регулярных авиарейсов в Республику из Самары. Глава региона отметил, что в этом заинтересован и наш регион.

"Мы работаем с рядом компаний, чтобы "Курумоч" выбрали как базовый домашний аэропорт, — пояснил он. — Сейчас с учетом взаимного интереса к внутреннему туризму — не только в плане отдыха, но и познавательному, промышленному, бизнес-туризму, событийному — эти рейсы, думаю, будут востребованы. У нас колоссальный прирост по турпотоку в последние годы, мы к этому стремились, работали над этим. Рад был бы гуманитарному, культурному обмену".

Делегация Республики Беларусь продолжит работу в регионе еще несколько дней. В мае текущего года в Минске запланировано проведение очередного заседания Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между республикой Беларусь и Самарской областью.