Самарские ученые представили высокотехнологичные проекты участникам Совета ПФО в Самаре

В пятницу, 17 марта, в Самаре прошел совет ПФО при полномочном представителе президента РФ в ПФО Игоре Комарове. В заседании приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева, руководители профильных федеральных министерств, главы регионов ПФО, представители делового сообщества.

В здании правительства Самарской области, где проходило заседание, свои передовые разработки и инновационную продукцию представили ведущие университеты и компании региона.

С высокотехнологичными проектами самарских разработчиков могли ознакомиться все участники заседания.

Главным экспонатом выставки, обращающим на себя внимание гостей, стала грузовая беспилотная авиационная система - уникальная платформа с несколькими модификациями для выполнения самых разных задач: от доставки грузов до тушения пожаров.

В регионе уже проведена значительная подготовительная работа. Некоторые новые модели БПЛА уже проходят опытное тестирование, в перспективе готовится запуск их серийного производства. К этой работе будут подключены ведущие университеты, где уже есть соответствующие наработки, а также научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего".

"Самарские беспилотники будут использоваться во всех отраслях экономики, в том числе, в сельском хозяйстве и транспортной сфере, а также для решения задач широкого спектра, - отмечал губернатор Дмитрий Азаров. - Уверен, что будем двигаться опережающими темпами, и Самарская область, как и положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца".

Напомним, один из ключевых вопросов реализации проекта, стратегически важного как для Самарской области, так и для всей страны, является установление на территории региона экспериментального правового режима в области эксплуатации беспилотных авиационных систем. Этот вопрос глава Самарской области обсуждал во время рабочей встречи с министром экономического развития России Максимом Решетниковым. И соответствующая заявка была регионом подана.

"В чем точно впереди Самарская область - это проект по беспилотным летательным аппаратам. Это сейчас очень актуальная тема - мы оберегаем и наше небо, и наши промышленные предприятия, объекты критической инфраструктуры. Нам надо развивать эту отрасль", - отметил глава Республики Мордовия Артем Здунов, оценив экспозицию и представленную модель БСА.

"Наша задача в Самаре не только сформировать производственную площадку, наладить производство сотен и тысяч различных беспилотников, но и отработать типовые бизнес-модели, потому что пришло время, когда такие беспилотники должны появляться", - подчеркнул генеральный директор компании "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

При этом руководитель компании отметил, что, когда будет налажено серийное производство БПЛА, важной задачей станет подготовка пилотов, разработка специальных программ обучения.

В освоении пилотирования БПЛА помогает уникальная разработка ученых Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева. О возможностях учебно-тренировочного комплекса для подготовки специалистов по беспилотной авиации, который также был представлен на выставке, рассказал инженер Центра беспилотных систем Самарского университета Владимир Кириллов.

"Комплекс предназначен для оснащения образовательных классов, летных полигонов, организаций СПО, ВУЗов и других учебных заведений, проводящих подготовку внешних пилотов беспилотных авиационных систем. Уже сейчас в год до 80 человек обучаются с помощью этого тренажера", - сообщил он.

Также университет презентовал еще одну свою разработку - малый космический аппарат для радиолокационного наблюдения Земли. Важно, что к работе над проектом привлекаются студенты старших курсов и аспиранты. Аппаратура позволяет осуществлять съемку земной поверхности с любым уровнем освещенности и в любых погодных условиях, что особенно актуально в периоды с высокой облачностью.

"Этот космический аппарат построен на модульных современных технологиях и также предназначен для актуальной на сегодняшний день задачи дистанционного зондирования земли с помощью радиолокаторов. Мы планируем запуск на орбиту Земли на 2024 год", - рассказал ассистент кафедры космического машиностроения Самарского университета Максим Иванушкин.

Учебно-лабораторный комплекс для отработки навыков выполнения операций по пуску-приему средств очистки и диагностики с использованием VR-технологий для обучения студентов и сотрудников профильных предприятий представил Самарский государственный технический университет.

Специалисты Института Инновационного Развития СамГМУ продемонстрировали работу созданного ими симулятора "Виртуальная клиника" - комплексного инновационного решения для цифровизации образовательного процесса.

Макет комплекса чистых помещений для использования в операционных и реанимационных блоках, который позволяет свести к минимуму риск возникновения внутрибольничных инфекций, презентовала самарская компания "АнтенМед".

Стоит отметить, что в данный момент компания совместно с СамГМУ разрабатывает проект "Умная операционная", который позволит обеспечить комфортную рабочую среду для врачебного персонала, интегрировать в единое информационное пространство медицинское оборудование и инженерные системы с функцией централизованного мониторинга и управления.

Немало было представлено разработок в сфере IT-технологий. Представители компании "АР СОФТ" рассказали и показали гостям выставки возможности программного обеспечения для 3D-моделирования инженерных сетей на основе AR-технологий. Система позволяет выполнить моделирование инженерных сетей в очках дополненной и смешанной реальности непосредственно находясь на объектах предполагаемой реконструкции или строительства. На данный момент ПО включает в себя три области инженерных сетей: вентиляция и трубопровод, кабеленесущие системы, металлоконструкции.

Свой стенд на выставке был у технопарка "Жигулевская долина". В 2022 году технопарк вошел в тройку лучших технопарков в Российской Федерации по рейтингу Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Кроме того, "Жигулевская долина" является оператором Фонда "Сколково" в Самарской области, по итогам 2022 года технопарк признан лучшим региональным оператором "Сколково".

Количество резидентов "Жигдолины" - более 290. Общая площадь объектов технопарка составляет более 65 тыс. кв. метров. Проект направлен на создание благоприятной среды для инновационного развития и модернизации экономики Самарской области, создание новых рабочих мест и диверсификацию экономики Тольятти, интеграцию науки, образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей. Основной задачей технопарка является предоставление поддержки проектам и компаниям, работающим в сфере инноваций и высоких технологий на всех стадиях: от идеи до внедрения на рынок конечного продукта.

Особое место на выставке занял макет Волжского моста и трассы "Обход Тольятти" - самого крупного проекта в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Проект имеет огромное значение для выстраивания новых логистических цепочек. Самый протяженный в мире экономический коридор с огромным потенциалом межгосударственного и межрегионального взаимодействия повысит инвестиционный потенциал Самарской области, откроет новые возможности для создания в регионе производств и рабочих мест для жителей губернии.

Также гости выставки могли познакомиться с возможностями самоходной сельскохозяйственной техники, системы обеспечения качества выпускаемой продукции, цифровыми решениями для "умных" дорог и другими высокотехнологичными разработками самарских компаний.