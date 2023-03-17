В Самаре прошло заседание Совета ПФО

В пятницу, 17 марта, полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел в Самаре заседание Совета округа, посвященное вопросам улучшения делового климата и поддержки инвестиционной активности.

Участие в нем приняли генеральный директор АНО "Агентство стратегических инициатив" Светлана Чупшева, руководство профильных федеральных министерств, главы субъектов ПФО, представители силовых и контрольных ведомств, деловых сообществ.

Открывая заседание, Игорь Комаров дал общую оценку экономического положения в регионах ПФО, отметив его стабильность, а также снижение влияния негативных эффектов, вызванных введением антироссийских санкций.

Полпред подчеркнул, что в целом ситуация соответствует общероссийским тенденциям, по ряду ключевых показателей округ демонстрирует заметный рост. В частности, в 2022 год отмечается: рост индекса промышленного производства (100,4% к 2021 году; РФ - 99,4%); рост индекса производства продукции сельского хозяйства (120,1% к 2021 году; РФ - 110,2%); рост объема ввода жилья (106,5% к 2021 году; РФ - 111,0%). Темп роста объема инвестиций в основной капитал 103,5% по сравнению с 2021 годом.

"Безусловно, большая роль в создании благоприятной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. Удалось обеспечить устойчивость экономической ситуации, защитить граждан, сохранить рабочие места, не допустить дефицита на рынке, включая товары первой необходимости, поддержать финансовую систему, предпринимателей", - сказал Игорь Комаров.

С основным докладом, обобщающим результаты работы регионов ПФО по привлечению инвестиций, выступил губернатор Дмитрий Азаров. Он отметил, что Приволжский федеральный округ обладает диверсифицированной структурой экономики и это является одним из преимуществ, которое способствует устойчивому и сбалансированному развитию.

"Особо хотел бы выделить работу по Национальному рейтингу, который стал эффективным инструментом для организации работы на местах и стимулом для регионов по улучшению инвестиционной привлекательности. Отдельно благодарю Светлану Витальевну Чупшеву и всю команду АСИ, реализующую этот важный проект, - обратился Дмитрий Азаров. - По итогам последней оценки 12 из 14 регионов ПФО входят в первую двадцатку. Лидером ПФО является Республика Татарстан. При этом значительную положительную динамику показали Самарская, Нижегородская области, Пермский край, Марий-Эл и Оренбургская область".

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева поблагодарила Игоря Комарова и Дмитрия Азарова за приглашение принять участие в заседании Совета. "Регионы ПФО активно работают над улучшением инвестиционного климата", - отметила она.

Главным источником инвестиций для большинства регионов являются собственные средства организаций. Для большинства регионов доля бюджетных средств в объеме инвестиций составляет не более 30%. Основными направлениями для инвестиций остаются обрабатывающие производства. Это и ряд других факторов, связанных с созданием комфортных условий для бизнеса, повлияли на результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.

Напомним, благодаря системной работе правительства Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым за последние годы регион существенно улучшил свои позиции в рейтинге АСИ. Еще в 2017 году губерния занимала 65 позицию, а сейчас входит в десятку лидеров.

Дмитрий Азаров отметил, что одним из шагов к улучшению инвестиционного климата субъектов стал запуск механизма поддержки инвестпроектов и нового регионального инвестиционного стандарта.

"По итогам 2022 года 9 регионов ПФО успешно внедрили все пять элементов инвестстандарта. При этом два региона - Самарская область и Республика Башкортостан - по итогам внедрения получили компенсации выпадающих доходов от применения инвестиционного налогового вычета", - отметил Дмитрий Азаров. Он добавил, что в этом году к этой работе подключится еще 5 регионов округа.

Заместитель министра экономического развития Российской Федерации Мурат Керефов отметил, что Приволжский федеральный округ занимает заметное место на "экономической карте" страны.

"Регионы округа очень часто выступают в роли площадок для пилотирования новых перспективных инструментов, которые реализуются на территории страны. Здесь также формируются передовые практики по работе с инвесторами. Хотелось бы отметить, что прошлый год мы закончили в целом по стране с положительной динамикой инвестиций в основной капитал. В текущем году наша совместная задача - сохранить этот тренд и даже его усилить. Здесь источников у нас достаточно для выполнения поставленной задачи. Хочу сказать, что со стороны государства мы должны обеспечить комфортные, понятные условия для инвестиций", - подчеркнул он и добавил, что важно не просто внедрить региональный инвестиционный стандарт и принять необходимые нормативные акты, но и выстроить соответствующую эффективную работу с бизнес-структурами.

Председатель Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик отметил, что в рамках мониторинга реализации инвестиционного стандарта в регионах следует повысить уровень цифровизации, чтобы видеть полноценную картину во всех субъектах в режиме реального времени.

"Мы стараемся пилотно сформировать некую цифровую систему мониторинга, единую платформу, которую я попрошу наших коллег в штабах обсудить с профильными представителями региональных органов исполнительной власти и связать с той работой, которую ведет территориальное управления казначейства в части реестра проектов. Крайне важно, чтобы отношение к реализации регионального инвестиционного стандарта и вообще в целом к инвестиционному климату в субъектах было максимально основано на широкой выборке мнений тех компаний, предпринимателей, инвесторов, которые уже знакомы с ситуацией в субъекте или пытаются сейчас принять для себя решение, где реализовывать свои предпринимательские амбиции и где делать новый шаг по созданию новых предприятий, новых рабочих мест", - обратился он к участникам заседания Совета округа.

Помимо прочего, Дмитрий Азаров в своем докладе отметил, что ключевыми точками роста для развития экономики в субъектах выступают особые экономические зоны, территории опережающего развития, индустриальные и логистические парки. За последние три года ОЭЗ округа демонстрируют высокие темпы развития: объем инвестиций резидентов вырос c 167,5 млрд рублей в 2019 году до 274 млрд рублей в 2022 году, а количество созданных рабочих мест увеличилось с 13 тысяч до 20200.

"По результатам оценки эффективности, ежегодно проводимым Министерством экономического развития РФ, стабильно занимающими лидирующие позиции являются: среди промышленно-производственных особых экономических зон - ОЭЗ "Алабуга" и ОЭЗ "Тольятти", среди технико-внедренческих ОЭЗ "Иннополис" и среди портовых ОЭЗ ПОЭЗ "Ульяновск", - отметил Дмитрий Азаров.

Субсидирование дальнейшего развития ОЭЗ сегодня осуществляется за счет средств региональных бюджетов. В целях снижения финансовой нагрузки и обеспечения планомерного развития особых экономических зон Дмитрий Азаров от лица всех глав регионов ПФО вышел с предложением к Правительству страны рассмотреть возможность формирования специального механизма прямого федерального софинансирования, например, через федеральную госпрограмму или через федеральную адресную инвестиционную программу, либо через специальное квотирование в рамках инвестиционных бюджетных кредитов на развитие масштабной инженерной инфраструктуры.

"Еще одним эффективным инструментом стал режим территорий опережающего развития (ТОР) в моногородах. Мы благодарим Правительство РФ за этот работающий инструмент", - отметил губернатор.

Сегодня в ПФО функционируют 30 ТОР в 13-ти регионах, зарегистрировано 566 резидентов, с 2016 года инвестировано более 124 млрд рублей, создано более 50 тысяч новых рабочих мест.

Вместе с тем, в процессе использования данного инструмента сформулированы предложения по повышению эффективности ТОР. Одно из них, как обозначил Губернатор Самарской области, касается возможности автоматического продления режимов для всех эффективных функционирующих территорий опережающего развития. Вторая инициатива касается отмены ограничения трехлетнего периода, в течение которого новые резиденты могут получить льготы в виде пониженных тарифов страховых взносов. И третье предложение касается скорейшего принятия Постановления Правительства России, которое предусматривает распространение утвержденного в 2020 году единого перечня запрещенных видов экономической деятельности, по принципу "что не запрещено - то разрешено", на ранее созданные территории опережающего развития.

Важно отметить, что ПФО занимает 2 место среди федеральных округов по количеству индустриальных парков - 65, в том числе 47 создано и 18 в процессе создания. Они пользуются большим спросом у инвесторов, которые развивают как промышленное производство, так и иные отрасли. Поэтому регионами отмечается необходимость усовершенствования федеральных инструментов поддержки данного направления инфраструктурного развития.

"Предлагается снятие ограничений по обязательному предоставлению не менее 50% полезной площади индустриальных парков под промышленное производство при их аккредитации в Минпромторге России, а также расширения перечня предприятий, показатели которых учитываются при оценке деятельности парков и ОЭЗ при реализации Постановления Правительства РФ № 1119", - озвучил инициативу регионов округа Дмитрий Азаров.

Регионы активно применяют иные федеральные механизмы поддержки инвестиционной активности. Здесь и государственно-частное партнерство, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, специальный инвестиционный контракт и инвестиционный налоговый вычет.

Применение последнего механизма регионами ПФО в рамках стимулирования конкретных сфер экономики демонстрирует потенциал и востребованность. За 2020–2021 гг. инструментом воспользовались 45 компаний ПФО, а общая сумма ИНВ превысила 8 млрд рублей.

"Мы считаем, стоит дополнить условия для субъектов внедрением механизма инвестиционного налогового вычета через компенсацию выпадающих доходов по этому механизму в рамках бюджетных кредитов, но субсидированных, то есть бесплатных по сути, беспроцентных. Это позволит дождаться субъектам, пока новые инвестиционные проекты, предприятия начнут платить налоги в полном объеме и тем самым по сути своей дадут возвратность на те инвестиции, которые государство на раннем этапе поддерживает", - отметил Алексей Репик.

Огромное значение для населения регионов имеют проекты сферы образования, ЖКХ, транспорта, социального обеспечения и спорта, реализуемые с использованием механизма концессии. Источниками финансирования являются не только частные инвестиции, но и средства федерального и регионального бюджетов. Также важнейшим элементом инвестиционного развития регионов является развитие малого и среднего предпринимательства. Более 505 млрд рублей предприниматели ПФО получили по федеральным программам льготного кредитования. Более 130 тыс. предпринимателей округа воспользовались мерами поддержки в рамках национального проекта МСП в центрах "Мой бизнес".

"Регионы округа предлагают продлить национальный проект МСП за границы 2024 года; возобновить федеральное финансирование по созданию индустриальных и промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства; поддержать увеличение финансирования центров Мой бизнес и региональных Центров поддержки экспорта; рассмотреть возможность докапитализации региональных микрофинансовых организаций на цели предоставления льготных микрозаймов для предприятий, осуществляющих деятельность на территории моногородов", - озвучил инициативы Дмитрий Азаров.

Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин отметил, что число занятых в сфере МСП за последние годы значительно выросло. И в этом большая заслуга совместной работы федеральных властей, команд губернаторов и предпринимательского сообщества. "Нужно двигаться дальше. Но мы считаем, что для этого нужно пересмотреть и перезагрузить стратегию развития МСП, которая была принята в 2016 году, уже на базе новых технологий, на базе биг-даты, которая уже сформирована, к примеру, в Федеральной налоговой службе, Корпорации МСП. И уже на базе этого разработать новую редакцию базового закона о развитии малого и среднего предпринимательства", - обратил он внимание участников совещания.

Кроме того, Александр Калинин поддержал тезис Дмитрия Азарова о том, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ является важным инструментом. "У нас есть 4 достаточно крупных субъекта в ПФО - это Татарстан, Башкортостан, Самарская и Нижегородская области, которые вошли в ТОП-10 этого рейтинга в прошлом году. Кроме того, практически все субъекты ПФО, кроме двух - Марий Эл и Кировской области, входят в ТОП-20 субъектов по состоянию инвестиционного климата. Кстати, самую лучшую динамику за 5 лет продемонстрировали Нижегородская область, Самарская область и Пермский край, за что отдельное спасибо руководителям. Мы бы рекомендовали обратить внимание на постоянную обратную связь с бизнес-объединениями для принятия быстрых, своевременных и выверенных мер", - подчеркнул руководитель организации "Опора России".

Во время совещания Светлана Чупшева отметила и успешные практики в регионах в части помощи и поддержке инвесторам - в Самарской области это АИС "Трудовые ресурсы". "В Самарской области с помощью региональной цифровой платформы реализовано трудоустройство выпускников с учетом запросов предприятий. Эта практика позволяет работодателям получать региональные данные по кадровой ситуации, а выпускникам узнавать о востребованных профессиях, программах поддержки молодых специалистов и смоделировать индивидуальный трек саморазвития", - привела пример генеральный директор АСИ.

Она напомнила о цифровой платформе "Смартека" для обмена лучшими управленческими, социальными и экономическими практиками между регионами страны. "Все субъекты округа имеют возможность организовать работу по масштабированию собственных практик, которые могут в дальнейшем тиражированы на территории других регионов. Благодарна губернаторам: все лично зарегистрированы на этих платформах, пользуются решениями, которые представляют другие регионы и активно сами выкладывают решения. У нас только в прошлом году повторное тиражирование успешных решений были в 50 регионах. И всего у нас 600 практик активно используются в стране, показательные, эффективные, - подчеркнула Светлана Чупшева. - Мы готовы предоставлять экспертную помощь, работать индивидуально и участвовать в консолидации предложений и решений от бизнеса и регионов, которые необходимо продвигать".

По итогам заседания Совета полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров дал позитивную оценку работе глав регионов округа по развитию экономики, привлечению инвестиций. "Об этом свидетельствуют и цифры, и данные. Если говорить об экономическом развитии регионов в Приволжском федеральном округе за 2022 год, мы видим рост и по показателям в промышленном производстве, и по развитию сельского хозяйства. Показатели выше среднероссийских, и действительно цифры роста в нынешних условиях внушают оптимизм", - подчеркнул он.

Он добавил, что сегодня вся страна и регионы проживают непростое время, и под санкционным давлением решаются многие вопросы - поддержка и выстраивание новых логистических цепочек, выбор партнеров для дальнейшей работы и сотрудничества. Главный вопрос - инвестиции. Все регионы округа демонстрируют стабильный рост, что в конечном итоге влияет на развитие производств, создание новых рабочих мест, а значит - роста экономики.

"В этой связи сегодня, на мой взгляд, было хорошее конструктивное рассуждение. И Дмитрий Игоревич был уполномочен провести анализ всего округа. На мой взгляд, был сделан очень детальный качественный доклад и по перспективам развития, особенностям развития, который показывает, что есть хорошие перспективы и заложены серьезные основы", - подчеркнул Игорь Комаров.

Дмитрий Азаров поблагодарил полпреда президента РФ в ПФО за оценку и отметил, что заседанию Совета предшествовала большая работа, в которую были вовлечены все субъекты Российской Федерации, Приволжского федерального округа, все высшие должностные лица, и конечно, аппарат полномочного представителя.

"Сегодняшние обсуждения полностью перекликаются с теми тезисами, которые озвучил и обсудил с бизнесом вчера президент страны Владимир Владимирович Путин. В этом смысле можно сказать, что субъекты Приволжского Федерального округа уже на следующий день приступили к исполнению поручений Президента", - заявил губернатор Самарской области.

Отдельно руководитель региона поблагодарил Игоря Комарова за решение о проведении заседания Совета округа по вопросам инвестиционного развития именно на самарской земле. "К этому были и причины, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Самарская область в рейтинге инвестиционной привлекательности показала наибольшую динамику за последние годы среди субъектов Приволжского федерального округа. Прирост инвестиций за 2021 год у нас 20% - это лучший показатель среди крупнейших регионов страны. И ушедший год, несмотря на то, с какими вызовами столкнулась экономика региона, мы подтвердили и даже от этой высокой базы 2021 года получили прирост инвестиций по итогам 2022 года".

Губернатор подчеркнул, что целый ряд предложений, которые были выработаны совместно со всеми руководителями регионов округа и представлены на заседании, при поддержке Игоря Комарова и Министерства экономического развития Российской Федерации взяты в отработку.

"Уверен, что при должном уровне организации обсуждения и представления дополнительных аргументов большинство из них будет учтено, а значит, будет дополнительный импульс для привлечения инвестиций в регион, создания новых рабочих мест и в конченом счете повышения уровня благосостояния граждан. Инвестиции важны не сами по себе. Прежде всего, они дают новые высокооплачиваемые рабочие места, что сказывается на уровне благосостояния, доходов людей. Именно эту задачу президент определяет как основную", - подвел итоги заседания Совета Дмитрий Азаров.