Игорь Комаров оценил возможности нового Дворца спорта в Самаре

В завершение рабочей поездки полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова в Самарскую область губернатор Дмитрий Азаров познакомил его с возможностями нового Дворца спорта им. В. Высоцкого.
Напомним, старая арена была снесена по решению предыдущей управленческой команды региона. При этом проекта и средств на строительство нового объекта в бюджете заложено не было. Глава региона Дмитрий Азаров взялся за решение проблемы с первых дней работы в должности. В вопросе необходимости строительства нового дворца губернатор Дмитрий Азаров заручился поддержкой президента Владимира Путина в ходе его визита в регион в 2018 году. Необходимая поддержка из федерального бюджета была получена, а сам объект включен в федеральную программу "Спорт — норма жизни". В итоге знаковый спортивный объект был открыт в сентябре 2021 г., на год раньше запланированных сроков. Здесь уже прошли десятки мероприятий и соревнований — не только регионального, окружного, но и федерального уровня.
Во дворце спорта работает основная и тренировочная ледовая арена, универсальные залы, а также первый в ПФО керлинг-центр. Здесь тренируются спортсмены разных возрастов, в том числе люди с ограничениями по здоровью. Игорь Комаров и Дмитрий Азаров пообщались с членами сборной Самарской области по кёрлингу на колясках, которые проходили тренировку. Они рассказали, что сейчас готовятся к чемпионату России по кёрлингу на колясках, который пройдет с 20 по 28 апреля в Новосибирске. Глава региона и полномочный представитель президента пожелали команде удачного выступления в этом важном состязании.
Четыре дорожки 44,5 м в длину и 4,32 м в ширину позволяют не только профессионально тренироваться, но и проводить соревнования всероссийского уровня. За два года на льду керлинг-центра были проведены Кубок России среди мужских и женских команд, чемпионат России по керлингу на колясках, первенство России, первенство ПФО и другие турниры. В Самару едут охотно, здесь созданы прекрасные возможности для проведения турниров топ-уровня и удобный транспортный узел.
В планах у самарских керлингистов — через пару олимпийских циклов составить серьезную конкуренцию членам сборной страны. На сегодня в регионе подрастают перспективные спортсмены. С 2022 г. в ГАУ СО "СШОР №1" в отделении зимних видов спорта появился новый вид спорта — "керлинг". В спортшколу принимают детей с восьми лет. Закуплен спортивный инвентарь, занятия проходят бесплатно.
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Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость