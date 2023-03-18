Игорь Комаров оценил возможности нового Дворца спорта в Самаре

В завершение рабочей поездки полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова в Самарскую область губернатор Дмитрий Азаров познакомил его с возможностями нового Дворца спорта им. В. Высоцкого.

Напомним, старая арена была снесена по решению предыдущей управленческой команды региона. При этом проекта и средств на строительство нового объекта в бюджете заложено не было. Глава региона Дмитрий Азаров взялся за решение проблемы с первых дней работы в должности. В вопросе необходимости строительства нового дворца губернатор Дмитрий Азаров заручился поддержкой президента Владимира Путина в ходе его визита в регион в 2018 году. Необходимая поддержка из федерального бюджета была получена, а сам объект включен в федеральную программу "Спорт — норма жизни". В итоге знаковый спортивный объект был открыт в сентябре 2021 г., на год раньше запланированных сроков. Здесь уже прошли десятки мероприятий и соревнований — не только регионального, окружного, но и федерального уровня.

Во дворце спорта работает основная и тренировочная ледовая арена, универсальные залы, а также первый в ПФО керлинг-центр. Здесь тренируются спортсмены разных возрастов, в том числе люди с ограничениями по здоровью. Игорь Комаров и Дмитрий Азаров пообщались с членами сборной Самарской области по кёрлингу на колясках, которые проходили тренировку. Они рассказали, что сейчас готовятся к чемпионату России по кёрлингу на колясках, который пройдет с 20 по 28 апреля в Новосибирске. Глава региона и полномочный представитель президента пожелали команде удачного выступления в этом важном состязании.

Четыре дорожки 44,5 м в длину и 4,32 м в ширину позволяют не только профессионально тренироваться, но и проводить соревнования всероссийского уровня. За два года на льду керлинг-центра были проведены Кубок России среди мужских и женских команд, чемпионат России по керлингу на колясках, первенство России, первенство ПФО и другие турниры. В Самару едут охотно, здесь созданы прекрасные возможности для проведения турниров топ-уровня и удобный транспортный узел.

В планах у самарских керлингистов — через пару олимпийских циклов составить серьезную конкуренцию членам сборной страны. На сегодня в регионе подрастают перспективные спортсмены. С 2022 г. в ГАУ СО "СШОР №1" в отделении зимних видов спорта появился новый вид спорта — "керлинг". В спортшколу принимают детей с восьми лет. Закуплен спортивный инвентарь, занятия проходят бесплатно.



