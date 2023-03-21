Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с депутатом Государственной Думы от Самарской области Владимиром Кошелевым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, глава региона регулярно встречается с представителями нижней палаты российского парламента, а также сенаторами, которые отстаивают интересы Самарской области в Совете Федерации ФС РФ.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся отдельных направлений развития региона. Кроме того, Владимир Кошелев обратился к Дмитрию Азарову за содействием в решении ряда проблем, которые депутату обозначили жители региона в ходе личных приемов.