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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров принял участие в совещании с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 21 марта, в Ульяновске секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжье с участием полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, представителей федеральных министерств и ведомств, а также глав регионов, входящих в состав ПФО.

Фото: Светлана Осьмачкина

Основное внимание было уделено вопросам противодействия внешнему деструктивному информационному и идеологическому воздействию на российское общество, проблематике сохранения исторической памяти и традиционных духовно-нравственных ценностей, а также укрепления суверенитета России в информационном пространстве.

Прежде чем перейти к обсуждению основного вопроса повестки, Николай Патрушев подвел итоги исполнения решений прошлого года, которые были направлены на нейтрализацию угроз национальной безопасности при реализации в регионах округа государственной политики в сфере демографии и повышения качества жизни населения в сельских территориях.

Улучшению жилищных условий значительного числа сельских семей будет способствовать программа "Сельская ипотека" - правительством России она продлена до 2030 года. Сформированы перечни опорных населенных пунктов и прилегающих к ним территорий с численностью населения до 50 тысяч человек. "Планируемое приоритетное межотраслевое финансирование мероприятий по развитию данных территорий позволит обеспечить их ускоренное развитие, будет способствовать укреплению пространственного каркаса страны", - подчеркнул секретарь Совбеза.

Приводятся в нормативное состояние дороги, сформированы новые маршруты общественного транспорта, ведется работа по повышению доступности лекарственного обеспечения для жителей сельских поселений. Николай Патрушев отметил как позитивную практику, что в Самарской области для лиц, проживающих в отдаленных населенных пунктах, организована доставка на дом лекарственных препаратов сотрудниками фельдшерско-акушерских пунктов и аптечных учреждений.

"Одновременно в регионах принимаются меры по комплектованию медицинскими работниками ФАПов и врачебных амбулаторий, - добавил секретарь Совбеза. - Кроме того, в рамках НП "Демография" и региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения приобретены новые автомобили, за счет чего снижена острота проблем с доставкой пациентов из удаленных сел в медицинские организации и медицинских работников до места жительства пациентов".

Принятые меры по популяризации работы на селе позволили увеличить количество желающих получить профессию сельскохозяйственного профиля, в том числе в образовательных организациях среднего профессионального образования по договорам целевого обучения по аграрным специальностям. "Наибольший рост таких желающих наблюдается в республиках Татарстан и Мордовия, а также в Самарской области", - подчеркнул секретарь Совбеза.

По мнению Николая Патрушева, в регионах округа целесообразно принять дополнительные стимулирующие меры поддержки рождения детей в молодых семьях в сельской местности. В приоритете также продолжение работы по обеспечению доступности в населенных пунктах Интернета и возможности получения электронных услуг и сервисов. В стадии проработки - дополнительные меры поддержки закрепления на селе квалифицированных медицинских кадров.

Одной из задач, поставленных Николаем Патрушевым руководителям субъектов РФ, правоохранительных органов и органов безопасности, стало обеспечение жесткого контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, а также государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".

Основной вопрос повестки совещания касался противодействия информационной кампании по дискредитации нашей страны, развернутой коллективным Западом. По словам Николая Патрушева, "усилившееся внешнее информационное и идеологическое воздействие на российское общество направлено на разрушение базовых российских духовных и нравственных ценностей, семейных традиций, на переформатирование исторической памяти, на раскол общества по национальному, культурному и религиозному признаку, а также на пропаганду терроризма и экстремизма".

Интернет становится все более мощным инструментом манипуляций сознанием и поведением. Высокую активность в информационном пространстве проявляют экстремистские организации. В прошлом году в округе почти на 40% выросло число преступлений экстремисткой направленности, совершаемых в основном с использованием сети Интернет.

"Усилия экстремистов направлены прежде всего на снижение уровня поддержки населением СВО. Особую опасность представляют попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть наше общество", - подчеркнул секретарь Совбеза.

В таких условиях, считает он, важно не только оградить население страны (в первую очередь молодежь) от влияния деструктивных течений и организаций, но и создать условия, способствующие всестороннему развитию личности, воспитанию патриотизма, гражданственности, укреплению духовности.

"Необходимо сформировать неприятие в обществе различных форм девиантного поведения, научить разбираться и отсеивать ложную информацию. Такая работа должна проходить параллельно с обучением и воспитанием молодежи, активным вовлечением их в созидательную, творческую деятельность, в том числе в виртуальном пространстве", - поставил задачу Николай Патрушев.

Одновременно должны быть активизированы меры по выявлению и пресечению пропаганды терроризма и экстремизма, повышению правовой грамотности населения, в том числе информирование об ответственности за участие в противоправной деятельности.

"Учитывая повышенную опасность нанесения вреда российской информационной инфраструктуре, следует укреплять защиту отечественного цифрового пространства, минимизировать риски утечек конфиденциальной информации, персональных данных граждан и надежно блокировать внешнее информационно-техническое воздействие", - подчеркнул Николай Патрушев.

Даны поручения по разработке и реализации программ поддержки научных и социальных проектов, позволяющих купировать попытки стран Запада осуществлять манипулирование общественным сознанием.

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что актуальность вынесенного на обсуждение вопроса очевидна для всей страны, поскольку происходят важнейшие социальные, политические и коммуникационные преобразования, вызванные геополитической напряженностью, проведением специальной военной операции и растущим влиянием Интернета.

"В борьбу на информационно-пропагандистском поле против России вовлечены все силы и средства наших противников, - отметил Игорь Комаров. - Не случайно вчера, выступая на расширенном заседании коллегии МВД РФ, президент нашей страны Владимир Владимирович Путин подчеркнул следующее: "Надо жестко пресекать любые попытки противника раскачать наше общество", ведь "единство и сплоченность нашего многонационального общества всегда были и остаются силой России, помогают преодолевать любые трудности и любые испытания".

В Самарской области работа по оценке угроз информационного воздействия, в том числе с использованием средств массовой информации и сети Интернет, ведется на постоянной основе, отслеживаются существующие и потенциальные риски.

"У нас создан специальный региональный центр, который ведет эту работу. Кроме того, используются все возможности Центра управления регионом и контрольно-надзорных ведомств. Правительство в целом эту работу ведет очень и очень внимательно", - сообщил Дмитрий Азаров.

Губернатор также отметил предпринимаемые меры по защите информационных ресурсов органов власти: "Наши министерства, ведомства, региональные, федеральные, регулярно, к сожалению, подвергаются хакерским атакам. И программно-аппаратные средства, которые мы внедряем сегодня в регионе, должны обеспечить - полную, наверное, громко было бы сказать, так не бывает - но практически полную защиту наших информационных ресурсов от таких хакерских атак, которые зачастую инициируются государствами, развязавшими информационную войну в отношении нашей страны".

Глава региона выразил благодарность прокуратуре Самарской области, при содействии которой антигосударственный контент выявляется очень быстро и сайты, на которых он размещается, блокируются. При этом Дмитрий Азаров упомянул о том, что в этой работе есть свои сложности, в том числе требующие дополнительного законодательного регулирования.

"Я этот вопрос сегодня поднимал на обсуждении. Считаю, что должна быть повышена ответственность владельцев публичных страниц за размещаемую информацию, в том числе комментарии. Думаю, что дополнительное регулирование этого аспекта позволит нам более эффективно справляться с задачами по недопущению распространения фейковой либо антигосударственной информации в социальных сетях", - сообщил он.

По словам главы региона, затронутые на совещании вопросы о патриотическом и духовно-нравственном воспитании будут рассматриваться и на заседании комиссии Госсовета по культуре.

"Именно комиссия Госсовета по культуре, которую я возглавляю по поручению президента, регулярно поднимает вопросы и патриотического воспитания, и сохранения наших культурных традиций. Безусловно, большую часть сегодняшнего обсуждения мы дополнительно проанализируем и определим, как претворять высказанные предложения в жизнь во всех регионах, рассмотрев вопросы на комиссии Госсовета по культуре. Я пригласил коллег из Совета Безопасности воспользоваться этой площадкой. Уверен, что это сотрудничество будет эффективным", - отметил Дмитрий Азаров.

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