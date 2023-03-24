Дмитрий Азаров поблагодарил коллектив больниц Макеевки за помощь самарским военнослужащим

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе очередной рабочей поездки в зону СВО побывал в Макеевке, где встретился с врачами и персоналом местных больниц, чтобы от имени всех земляков поблагодарить их за помощь и спасение жизней самарских военнослужащих, пострадавших во время ракетного удара ВСУ по пункту временной дислокации бойцов.

На месте трагедии Дмитрий Азаров возложил цветы в память о погибших земляках. Здесь по договоренности губернатора с руководством ДНР будет установлен мемориал защитникам Отечества, трагически погибшим в новогоднюю ночь.

После ракетной атаки ВСУ по пункту временной дислокации военнослужащих в Макеевке специалисты городских больниц первыми пришли на помощь пострадавшим. В учреждениях была быстро организована работа по приему раненных бойцов, им оперативно оказывали необходимую квалифицированную медицинскую помощь.

"Пятнадцать минут первого нас позвали в приемное отделение, чтобы мы принимали тяжелых больных. Никто не паниковал, все делалось как-то на одном дыхании. Это уже когда на второй день смену сдали - ехали и просто плакали", - рассказывает медработник клинической больницы Макеевки Ирина.

Медики макеевских больниц помогали самарским военнослужащим всю ночь. "Были уверены, что обязательно поможем. По-другому мы и не можем", - вспоминает сотрудница больницы Юлия.

Глава региона Дмитрий Азаров от имени родных и близких самарских военнослужащих, всех жителей Самарской области поблагодарил персонал больниц Макеевки за помощь землякам, высочайший профессионализм, внимательное и береженое отношение к бойцам.

"Хочу еще раз искренне поблагодарить за спасенные жизни моих земляков, за их сохраненное здоровье. Именно ваша самоотверженность, готовность прийти на помощь в самой сложной ситуации во многом помогли сохранить здоровье нашим землякам. Спасибо вам большое. Дай бог вам здоровья. Вы заботитесь о здоровье тысяч и тысяч людей. Пусть ваша доброта и профессионализм сторицей возвращаются людской благодарностью. Поверьте, что благодарность искренняя есть. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку, на наше плечо", - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к сотрудникам макеевских больниц.

Глава региона отметил, что медики Макеевки всегда могут рассчитывать на поддержку и помощь Самарской области. Дмитрий Азаров предложил организовать сотрудничество и обмен опытом между специалистами здравоохранения Самарской области и Макеевки. Такое взаимодействие уже выстроено с городом ДНР Снежное.

"Мы сотрудничаем самым тесным образом с нашим городом - побратимом Снежное. Многое удалось сделать в прошлом году, в этом году работу продолжим. Есть хороший опыт сотрудничества со снежнянской больницей. Надеемся, что выстроится особое взаимодействие наших учреждений здравоохранения и с вашими больницами, - сказал Дмитрий Азаров, - Надеюсь, уникальный опыт, который здесь есть, будет востребован на Самарской земле, и наоборот. Будем рады вас принимать в Самарской области, готовы все это организовать".

Дмитрий Азаров вручил сотрудникам больниц Макеевки благодарности, а министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев - ведомственные грамоты, отметив героизм медиков и их высочайший профессионализм.

Напомним, после трагедии в Макеевке Дмитрий Азаров договорился с руководством Минобороны России о координации действий ведомства и региона в вопросах оказания помощи военнослужащим из Самарской области. В первые дни после трагедии глава региона приезжал в госпитали Макеевки и Ростова-на-Дону, где проходили лечение наши земляки, привозил дополнительные медикаменты и гуманитарную помощь, организовал транспортировку раненых на родную землю для прохождения дальнейшего лечения и реабилитации.

После встречи с коллективом больниц Дмитрий Азаров побывал на месте трагедии в Макеевке, где размещался временный пункт дислокации военнослужащих. Глава региона возложил цветы в память о погибших земляках.

"Конечно, тяжело здесь быть, но быть здесь надо. И то, что наши военнослужащие сделали здесь импровизированный мемориал, - это говорит о том, что память жива среди всех военнослужащих. Сюда приходят самарские бойцы из разных подразделений. Здесь лежат открытки, которые отправляли дети на 23 февраля. Не забудем никогда и приложим все усилия, чтобы победа была достигнута. Сделаем все, чтобы победу приближать каждый день", - подчеркнул Дмитрий Азаров.