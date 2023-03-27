Дмитрий Азаров поздравил сотрудников и ветеранов войск нацгвардии РФ с профессиональным праздником

В понедельник, 27 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил всех причастных к Дню войск национальной гвардии РФ, сообщает пресс-служба облправительства.

"Уважаемые сотрудники и ветераны войск национальной гвардии Российской Федерации! — обратился губернатор к самарским росгвардейцам. — История Росгвардии насчитывает уже более двух столетий. Представители этой важнейшей правоохранительной структуры всегда хранили верность традициям, в основе которых — преданное служение Отечеству, патриотизм и воинская доблесть".

Дмитрий Азаров подчеркнул: сегодня сотрудники ведомства являются надежной опорой Российского государства.

"Самарские росгвардейцы успешно выполняют поставленные перед ними служебно-боевые задачи как на территории нашего региона, так и в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Встав на пути украинских нацистов, иностранных наемников и их западных кураторов, росгвардейцы проявляют подлинный героизм, неуклонную решимость и волю к победе", — отметил глава региона.

"Дорогие друзья! Каждый из вас своим мужеством, самоотверженностью, верностью Присяге заслужил искреннее уважение, доверие и восхищение наших земляков. От всей души благодарю вас за честную службу, слаженную и четкую работу по обеспечению мира, порядка и спокойствия в нашем регионе и за его пределами. Спасибо ветеранам Росгвардии, которые щедро делятся своими знаниями и опытом с младшими товарищами, активно занимаются военно-патриотическим воспитанием молодежи. От всего сердца желаю вам, вашим родным и близким здоровья, оптимизма, благополучия и мирного неба над головой!", — заключил губернатор.