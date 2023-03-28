Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе

Президент России Владимир Путин и губернатор Дмитрий Азаров в ходе встречи во вторник, 28 марта, обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное (ДНР).
Самарская область в мае 2022 года стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион стал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также в развитии социальной сферы. Для координации работы в Самарской области был создан оперативный штаб по взаимодействию с городом-побратимом.
Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, где вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, жителями и руководством города определили первоочередные задачи. Это ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка города к отопительному сезону, восстановление школ и других социально значимых объектов.
Самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братскому городу, оперативно приступили к активным работам. Регион также направил в Снежное специализированную технику, строительные материалы.
На 2022 год было определено 82 объекта: дороги, школы, амбулатории, котельные, дома культуры и творчества, детские сады, спортивные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного строительства... При участии неравнодушных жителей Самарской области и предпринимателей была проведена масштабная работа.
"Как я вам и обещал, все 82 объекта, запланированные на 2022 год, мы выполнили. Все выполнено на 100%", - сообщил президенту страны Дмитрий Азаров.
Профессиональный и грамотный подход управленческой команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровы позволил не только своевременно и в полном объеме выполнить все запланированные работы, но и компенсировать региону понесенные расходы областного бюджета.
"Потраченная сумма в 1 млрд 165 млн рублей полностью возвращена региону из федерального бюджета. Мы должным образом оформили все документы, отчитались о работе, и из федерального бюджета нам сумма была полностью возмещена. Федеральное правительство полностью компенсировало нам затраты регионального бюджета - это очень важно", - отметил Дмитрий Азаров.
"Конечно", - согласился с Дмитрием Азаровым президент страны.
На прошлой неделе глава региона провел в Снежном рабочее совещание по вопросам дальнейшего сотрудничества, планам на 2023 год. "Владимир Владимирович, мы не снизим темпы и в текущем году также продолжим, конечно, оказывать помощь нашему городу-побратиму", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...