Дмитрий Азаров обсудил с Владимиром Путиным участие Самарской области в восстановлении мирной жизни на Донбассе

Президент России Владимир Путин и губернатор Дмитрий Азаров в ходе встречи во вторник, 28 марта, обсудили участие Самарской области в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Снежное (ДНР).

Самарская область в мае 2022 года стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса. Регион стал оказывать городу Снежное содействие в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также в развитии социальной сферы. Для координации работы в Самарской области был создан оперативный штаб по взаимодействию с городом-побратимом.

Дмитрий Азаров неоднократно выезжал в Снежное, где вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, жителями и руководством города определили первоочередные задачи. Это ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка города к отопительному сезону, восстановление школ и других социально значимых объектов.

Самарские специалисты, выразившие готовность и желание помочь братскому городу, оперативно приступили к активным работам. Регион также направил в Снежное специализированную технику, строительные материалы.

На 2022 год было определено 82 объекта: дороги, школы, амбулатории, котельные, дома культуры и творчества, детские сады, спортивные сооружения, объекты инженерной инфраструктуры и дорожного строительства... При участии неравнодушных жителей Самарской области и предпринимателей была проведена масштабная работа.

"Как я вам и обещал, все 82 объекта, запланированные на 2022 год, мы выполнили. Все выполнено на 100%", - сообщил президенту страны Дмитрий Азаров.

Профессиональный и грамотный подход управленческой команды во главе с губернатором Дмитрием Азаровы позволил не только своевременно и в полном объеме выполнить все запланированные работы, но и компенсировать региону понесенные расходы областного бюджета.

"Потраченная сумма в 1 млрд 165 млн рублей полностью возвращена региону из федерального бюджета. Мы должным образом оформили все документы, отчитались о работе, и из федерального бюджета нам сумма была полностью возмещена. Федеральное правительство полностью компенсировало нам затраты регионального бюджета - это очень важно", - отметил Дмитрий Азаров.

"Конечно", - согласился с Дмитрием Азаровым президент страны.

На прошлой неделе глава региона провел в Снежном рабочее совещание по вопросам дальнейшего сотрудничества, планам на 2023 год. "Владимир Владимирович, мы не снизим темпы и в текущем году также продолжим, конечно, оказывать помощь нашему городу-побратиму", - подчеркнул Дмитрий Азаров.