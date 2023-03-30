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Губернатор Власть и политика

Инициатива губернатора Дмитрия Азарова по льготному автокредитованию поддержана на федеральном уровне

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В России вновь возобновляется программа льготного автокредитования с государственной поддержкой на машины отечественного производства.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Ранее с такой инициативой вышел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным.

По мнению руководителя области, такой механизм поддержки позволит отечественным автостроителям и в частности одному из крупнейших производителей - АвтоВАЗу - успешно реализовать производственные программы, а также стимулировать развитие рынка.

Участие в программе могут принять работники сфер здравоохранения и образования, а также мобилизованные, добровольцы и военнослужащие по контракту, принимающие участие в специальной военной операции, и члены их семей.

Согласно условиям, на уплату первого взноса по кредиту предоставляется скидка 20% от цены машины. По программе льготного кредитования можно купить машины исключительно отечественного производства, которые стоят не более 2 млн рублей.

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