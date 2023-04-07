Дмитрий Азаров дал ряд поручений по проведению памятных мероприятий ко Дню Победы

В пятницу, 7 апреля, губернатор Дмитрий Азаров провел расширенное заседание регионального организационного комитета "Победа".

В начале заседания Дмитрий Азаров и все участники организационного комитета "Победа" почтили минутой молчания память о тех, кто отдал жизнь за Родину в ходе специальной военной операции.

Руководитель региона отметил, что на фоне происходящих событий особое значение приобретает работа, которая проводится в рамках оргкомитета "Победа". Сейчас важно позаботиться о защитниках Родины - о инвалидах и участниках Великой Отечественной войны, вдовах, тружениках тыла, блокадниках, детях войны.

Дмитрий Азаров подчеркнул: подготовка и проведение мероприятий в честь предстоящей 78-й годовщины Великой Победы должны пройти на самом высоком уровне: "Давайте сделаем все, чтобы провести эти торжества достойно памяти героев, чтобы эти события вновь затронули сердца всех наших граждан".

Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Самарской области и г. о.Самара Максим Оводенко отметил, что День Победы для каждого жителя страны всегда будет напоминать о том, какой ценой была достигнута эта Победа и мир на всей земле на многие годы.

"Главным творцом победы был весь наш советский народ, его единение, его духовная сплоченность. Наш народ и сегодня продолжает борьбу за свою суверенность, за правду и справедливость. Важным условием Победы, конечно, является единение фронта и тыла", - подчеркнул Максим Оводенко.

Дмитрий Азаров поблагодарил Максима Оводенко и в его лице всех Почетных граждан Самарской области за неустанную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. "Спасибо вам огромное за то, что вы делаете сегодня: встречаетесь со школьниками, с людьми, семьями военнослужащих, за ту работу, которую вы проводите. Низкий вам поклон. Очень надеюсь, мы, безусловно, ее продолжим, в том числе по сохранению и преумножению традиций ратного и трудового подвига на самарской земле", - обратился Дмитрий Азаров к Герою Социалистического Труда.

На сегодняшний день в регионе проживает 9 238 инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, тружеников тыла, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Дмитрий Азаров подчеркнул: важно каждого человека окружить заботой и вниманием, оказывать необходимую помощь.

Министр социально-демографической и семейной политики области Регина Воробьева отметила, что в регионе все нуждающиеся в жилье ветераны Великой Отечественной войны - 5289 человек - обеспечены.

"Наш регион один из немногих субъектов Российской Федерации, в котором обеспечиваются жильем граждане, проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны. Квартиры уже получили 1 017 тружеников тыла. Работа продолжается", - добавила она.

Ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, специальной военной операции имеют право на внеочередное оказание медицинской помощи, обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.

Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и членам их семей. Уже больше года ведется работа по оказанию адресной и всесторонней помощи.

"Для оперативного учета потребностей семей, маршрутизации и проактивного оказания помощи по поручению губернатора была разработана и внедрена в эксплуатацию цифровая платформа "Социальный паспорт" - первая в России, - подчеркнула Регина Воробьева. - И сегодня для нас очень важно, что масштабная работа по поддержке участников СВО и членов их семей, которая ведется при личном участии главы региона, получила столь высокую оценку Президента страны Владимира Владимировича Путина".

В рамках сопровождения военнослужащих в регионе реализуются жизненные ситуации "Отпуск" и "Возвращение", что позволяет оказывать комплексную поддержку жителям региона, которые возвращаются из зоны проведения специальной военной операции. Это помощь военнослужащим в оформлении всех положенных льгот, комплексном лечении и реабилитации, в том числе, психологической, а также помощь в переобучении и трудоустройстве.

В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО и членов их семей, Указом Президента страны создан Государственный фонд "Защитники Отечества". Его деятельность направлена как на организацию непосредственной помощи ветеранам боевых действий и членам их семей, так и на оказание содействия в получении различных видов помощи.

"У нас перед глазами есть примеры героического поколения победителей Великой Отечественной войны, сегодня на полях СВО сражаются герои нашего времени. И те, и другие являются примерами для нашей молодежи. И вместе мы - единая страна, с великим прошлым, прочным настоящим и, не сомневаюсь, что с великим будущим", - уверена Регина Воробьева.

Дмитрий Азаров отметил, что необходимо бережно относиться к истории, к Героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. "Нам надо открывать имена, которые, может быть, в какой-то момент в летописи утрачены, отмечать военнослужащих и их семьи прошлых лет и современности", - подчеркнул Дмитрий Азаров. Такая работа в муниципалитетах ведется - открываются мемориальные доски, памятники, именами Героев называются школы.

Глава Кинельского района Юрий Жидков рассказал, что в процессе краеведческой работы был обнаружен новый факт из истории Великой Отечественной войны, который следует увековечить. "10 сыновей, невестку и двух внуков проводил на фронт в 1941 году Степан Афанасьевич Канаев из села Новый Сарбай. На тот момент это была самая многодетная семья в селе - всего 18 детей. Из ушедших на фронт 13 человек вернулись только четверо, все с серьезными ранениями и увечьями. В прошлом году в День Победы в Новом Сарбае был торжественно установлен памятный камень в честь семьи Канаевых. 37 потомков из разных сел и городов приехали на открытие", - рассказал руководитель муниципального образования о вновь открывшихся фактах.

В течение года разрабатывался эскиз мемориального объекта и общественного пространства. Он называется "Хранители мира". "Скульптура - это символ защиты от фашизма и символ мира, а также памяти о защитниках, отдавших жизнь за мир. В процессе работы над эскизом возникла мысль объединить два поколения защитников от фашизма и увековечить этой скульптурой погибших участников СВО. Вокруг мемориала будет разбит благоустроенный сквер с вечнозелеными растениями как символом вечной памяти и торжества жизни и мира. Проект прошел общественные обсуждения в районе", - отметил Юрий Жидков.

Он обратился к губернатору за поддержкой в установке мемориала, а также предложил разработать региональную программу по увековечиванию памяти земляков - защитников Отечества.

"Это хороший пример того, как откликнулись главы муниципалитетов на мою просьбу - открывать забытые страницы истории, устанавливает имена. Инициатива правильная и хорошая, хорошо, что ее обсудили вместе с жителями. Уверен, что реализуем этот проект Героям самарской земли в самом достойном виде", - отметил руководитель области.

Дмитрий Азаров также напомнил о работе общественных организаций. Самарской областной общественной организацией "Герои Отечества", которую возглавляет Герой России Игорь Станкевич, была выпущена Энциклопедия подвига.

"Но при этом, хочу отметить, Игорь Валентинович ходатайствовал о награждении коллектива, который трудился над этим изданием. Документы до сих пор не оформлены. Я попрошу, чтобы провели проверку по этому вопросу и разобрались с работой наградного отдела", - поручил Дмитрий Азаров руководителю администрации губернатора Петру Королеву.

Работа по увековечению памяти погибших при защите Отечества проводится департаментом по вопросам общественной безопасности Самарской области во взаимодействии с органами военного управления Министерства обороны России, органами местного самоуправления.

В прошлом году было отремонтировано 19 воинских захоронений, установлено 5 мемориальных знаков, в надлежащий вид приведено 12 мемориальных сооружений. В Большечерниговском и Похвистневском районах проведены мероприятия по перезахоронению останков погибших уроженцев Самарской области, обнаруженных при проведении поисковых работ на местах боевых действий в Великой Отечественной войне в Краснодарском крае и Житомирской области.

"Необходимо отметить, что в настоящее время в ведении органов местного самоуправления находится значительное число мемориалов и памятников, требующих проведения восстановительных работ. В текущем году запланировано выделение субсидий на сумму свыше 4 млн 405 тысяч рублей на восстановление 40 воинских захоронений. Кроме того, в феврале–марте текущего года определен перечень мемориалов, запланированных к благоустройству. Работы по приведению их в порядок стартовали с начала апреля и будут выполнены до 9 мая, а требующие дополнительных вложений - до 1 ноября текущего года", - отметил руководитель департамента Александр Винников.

Глава областной столицы Елена Лапушкина отметила, что в городе установлено 327 мемориальных объектов в память о героях и событиях периода Великой Отечественной войны. "За последние два года при поддержке Российского военного исторического общества, ветеранских организаций было открыто 72 новых мемориальных объекта, в числе которых "Самара - город трудовой доблести", мемориальные доски в честь куйбышевцев-участников войны", - добавила руководитель муниципалитета.

Ведется работа по восстановлению памятных мест. В этом году по поручению губернатора начались работы по капитальному ремонту мемориального комплекса, который посвящен погибшим воинам-интернационалистам на площади Памяти в Октябрьском районе Самары. В планах - восстановить сам памятник, отремонтировать фонтан и благоустроить территорию. Кроме того, в этом году в Самаре приведут в порядок пять воинских захоронений.

Дмитрий Азаров поручил Елене Лапушкиной лично проверить состояние всех мемориальных комплексов, памятных мест в областной столице. "Сейчас идет месячник по благоустройству. И сейчас самое время, когда мы полностью приводим все в порядок. Проверьте, пожалуйста, лично состояние памятников. Если где-то нужна помощь, вы знаете, всегда на нее можете рассчитывать", - обратился губернатор к главе Самары.

Только в Самаре пройдет всего более двух тысяч мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Среди них уже известные всем акции: "Ветеран живет рядом", "Георгиевская ленточка", "Вахта памяти", "Мы помним ваш подвиг". Будут проводиться мини-парады, кинопоказы под открытым небом, спортивные мероприятия. Специальная праздничная программа подготовлена для участников СВО, которые находятся на лечении в госпитале. Патриотические программы пройдут в городских парках и скверах.

Глава Сызрани Анатолий Лукиенко отметил, что в этом году в регионе появится еще одно место силы и гордости за трудовой подвиг поколения победителей - стела "Город трудовой доблести" в Сызрани. Он также поблагодарил Губернатора за то, что Глава региона помог найти правильный подход при выборе места установки стелы - с учетом мнения общественности, обсуждения с жителями.

"Стела будет важнейшим символом трудовых подвигов сызранцев. Я рад, что вы определились с местом. Подходы очень простые - это место должно быть таким, чтобы объединять людей", - отметил глава региона и подчеркнул, что нужно выполнить работу по установке стелы ко Дню города, как и было запланировано ранее: "Сроки проговорили, и люди нас поддержали. Сделайте все возможное, предпринимайте максимальные усилия. Если сроки будут сдвигаться, то, считаю, мы должны будем это с жителями обсудить".

Представитель общественного культурно-социального фонда "Звезда и Лира", председатель женсовета 2-й Гвардейской армии Екатерина Колотовкина, которая Указом Президента страны включена в состав Общественной палаты России, поблагодарила Дмитрия Азарова от матерей и жен участников СВО за постоянное внимание. "Мы как никто, знаем, какую помощь и поддержку вы оказываете, не только нам, но и нашим воинам. Огромное вам спасибо", - обратилась она к руководителю области.

"Спасибо вам, что вдохновляете и бойцов, и всех жителей Самарской области на Победу", - сказал Дмитрий Азаров в ответ.

"Комитет семей воинов Отечества хочет провести патриотическую акцию в поддержку наших военнослужащих, просим вашей поддержки", - озвучила инициативу Екатерина Колотовкина. Также она предложила в рамках проведения Парада Победы предусмотреть специальные места на трибунах для семей защитников Отечества. Дмитрий Азаров отметил, что это обязательно будет сделано.

Во время заседания Дмитрий Азаров отметил, что необходимо отмечать жителей региона, которые вносят свой вклад приближение Победы. Он поблагодарил жителей региона за помощь военнослужащим и их семьям.

"Я благодарен всем жителям Самарской области за ту помощь, поддержку, которую они оказывают сегодня и защитникам Отечества, и семьям военнослужащих. Это святое дело, и я искренне признателен, что абсолютное большинство жителей Самарской области, невзирая на возраст, вносят свой вклад в эту работу. Знаю, что каждый делает это по зову души", - обратился Дмитрий Азаров.

Учитель истории и обществознания самарской школы № 10 Светлана Иванова рассказала об образовательных проектах, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения. "Именно образование задает содержание, стиль, характер мышления и отношение человека к миру. Именно по этой причине в каждом образовательном учреждении должна быть организована не только интеллектуальная среда, но и гражданская, и духовная, и культурная", - уверена она.

По словам педагога, сегодня в каждом учреждении новая учебная неделя начинается с линеек, на которых исполняется гимн и поднимается флаг Российской Федерации. Дмитрий Азаров отметил, что этот воспитательный процесс должен проходить не формально, отношение должно быть соответствующее.

"Предложил, чтобы на подъем флага приглашались лучшие классы в параллели, в школе, которые показали свое желание учиться, отличились в различных творческих, спортивных состязаниях и конкурсах. Очень важно, чтобы это было честно, чтоб действительно классы, которые показывают наилучшие результаты, именно они и участвовали в подъеме флага", - обратился губернатор к учительской общественности региона.

Руководитель области поручил министру образования и науки Виктору Акопьяну по итогам года отметить лучшие классы, а также педагогов-наставников, создать им наибольшие возможности для участия в экскурсиях и поездках по региону, чтобы они больше узнавали и о самарской земле, и о всей России.

Светлана Иванова также отметила работу в рамках проекта "Сила в правде", который реализуется в Самарской области по инициативе губернатора. Во всех школах региона и новых модельных библиотеках оформлены тематические стенды со сменными экспозициями, посвященными специальной военной операции.

"Очень важно, что экспозиции меняют сами учащиеся. Это один из механизмов патриотического воспитания, так как патриотизм воспитывается на личной связи с происходящим", - уверена учитель.

"Спасибо, что очень оперативно, в кратчайшие сроки мы реализовали проект "Сила в правде". Человек любого возраста может подойти к этому стенду и узнать для себя многое и про историю зарождения нацизма, и о том, какие преступления вершились на российской земле, на земле Украины нацистами. И понять еще раз, за что мы сражаемся сегодня. Я очень благодарен коллегам, что это мы сделали, и сделали быстро", - ответил Дмитрий Азаров.

Широкое распространение в образовательных организациях области получил проект "Парта героя". Почетное право обучаться за ней предоставляется самым достойным учащимся.

Огромное значение получили "Разговоры о важном", введенные в каждой школе как внеурочное занятие с 2022 года. "В моем учебном заведении учителя истории и обществознания в рамках разговора о важном подготовили и прочитали для учащихся 8-11 классов лекции на актуально политические темы. Разговор с ребятами получился по душам. А многие впервые задумались о глубоких причинах начала СВО. Таким образом, образовательные учреждения Самарской области используют и инициируют различные механизмы патриотического воспитания подростков, вовлекая их в различные формы деятельности, направленные на формирование гражданской идентичности", - рассказала Светлана Иванова.

Кроме того, в образовательных организациях развернута добровольческая деятельность. Школьники пишут письма, создают рисунки, изготавливают окопные свечи, плетут маскировочные сети для бойцов. "Все это направлено на одно - согреть своим теплом наших защитников. С особым трепетом учащиеся ждут личной встречи с участниками СВО. Мы, конечно, готовим ребят к таким встречам", - подчеркнула педагог.

Дмитрий Азаров отметил: очень важно, когда между педагогами и воспитанниками складывается не только профессиональный, но и искренний разговор. "Я очень надеюсь, что все учителя, все кому доверено будущее нашей страны, именно так - искренно - и разговаривают с детьми. Только истинный патриот может привить любовь к Родине", - уверен губернатор. Все озвученные идеи и предложения Глава региона порекомендовал к тиражированию в других школах Самарской области.

Председатель Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Сергей Андриянов отметил, что в деятельность организации сегодня вовлечены более 12 тысячи человек - как молодежь, так и люди старшего поколения. Все они активно участвуют в акциях и мероприятиях: оказывают посильную помощь ветеранам, участвуют в субботниках по благоустройству воинских захоронений и памятных мест.

"Ключевым событием для "Волонтеров Победы" станет проведение Парада Победы и шествие "Бессмертного полка" на площади Куйбышева. В День памяти и скорби в этом году по сложившейся традиции пройдет акция "Огненные картины войны", - рассказал он о самых значимых планируемых мероприятиях.

Продолжится помощь и поддержка участников СВО и членов их семей в рамках акции "Мы вместе". Региональный штаб базируется в Окружном Доме офицеров самарского гарнизона, он объединил десятки тысяч жителей области, которые регулярно собирают и отправляют гуманитарную помощь бойцам.

"Уверен, что наша совместная работа позволит не только провести масштабные мероприятия, решить ключевые задачи, оказать помощь каждому ветерану, участнику СВО, но и привлечь еще больше людей", - подчеркнул Сергей Андриянов.

Дмитрий Азаров поблагодарил участников движения за активную позицию и помощь ветеранам: "Рад, что могу на вас рассчитывать".

Председатель регионального совета Самарского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" Евгений Ривкинд отметил, что в области создано 16 поисковых отрядов, в которые вошли около 250 человек - в основном молодежь. Ребята регулярно участвуют в поиске останков участников Великой Отечественной войны. Им удалось установить имена нескольких десяткой бойцов Красной армии, в том числе уроженцев Самарского региона.

В этом году поисковики планируют приехать в город-побратим Снежное Донецкой народной республики, чтобы оказать помощь в благоустройстве братских могил, воинских захоронений, оцифровке данных.

"Вы проводите огромную работу. Благодаря вам найденный бойцы встанут в строй "Бессмертного полка", - отметил Дмитрий Азаров. - Будем вам оказывать всемерную поддержку и впредь. Отдельная благодарность вам за инициативу по Снежному. Я вас попрошу представить свои предложения, мы готовы дополнительно выделить финансовые ресурсы для того, чтобы вместе с жителями города-побратима отремонтировать мемориалы, могилы Героев. Очень важно делать это сегодня".

В своем выступлении заместитель секретаря, руководитель регионального исполнительного комитета Самарского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия" Ирина Кочуева рассказала об участии активистов и членов партии в патриотических мероприятиях, в том числе в рамках партийного проекта "Историческая память", а также конкурсах школьных музеев, по итогам которых музеи региона входят в десятку лучших в стране.

Партийцы также участвуют в приведении в порядок знаковых мест памяти о Великой Отечественной войне (за 2022 год - более 650 объектов), ни один сигнал о ненадлежащем состоянии мемориала или обелиска не остается без внимания, в этой работе помогают местные отделения партии. Также на постоянной основе организуется помощь фронтовикам. В этом году команда "Молодой гвардии" поздравила 212 участников и ветеранов ВОВ в городе-побратиме Снежное ДНР.

"Как выяснилось - первый раз за 30 лет. То есть то, что мы считаем, как само собой разумеющееся, на присоединенных территориях происходит только сейчас", - подчеркнула она.

Особый акцент Ирина Кочуева сделала на проекте "Диктант Победы". В этом году очно он пройдет 27 апреля, открыта и онлайн-регистрация на сайте диктантпобеды.рф. Она призвала всех присоединиться к акции. В прошлом году в области было зарегистрировано 811 площадок диктанта, участниками стали почти 40 тысяч человек. В этом году уже на данный момент - 862 площадки. Ирина Кочуева обозначила предложения по увеличению числа таких мест.

"Я очень надеюсь, что эта тенденция - у нас каждый год все больше и точек, где можно написать Диктант Победы, и участников, - сохранится. С учетом запуска такого важного проекта, как "Разговоры о важном", активность будет возрастать и среди школьников. Предложения, которые прозвучали по дополнительным площадкам, я предложил бы отработать главам муниципальных образований, где-то еще инициативу проявить. Пусть это будет действительно доступно для всех людей, акция по-настоящему всенародная", - отметил Дмитрий Азаров.

Директор автономной некоммерческой организации "Региональный центр реализации проектов "СОТА" Наталья Семенова во время совещания рассказала о готовящихся мероприятиях, приуроченных 78-й годовщине Победы. Уже 1 мая жители региона станут участниками международного фестиваля антифашистской песни.

"Это уникальное событие, которое будет проходить на территории Самарской области. Начнется оно на площади Куйбышева. Кроме концертных программ, которые разъедутся по региону, будет большой образовательный блок - его формирование на стадии завершения, - поделилась она некоторыми секретами. - Закрытие фестиваля запланировано на 6 мая. В нем примут участие творческие коллективы из Никарагуа, Словении, Франции, Великобритании, Испании, России. Список на данный момент не закрыт, работа по привлечению артистов продолжается".

Традиционно пройдут церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу скорбящей Матери-Родине с участием ветеранских, общественных и молодежных организаций, трудовых коллективов, жителей и гостей Самарской области. Они запланированы на 8 и 9 мая.

"9 мая в 12:00 на крыльце здания правительства Самарской области пройдет итоговый концерт патриотического марафона "Песни Победы" в исполнении участников проекта "Хор отцов". Не менее 500 человек исполнят произведения Великой Отечественной войны. В сводном хоре будут и участники специальной военной операции", - рассказала Наталья Семенова.

На площади Куйбышева пройдет традиционный военный Парад. Подготовка к нему идет полным ходом. Состоится шествие "Бессмертного полка". "Это движение - народная инициатива, которая родилась из нашей памяти. Память о павших героях Великой Отечественной и Второй мировой войны и поныне является скрепляющим звеном между поколениями", - отметила Светлана Прилепская, председатель регионального отделения движения.

Шествие впервые прошло в Самаре в 2015 году, тогда было более 20 тысяч участников. С 2020 года появился онлайн-формат акции. В 2022 году шествие объединило более 170 тысяч участников. В этом году принято решение о проведении шествия только в очном формате. Задача реготделения - провести шествие не только в Самаре, но и на территории районов и других городов области, подчеркнула Светлана Прилепская и пригласила всех принять участие в акции "Бессмертный полк".

Дмитрий Азаров обратился к представителям СМИ с просьбой помочь реготделению акции в распространении информации о планирующемся шествии и местах, где жители смогут распечатать фотографии своих героев. Главам муниципальных образований Губернатор дал поручение оказать всемерное содействие народному движению.

Наталья Семенова добавила, что вечером 9 мая состоится праздничный концерт "Страна Героев", который начнется в 17:00 и завершится красочным салютом.

Главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов отметил, что по поручению Президента России во всех регионах страны проводятся подготовительные мероприятия по празднованию священного для всех россиян праздника Дня Победы, основная цель которых - воспитание подрастающего поколения и поддержка ветеранов.

Михаил Феоктистов сообщил, что по поручению полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова на прошлой неделе состоялось традиционное совещание федеральных и региональных органов власти, на котором одним из вопросов было содержание мемориальных мест - Вечного огня и Огня памяти.

"В Самарской области насчитывается 90 таких мемориальных мест, которые являются местом, где проводятся патриотические мероприятия. Итогом этой работы стало второе место нашего региона в ПФО в номинации, посвященной защитникам нашего Отечества. Это является итогом большой работы, которую ведет губернатор Дмитрий Игоревич Азаров и все руководители муниципальных и региональных органов власти", - сказал Михаил Феоктистов.

ГФИ по Самарской области также отметил, что регион активно участвует во всех патриотических мероприятиях и акциях, которые проводятся в ПФО, занимая лидирующие позиции. Михаил Феоктистов подчеркнул важность воспитательной работы с молодежью: "Мы видим, когда страны Запада пытаются переписать историю, к чему это приводит. Борьба с нацизмом, которую ведут наши бойцы, бойцы нашей Самарской области, направлено на то, чтобы искоренить это зло навсегда".

В завершении расширенного заседания областного оргкомитета "Победа" председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов "Российский Союз ветеранов" Николай Хохлунов отметил, что общественная организация ветеранов уже проводит ряд мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне. В своем выступлении он особо подчеркнул, что всемерная поддержка участников СВО и их семей со стороны губернатора, жителей региона и ветеранов способствуют укреплению единства, а значит и мощи государства. Эта работа также служит примером патриотического воспитания подрастающего поколения.

"Люди помнят о Великой Отечественной войне и готовы защитить нашу Родину сегодня. Желаю, чтобы понимание событий прошлых лет и сегодняшних дней было с нами до конца существования земного шара. У всех - от малых детей до стариков. Чтобы все знали, что такое Родина и как за нее надо бороться", - сказал в завершении Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин Самарской области Максим Оводенко.

Дмитрий Азаров, подводя итог работе заседания, еще раз поблагодарил всех жителей Самарской области за вклад в развитие региона и приближение Победы.