Губернатор поручил усилить контроль за соблюдением противопожарного режима в муниципалитетах

В понедельник, 10 апреля, на оперативном совещании в правительстве области, которое провел губернатор Дмитрий Азаров, с представителями Главного управления МЧС и главами муниципалитетов обсудили противопаводковые мероприятия, а также меры по обеспечению соблюдения противопожарного режима на территории области.

Чрезвычайных ситуаций на территории области за неделю не произошло, как отметил руководитель Главного управления МЧС по Самарской области Олег Бойко. Освободились от воды 3 приусадебных участка и 3 низководных моста в Красноярском и Кинельском районах. Подтопленным пока остается только один низководный мост в населенном пункте Лебяженка Красноярского района.

С 6 апреля начались повышенные сбросы воды через гидроузел Жигулевской ГЭС. ГЭС достигла напорного уровня, пик объемов согласно графику придется на период с 14 по 20 апреля, далее уровень сбросов будет понижаться. График был доведен до сведения руководителей городов и районов региона.

В связи с этим губернатор обратился к главам муниципалитетов: "Все должны быть готовы. Коллеги, самым внимательным образом еще раз нужно проверить все силы и средства, еще раз проверить проблемные территории, все вы их знаете". Он также дал поручение вице-губернатору - председателю правительства региона Виктору Кудряшову проконтролировать готовность муниципальных образований.

На особом контроле Дмитрия Азарова - готовность региона к весенне-летнему пожароопасному периоду. Напомним, в этом году в связи с погодными условиями особый противопожарный режим был установлен в регионе раньше обычного - с 1 апреля.

Как отметил Олег Бойко, произошедшие за неделю лесные пожары и пожары в результате неконтролируемого пала сухой травы были оперативно ликвидированы. На территории области установлен третий класс пожарной опасности.

По вопросу обеспечения соблюдения данного режима на вверенных территориях были заслушаны доклады представителей семи муниципальных образований области - Тольятти, Красноярского, Кинельского, Сызранского, Волжского, Ставропольского, Кинель-Черкасского районов. В числе принимаемых мер - проверки готовности наружного противопожарного водоснабжения, увеличение количества добровольно-пожарных бригад, числа рейдов, минерализованных противопожарных полос. В Тольятти планируется также закупить дополнительные камеры для контроля на въездах в городские леса.

"Рейды должны продолжаться. Главное - профилактика. Как с местными жителями, так и теми, кто пытается посещать леса в этот пожароопасный период. Нужно четко контролировать этот вопрос", - подчеркнул губернатор.

Обходами и проверками должны быть охвачены как сельхозпредприятия, так и садово-дачные товарищества, частные домовладения, личные подсобные хозяйства. "Объясняйте, работайте с людьми, главы поселений должны ежедневно этим заниматься", - подчеркнул глава региона.

Особое поручение по итогам докладов губернатор дал по усилению профилактической работы с населением, необходимо максимально задействовать в информировании о рисках и последствиях пожаров все имеющиеся ресурсы. Контроль за этим возложен на руководителя департамента общественной безопасности региона Александра Винникова и руководителя департамента информационных технологий и связи Константина Преснякова.

По предложению главы региона, максимально нужно задействовать и такой канал коммуникации, как родительские чаты.

"Нужно расширять инструменты коммуникации. Давайте определим наиболее актуальные темы оповещения - предупреждения о природных катаклизмах и прочее, чтобы там рассылать. Я уверен, люди будут понимать полезность вашей системы не только с точки зрения образования, оценивать ее информационный потенциал, а мы будем до большего числа людей доходить", - обратился губернатор с поручением к министру образования и науки Самарской области Виктору Акопьяну.

Еще один фактор, снижающий риск возникновения пожаров, - это своевременный вывоз мусора. Дмитрий Азаров особо акцентировал внимание глав муниципалитетов на решении этого вопроса в связи с тем, что сейчас идет месячник по благоустройству, люди активно участвуют в уборке садово-дачных участков, частного сектора.

"Мусор, крупногабаритный в том числе, сам по себе в нынешних погодных условиях может представлять серьезную опасность. Вывоз мусора - тема отдельная, жалобы здесь, к сожалению, есть по всем муниципалитетам. Еще раз эту тему отработайте, с перевозчиками в том числе. Понятно, что апрель - месяц особый, усиливайте эту работу. Добивайтесь, чтобы все, что собрали - вечером вывезли. Это в равной степени касается как городских, так и сельских муниципальных образований", - обратился губернатор к руководителям муниципалитетов. Он поручил сформировать почасовые графики вывоза мусора и взять этот вопрос на жесточайший контроль.

"Это тоже наведение порядка и предотвращение возможных пожаров", - отметил глава региона.

Как доложил министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Абашин, чтобы снизить риск возникновения пожаров на сопредельных территориях, в 2022 году был разработан и согласован с Россельхознадзором и ГУ МЧС по Самарской области план по обеспечению пожарной безопасности в отрасли АПК. Он включает в себя целый комплекс мероприятий. 600 экземпляров соответствующих методических материалов были переданы сельхозтоваропрзводителям. Кроме того, как обозначил министр, сельхозпредприятие, где административными комиссиями, сотрудниками МЧС будет зафиксирован факт пала, лишается права на получение мер господдержки, это прописано в соответствующем порядке.

Дмитрий Азаров поручил главам совместно с министерством сельского хозяйства и продовольствия отработать порядок предупреждения предприятий и проведение совместных проверок.

Усилить патрулирование необходимо и вдоль федеральных трасс, проходящих через Самарскую область. По поручению Дмитрия Азарова соответствующее письмо о необходимости взять этот вопрос на особый контроль будет направлено в адрес управления Росавтодора.