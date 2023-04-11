По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области упростят процедуру медицинских осмотров для военнослужащих-контрактников

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области оптимизируют механизм проведения медицинских осмотров при заключении контрактов на военную службу, чтобы сделать для будущих защитников отечества прохождение необходимых процедур удобнее и проще.

На оперативном совещании правительства руководство областного минздрава доложило о том, что уже начала работать новая система медицинского освидетельствования добровольцев в режиме "единого окна".

Как сообщил губернатор, ранее ему поступали жалобы от земляков, которые отправлялись служить по контракту, что для ускорения медицинского освидетельствования они были вынуждены обращаться в частные организации. Соответственно, чтобы оформить все быстрее, приходилось отдавать деньги за сдачу анализов, результаты которых необходимы для оформления медицинского заключения военно-врачебной комиссии. После получения от земляков таких обращений Дмитрий Азаров ставил задачу региональному минздраву разобраться в ситуации и решить проблему.

"Это никуда не годится! Просил вас устранить проблему в кратчайшие сроки. Люди идут родину защищать. Мы должны создать им максимально удобные условия на этом этапе, — сказал Дмитрий Азаров в ходе оперативного совещания правительства, обращаясь к и. о. министра здравоохранения Самарской области Сергею Вдовенко. — Наши земляки идут на военную службу по зову сердца, понимая, что их товарищам нужна помощь как никогда, для того, чтобы бойцы могли прийти в отпуск, увидеть и обнять своих родных. Они понимают, что такое родину защищать и родине служить. Низкий поклон нашим защитникам отечества. Максимальные преференции и удобства мы обязаны им создать".

Как доложил Сергей Вдовенко, в Самаре выстроен механизм медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту, в режиме "единого окна". Так, теперь проводится централизованный сбор добровольцев по месту их жительства, после чего на транспорте их отвозят сначала для сдачи всех анализов, а потом в Центр военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Самарской области, где их осматривают профильные специалисты.

"Расстояние между этими двумя точками небольшое, считанные минуты езды на автобусе, все быстро. В Центре военно-врачебной экспертизы есть все необходимые врачи, после их прохождения добровольцев также на автобусе возвращают домой. Таким образом, вся процедура медицинского осмотра занимает один день, — рассказал и.о.министра здравоохранения Самарской области, — Дополнительно кандидат на поступление на военную службу должен предоставить четыре справки из специализированных диспансеров об отсутствии ряда заболеваний. Мы для их удобства создали единую электронную базу, эти справки выгружаются через нее, добровольцам дополнительно никуда ехать и лично ничего получать не надо. Медицинское заключение о годности к службе по контракту врачебная комиссия делает на следующий день, без присутствия кандидата".

Как уточнил Сергей Вдовенко, такая схема проведения медицинских осмотров военнослужащих-контрактников пока запущена для жителей Самары и нескольких муниципальных районов области. В дальнейшем — Тольятти, Сызрань и другие районы.

Губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что разработанный механизм необходимо оптимизировать. В частности, сделать так, чтобы будущим военнослужащим не надо было ездить куда-то, чтобы сдать анализы. Гораздо удобнее, чтобы процедурный кабинет и военно-врачебная экспертиза были в одном месте.

"Все надо делать для максимального удобства будущих защитников отечества. Система требует совершенствования. Везде она должна быть отстроена, не только по Самаре, чтобы никаких сложностей в медицинском освидетельствования, сдаче анализов для потенциальных защитников родины этот этап не представлял. Лично за это отвечаете", — сказал губернатор Сергею Вдовенко. Глава региона поручил ему через две недели доложить о том, как выстроена работе по проведению медицинских осмотров будущих военнослужащих-контрактников на территории всего региона.

Губернатор также поручил и. о. министра здравоохранения провести анализ всех обращений, где жители региона сообщали о том, что были вынуждены за свой счет сдавать анализы для ускорения медосмотра при заключении контракта на военную службу: "Таких людей немного, тем не менее, предоставьте спиcок. Всем необходимо компенсировать эти расходы. Уверен, найдем вариант, как это сделать", — сказал Дмитрий Азаров.