Губернатор рассказал о развитии общественного транспорта в Самаре

Губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 11 апреля, в региональном эфире программы "Главная тема" рассказал о том, что нового ожидает общественный транспорт в Самаре.
Эту тему глава региона поднял неслучайно - поводом стали многочисленные жалобы горожан на состояние трамваев и автобусов в областном центре.
Жители неоднократно сообщали о том, что трамвайный парк нуждается в обновлении, а неудобные маленькие маршрутки давно пора заменить на городские автобусы большой вместимости. Кроме того, в новых районах, особенно в Куйбышевском районе, Новой Самаре, Кошелеве сеть общественного транспорта не развита.
Дмитрий Азаров рассказал, что Самарской области выделяется федеральный грант за успешную работу управленческой команды региона, и эти средства пойдут на закупку нового общественного транспорта.
"Мы приобретаем 12 новых трамваем на средства гранта. Плюс 50 автобусов. Но это не все. Мы сейчас добиваемся дополнительных средств," - отметил губернатор.
Всего будет закуплено около 150 единиц общественного транспорта. Дмитрий Азаров также рассказал, что в Самаре ожидается и реконструкция трамвайных путей с помощью механизма государственно-частного партнерства.
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Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
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