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Губернатор Власть и политика

Губернатор рассказал о развитии общественного транспорта в Самаре

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров во вторник, 11 апреля, в региональном эфире программы "Главная тема" рассказал о том, что нового ожидает общественный транспорт в Самаре.

Фото: Архив «ВН»

Эту тему глава региона поднял неслучайно - поводом стали многочисленные жалобы горожан на состояние трамваев и автобусов в областном центре.

Жители неоднократно сообщали о том, что трамвайный парк нуждается в обновлении, а неудобные маленькие маршрутки давно пора заменить на городские автобусы большой вместимости. Кроме того, в новых районах, особенно в Куйбышевском районе, Новой Самаре, Кошелеве сеть общественного транспорта не развита.

Дмитрий Азаров рассказал, что Самарской области выделяется федеральный грант за успешную работу управленческой команды региона, и эти средства пойдут на закупку нового общественного транспорта.

"Мы приобретаем 12 новых трамваем на средства гранта. Плюс 50 автобусов. Но это не все. Мы сейчас добиваемся дополнительных средств," - отметил губернатор.

Всего будет закуплено около 150 единиц общественного транспорта. Дмитрий Азаров также рассказал, что в Самаре ожидается и реконструкция трамвайных путей с помощью механизма государственно-частного партнерства.

 

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