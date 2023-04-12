Дмитрий Азаров поздравил работников авиакосмической отрасли с Днем космонавтики

В среду, 12 апреля, губернатор Самарской области поздравил работников и ветеранов авиакосмической отрасли региона с профессиональным праздником.
"Уважаемые работники и ветераны авиакосмической отрасли Самарской области! — обратился губернатор. — Наш регион по праву является одним из крупнейших центров отечественного и мирового ракетостроения, а Самара — космической столицей России. И потому День космонавтики — один из наиболее значимых профессиональных праздников, отмечаемых в Самарской области.
Вклад нашего региона в освоение космоса невозможно переоценить. Мы гордимся тем, что именно у нас были изготовлены первая и вторая ступени ракеты, которая вывела на орбиту корабль с первым космонавтом планеты Земля Юрием Алексеевичем Гагариным. И до настоящего времени руками наших специалистов изготавливаются непревзойденные по надежности и качеству ракеты-носители и другая сложнейшая авиационно-космическая техника".
Глава региона отметил, что ключевые отраслевые предприятия — АО "РКЦ "Прогресс", "ОДК-Кузнецов", АО "ТЯЖМАШ", АО "Авиакор-авиационный завод" и многие другие — не только продолжают стабильно работать в условиях беспрецедентных санкций, но и наращивают объемы производства.
"Крайне важную роль самарские заводы играют в укреплении обороноспособности России, что особенно актуально в условиях проведения специальной военной операции и сдерживания военной агрессии коллективного Запада, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — В этой связи хочу искренне поблагодарить всех работников, выполняющих гособоронзаказ, за напряжённый, ответственный, самоотверженный труд".
Губернатор напомнил также, что среди ключевых направлений работы — подготовка кадров для авиакосмической промышленности, создание заделов для инновационного развития Самарской области, решение поставленной президентом Владимиром Путиным задачи по достижению технологического суверенитета региона и страны в целом.
"Здесь мы опираемся на мощный потенциал Самарского университета, научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего", нашего научного сообщества, ориентированного на реальный сектор экономики, — сказал Дмитрий Азаров. — Дорогие земляки! Большое спасибо всем, кто созидает и творит, кто поставил свой талант на службу нашей Родине — великой России. От всей души желаю работникам и ветеранам авиакосмической отрасли, всем жителям нашей губернии крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!".
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