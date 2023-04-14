Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову доклад о соблюдении прав и свобод граждан

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой. Она представила главе региона доклад о деятельности в 2022 году. Также стороны обсудили вопросы, с которыми жители обращаются за помощью к омбудсмену.
Своей главной задачей правозащитники видят помощь как можно большему количеству людей в защите и восстановлении их прав. Важно, что эта работа ведется во взаимодействии с губернатором, правительством Самарской области, депутатами всех уровней, органами местного самоуправления и общественными институтами.
Ольга Гальцова поблагодарила Дмитрия Азарова за оказываемую поддержку. "Под Вашим руководством Самарская область показала высокую устойчивость. Столкнувшись с беспрецедентными антироссийскими санкциями, регион справляется со всеми вызовами и уверенно достигает высоких результатов в социально-экономическом развитии", — подчеркнула она. Позитивные изменения заметны как в социально-экономической устойчивости региона, так и в оценке качества жизни населения, благоустройства городской среды.
Как отметила омбудсмен, социальная политика в Самарской области качественно изменилась, стала более выверенной, адресной. Сделано все, чтобы защитить конституционные права граждан: удалось сохранить трудовую занятость, уровень безработицы опустился на исторический минимум — всего 0,7%, своевременно выплачивается заработная плата, усилены меры поддержки семей с детьми, малообеспеченных, пожилых людей, в особом приоритете — участники СВО и члены их семей.
Омбудсмен также подчеркнула, что в настоящее время возрастает роль национальной правозащиты. "Аппарат уполномоченного работает очень напряженно", — сообщила она. В 2022 г. в адрес уполномоченного поступило 7026 обращений граждан, что на 37% больше, чем годом ранее. Каждое пятое обращение получает положительное разрешение. По всем жизненным ситуациям граждан даны разъяснения действующего законодательства. В целом проведено более 10 тыс. различных консультаций.
"Рост на 37% — очень важный показатель. Это показатель доверия людей к уполномоченному по правам человека и его аппарату. Увеличение доверия людей — однозначное свидетельство тому, что делаем правильное дело", — подчеркнул Дмитрий Азаров.
Ольга Гальцова отметила, что за каждым обращением стоит человек, его семья, качество жизни, которое во многом зависит от внимательного, неравнодушного отношения сотрудников органов власти к ситуации, в которые попадают люди. Она привела примеры решений в интересах граждан, в том числе при участии губернатора. В частности, это выделение финансирования на проведение капитального ремонта детской поликлиники Жигулевской центральной городской больницы, капитальный ремонт здания дневного стационара Самарской городской больницы №7 в пос. Прибрежный г. о. Самара, завершение строительства здания детского отделения Самарской областной психиатрической больницы, переселение граждан из аварийного жилья и другие.
В 2022 г., наряду с повседневными вопросами, в деятельности уполномоченного по правам человека добавились новые направления. Особое внимание на встрече было уделено вопросу помощи вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей и с территории Украины. В этом направлении сотрудники регионального аппарата уполномоченного по правам человека работают в тесном взаимодействии с министерством социально-демографической и семейной политики региона, регулярно бывают в пунктах временного размещения и отрабатывают все проблемные вопросы. В феврале 2023 г. состоялся визит в Самарскую область делегации управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России. Была дана высокая оценка проводимой в регионе работе по оказанию содействия эвакуированным гражданам.
Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова также обсудили вопросы защиты прав человека в области административно-правовых и уголовно-правовых отношений, это борьба с преступностью, исполнение судебных решений, трудоустройство, ресоциализация осужденных после освобождения из мест лишения свободы. Глава региона отметил, что уполномоченный по правам человека и его аппарат работает в контексте тех задач, которые ставил президент РФ.
В завершение встречи были рассмотрены вопросы, с которыми чаще всего самарцы обращаются в аппарат омбусмена. Это качество оказания жилищно-коммунальных услуг, поддержка молодых и малообеспеченных семей, исполнение судебных решений. Рекомендации Уполномоченного по правам человека, представленные в докладе, будут учтены при дальнейшей работе на региональном и федеральном уровне, заверил губернатор.
Последние комментарии
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Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...