16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Меры безопасности в период майских праздников обсудили на совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову доклад о соблюдении прав и свобод граждан Губернатор о возвращении ХК "Лада" в КХЛ: "Свое обещание тольяттинцам выполнил, теперь дело за клубом" В Самарской области в мае начнет действовать экспериментальный правовой режим для проведения испытаний беспилотных авиасистем Самарская область представила экономический потенциал в Торгово-промышленной палате России

Губернатор Власть и политика

Ольга Гальцова представила Дмитрию Азарову доклад о соблюдении прав и свобод граждан

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека Ольгой Гальцовой. Она представила главе региона доклад о деятельности в 2022 году. Также стороны обсудили вопросы, с которыми жители обращаются за помощью к омбудсмену.

Фото: Дмитрий Бурлаков

Своей главной задачей правозащитники видят помощь как можно большему количеству людей в защите и восстановлении их прав. Важно, что эта работа ведется во взаимодействии с губернатором, правительством Самарской области, депутатами всех уровней, органами местного самоуправления и общественными институтами.

Ольга Гальцова поблагодарила Дмитрия Азарова за оказываемую поддержку. "Под Вашим руководством Самарская область показала высокую устойчивость. Столкнувшись с беспрецедентными антироссийскими санкциями, регион справляется со всеми вызовами и уверенно достигает высоких результатов в социально-экономическом развитии", — подчеркнула она. Позитивные изменения заметны как в социально-экономической устойчивости региона, так и в оценке качества жизни населения, благоустройства городской среды.

Как отметила омбудсмен, социальная политика в Самарской области качественно изменилась, стала более выверенной, адресной. Сделано все, чтобы защитить конституционные права граждан: удалось сохранить трудовую занятость, уровень безработицы опустился на исторический минимум — всего 0,7%, своевременно выплачивается заработная плата, усилены меры поддержки семей с детьми, малообеспеченных, пожилых людей, в особом приоритете — участники СВО и члены их семей.

Омбудсмен также подчеркнула, что в настоящее время возрастает роль национальной правозащиты. "Аппарат уполномоченного работает очень напряженно", — сообщила она. В 2022 г. в адрес уполномоченного поступило 7026 обращений граждан, что на 37% больше, чем годом ранее. Каждое пятое обращение получает положительное разрешение. По всем жизненным ситуациям граждан даны разъяснения действующего законодательства. В целом проведено более 10 тыс. различных консультаций.
"Рост на 37% — очень важный показатель. Это показатель доверия людей к уполномоченному по правам человека и его аппарату. Увеличение доверия людей — однозначное свидетельство тому, что делаем правильное дело", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Ольга Гальцова отметила, что за каждым обращением стоит человек, его семья, качество жизни, которое во многом зависит от внимательного, неравнодушного отношения сотрудников органов власти к ситуации, в которые попадают люди. Она привела примеры решений в интересах граждан, в том числе при участии губернатора. В частности, это выделение финансирования на проведение капитального ремонта детской поликлиники Жигулевской центральной городской больницы, капитальный ремонт здания дневного стационара Самарской городской больницы №7 в пос. Прибрежный г. о. Самара, завершение строительства здания детского отделения Самарской областной психиатрической больницы, переселение граждан из аварийного жилья и другие.

В 2022 г., наряду с повседневными вопросами, в деятельности уполномоченного по правам человека добавились новые направления. Особое внимание на встрече было уделено вопросу помощи вынужденным переселенцам из ЛНР и ДНР, Запорожской и Херсонской областей и с территории Украины. В этом направлении сотрудники регионального аппарата уполномоченного по правам человека работают в тесном взаимодействии с министерством социально-демографической и семейной политики региона, регулярно бывают в пунктах временного размещения и отрабатывают все проблемные вопросы. В феврале 2023 г. состоялся визит в Самарскую область делегации управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в России. Была дана высокая оценка проводимой в регионе работе по оказанию содействия эвакуированным гражданам.

Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова также обсудили вопросы защиты прав человека в области административно-правовых и уголовно-правовых отношений, это борьба с преступностью, исполнение судебных решений, трудоустройство, ресоциализация осужденных после освобождения из мест лишения свободы. Глава региона отметил, что уполномоченный по правам человека и его аппарат работает в контексте тех задач, которые ставил президент РФ.

В завершение встречи были рассмотрены вопросы, с которыми чаще всего самарцы обращаются в аппарат омбусмена. Это качество оказания жилищно-коммунальных услуг, поддержка молодых и малообеспеченных семей, исполнение судебных решений. Рекомендации Уполномоченного по правам человека, представленные в докладе, будут учтены при дальнейшей работе на региональном и федеральном уровне, заверил губернатор.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 11:57 Губернатор Дмитрий Азаров встретился с депутатом Госдумы Владимиром Кошелевым

Такие Кадры... решают Усе....

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Фото на сайте

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30