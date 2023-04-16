Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Пасхой

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с праздником Пасхи Христовой.

"День Светлого Христова Воскресения особо почитаем во всем православном мире. Он вселяет в сердца людей надежду, покой и благоговение перед величием свершившегося почти две тысячи лет назад события, символизирующего победу жизни над смертью. Этот святой день мы встречаем в условиях проведения специальной военной операции, непрекращающихся атак на православие и другие традиционные религии как на Украине, так и за ее пределами. Адепты фашистского киевского режима атакуют храмы, отбирают церковную собственность, лишают людей возможности поклоняться святыням, кощунственно посягая даже на колыбель христианства на Руси — Киево-Печерскую лавру", — заявил глава региона.

По словам губернатора, в это непростое время православным христианам, всем людям, разделяющим христианские ценности, как никогда важно объединиться в стремлении к свету, добру и справедливости.

"Сегодня Русская Православная Церковь, как и во все времена, вдохновляет наших воинов на ратный подвиг во имя Отечества, укрепляет веру людей в победу, поддерживает их молитвами и пастырским словом, в том числе на передовой, где наши священнослужители с риском для жизни выполняют свою высокую миссию", — сказал Дмитрий Азаров.

Особо губернатор отметил роль Самарской митрополии, которая активно занимается просвещением, патриотическим воспитанием наших земляков, поддержанием межконфессионального и межнационального диалога в регионе.

"Уверен, вместе мы преодолеем все выпавшие на нашу долю испытания, защитим все, что для нас дорого и свято, обеспечим мирную, безопасную жизнь на нашей земле. От всей души желаю православным верующим, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, успеха во всех начинаниях на благо нашей родной губернии, на благо великой России!", — подытожил глава региона.