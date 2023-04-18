Дмитрий Азаров принял участие в коллегии минздрава Самарской области

Во вторник, 18 апреля, состоялось заседание итоговой коллегии министерства здравоохранения Самарской области. Руководители лечебных учреждений, главные внештатные специалисты, медработники, ветераны отрасли, руководители ведомств, главы городских округов и муниципальных районов, представители общественных организаций вместе с губернатором Дмитрием Азаровым оценили результаты совместной работы в 2022 году, обсудили проблемные вопросы и пути их решения, задачи дальнейшего развития сферы здравоохранения.
Глава региона, открывая коллегию, в первую очередь, поблагодарил всех врачей, медиков, специалистов здравоохранения Самарской области за добросовестный труд и помощь землякам. "От имени земляков хочу искренне поблагодарить за самоотверженный труд, позволивший спасти тысячи и тысячи жизней, всех медицинских работников Самарской области, - сказал Дмитрий Азаров. - Всех руководителей медицинских учреждений прошу довести слова благодарности от лица жителей Самарской области до всех ваших коллег, врачей, медсестер, медбратьев, фельдшеров, санитаров и санитарочек, технических специалистов, водителей. Такая профессиональная команда региональной системы здравоохранения достойна уважения и благодарности. Рад, что все больше и больше слов благодарности мы слышим от наших земляков в адрес врачей и медсестер".
Губернатор отметил, что важно не только подвести итоги работы минздрава, но и определить будущие шаги для улучшения работы сферы здравоохранения в Самарской области, принять меры по решению существующих проблем.
"Вопросы, которые обсуждаются на коллегии, - первостепенны, они касаются жизни и здоровья людей. Внимание этому вопросу, вы знаете, колоссальное не только на региональном уровне, но и на уровне руководства страны. Это приоритетная задача работы каждого губернатора, Правительства Российской Федерации. Именно на это нас нацеливает президент страны, - сказал глава региона. - Рассчитываю, что, подведя итоги 2022 года, наметив четкие планы на текущий и последующие годы, мы обязательно обсудим и то, что не удалось, что не получилось, где не достигли показателей, которые вместе с вами запланировали. Мы посмотрим, какие системы, подходы, программы нужно перестроить, чтобы достигать результатов, повышать эффективность системы здравоохранения Самарской области, и, конечно, своевременно, квалифицированно, профессионально оказывать всю необходимую медицинскую помощь нашим с вами землякам, работать на упреждение, имею ввиду профилактику, предварительное обследование всех жителей нашего региона".
Глава региона отметил, что приоритетные направления совместной работы - повышение качества и доступности медицинской помощи, совершенствование отраслевой инфраструктуры, формирование единой профилактической среды, улучшение социального благополучия общества.
"За минувшие 5 лет, несмотря на серьезные угрозы, сложности и вызовы нам удалось существенно укрепить систему здравоохранения региона и сохранить общественное здоровье. Конечно, это было бы невозможно без национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом России Владимиром Путиным", - сказал Дмитрий Азаров.
Дмитрий Азаров подчеркнул, что за последние 5 лет многое сделано в части модернизации материально - технической базы сферы здравоохранения Самарской области.
"Нам удалось ввести в строй 115 новых объектов и капитально отремонтировать 192 объекта здравоохранения, оснастить медучреждения почти 14 тысячами единиц медицинской техники, полностью обновить парк скорой медицинской помощи. За последние годы в систему здравоохранения Самарской области поставлено около 700 автомобилей - неотложной помощи и автомобилей скорой медицинской помощи. Сегодня мы передали 105 автомобилей. - сообщил губернатор. - Это серьезно укрепляет наши возможности по оперативному реагированию, приезду к пациенту в "золотой час", а значит, спасение жизней. И задав такую высокую планку, полностью обновив современными автомобилями автопарк, мы ее обязаны поддерживать. Мы вышли на этот уровень, нашли варианты, дополнительные средства, и в рамках государственно-частного партнерства приняли необходимые решения. Зато теперь у нас автомобили не стоят за медучреждениями во дворике в разобранном состоянии, а спасают людям жизни".
Дмитрий Азаров отметил, что в Самарской области созданы централизованные медицинские информационные системы, к ним обеспечен доступ всех государственных медучреждений. Глава региона рассказал, что в планах на 2023 год - введение в строй детской инфекционной больницы, строительство 24-х новых ФАПов.
Губернатор обратил внимание участников коллегии, что модернизация системы здравоохранения региона ведется в условиях жесткого санкционного режима, несправедливого введенного коллективным Западом в отношении нашей страны.
"Конечно, это осложнило работу медучреждений. Сложности были и, возможно, еще будут. Прежде всего, по поставкам оборудования. Вместе с тем, мы не отказались от достижения целевых показателей нацпроекта, научились преодолевать эти сложности, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - И хотел бы поблагодарить, в первую очередь, за профессиональную работу министерство здравоохранения, поскольку в кратчайшие сроки нашли возможности и поставки оборудования, заново выстроили логистические цепочки. Конечно, эти навыки нам крайне пригодятся и в дальнейшем. Мы видим, что эти несправедливые санкции ужесточаются все больше, конечно, параллельно развивается и фармацевтический кластер в стране, в нашей области. Но и к новым сложностям мы с вами должны быть готовы, должны думать об этом заблаговременно и понимать, как мы будем реагировать в той или иной складывающейся ситуации".
Губернатор отдельно отметил ту работу, которая выстроена в регионе по поддержке участников СВО. Координирует эту работу областной госпиталь ветеранов войн, с 1 марта на его базе начал деятельность специальный центр по работе с участниками СВО и членами их семей "Возвращение".
"Особые слова признательности - специалистам, которые оказывали и продолжают оказывать квалифицированную медицинскую помощь участникам специальной военной операции", - сказал Дмитрий Азаров.
Председатель Самарской губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников, обращаясь к участникам коллегии, отметил, что в последние годы в сфере здравоохранения региона произошли качественные и существенные изменения, а на текущий год запланировано многое сделать: "Правительство Самарской области, министерство здравоохранения, депутаты Самарской губернской думы предпринимают все необходимые меры для развития отрасли здравоохранения. Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров лично многое делает для развития этого направления".
С основным докладом на коллегии выступил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Он обозначил ключевые результаты работы ведомства, итоги реализации национального проекта "Здравоохранение", задачи ведомства на текущий и последующие годы. "Основные векторы деятельности системы здравоохранения были направлены на исполнение мероприятий национального проекта "Здравоохранение", региональной госпрограммы развития, на борьбу и управление пандемией COVID-19, а также на сопровождение военнослужащих и членов их семей", - сообщил министр.
Армен Бенян также доложил о мерах по повышению качества борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Так, он сообщил, что 17 апреля в Сызрани начал работу центр сердечно-сосудистой хирургии, созданный по поручению Дмитрия Азарова. "Этот проект ставит Сызрань на один уровень с самыми лучшими кардиологическими практиками и позволит снизить летальность у данной категории пациентов более чем в три раза", - отметил министр.
В своем подробном докладе министр обозначил целый комплекс вопросов, связанных с развитием здравоохранения в Самарской области. Один из них - подготовка кадров. Дмитрий Азаров особо отметил, что в регионе необходимо повышать качество работы с молодыми специалистами, а главным врачам учреждений - относиться к этому более ответственно. Тема уже поднималась главой региона на одном из последних оперативных совещаний областного Правительства.
"У нас в регионе очень серьезный спектр мер поддержки молодых специалистов, мое внимание к ним - первоочередное. Хотел бы, чтобы и у главных врачей внимание к молодым специалистам было первостепенное, чтобы оказывали им помощь как настоящие наставники, равняясь на нашего наставника № 1 Геннадия Петровича Котельникова", - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям медицинских учреждений.
Еще одна проблема, на которую обратил внимание губернатор, - это когда пациентам государственных медицинских учреждений назначают такие сроки оказания услуг, которые подталкивают жителей к их получению на платной основе. По поручению Дмитрия Азарова в муниципалитетах создаются специальные комиссии, в которые войдут представители Общественной палаты Самарской области, Общероссийского народного фронта, сотрудники контрольного департамента, представители общественности. Цель работы комиссии - проверка медицинских учреждений, по предоставлению услуг по ОМС.
"Надеюсь, что мы совместно подробно разберемся в этом вопросе, почему при таком оснащении медицинских учреждений за последние годы, у нас растет очередь на обследования, где у нас недостаточно выстроена система, насколько эффективно используется оборудование", - сказал Дмитрий Азаров.
Ректор Самарского государственного медицинского университета, профессор РАН Александр Колсанов рассказал об итогах совместной работы СамГМУ и регионального здравоохранения в 2022 году. Он отметил, что университет всегда считал работу с практическим здравоохранением одним из ключевых приоритетов.
"Сложившееся плодотворное сотрудничество СамГМУ и министерства здравоохранения Самарской области проверено временем и является тем фундаментом, с которым связаны все достижения вуза, - подчеркнул ректор. - Будь то подготовка медицинских кадров для практического здравоохранения, оказание медицинской помощи населению региона или инновационные разработки СамГМУ, обеспечивающие решение задач по импортозамещению и технологическому суверенитету".
Александр Колсанов сообщил, что сегодня в СамГМУ обучается более 8 тысяч студентов и ординаторов из 37 регионов России и 33 зарубежных стран, профессорско-преподавательский состав насчитывает 850 высококвалифицированных преподавателей. Ежегодно университет выпускает более 950 врачей и провизоров. Практическую помощь здравоохранению региона оказывают Клиники СамГМУ. В 2022 году проведено более 13 тысяч операций.
В рамках коллеги также выступили директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области" Владислав Романов и главный врач ГБУЗ СО "Сызранская центральная городская и районная больница" Вера Лиходедова, которая поделилась с коллегами опытом организации оказания медицинской помощи на территории муниципалитета.
Подводя итоги коллеги Дмитрий Азаров подчеркнул, что сегодня регион, как и вся страна, живет в непростых условиях и поэтому от всех требуется максимальная мобилизация усилий для решений поставленных задач.
"Время непростое. Санкции расширяются, все новые и новые пакеты вводятся, рассматриваются. Часть санкций докатились и до нас. Вы это чувствуете по тому же медицинскому оборудованию, по другим направлениям. Также ощущаем это и по экономике региона. Коллеги, непростой год. По многим направлениям мы серьезно перестроились и повысили уровень технологического суверенитета, перестроили логистические цепочки. Но если мы считаем, что мы раз и навсегда все проблемы победили, то это сильное заблуждение, - сказал Дмитрий Азаров. - Поэтому мы должны свою работу совершенствовать и вести ее лучше по всем направлениям. Не сомневаюсь, что вместе мы решим все поставленные руководством страны задачи по сохранению населения, здоровья и благополучия людей, обеспечения качества оказания медицинской помощи и ее доступности. Но придется потрудиться, закатав рукава".
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
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Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...