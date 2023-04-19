Дмитрий Азаров переутвержден в обновленный состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Губернатор Дмитрий Азаров решением Владимира Путина вновь утвержден в обновленный состав Совета при президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления. Указ подписан главой государства в среду, 19 апреля.
Совет по развитию МСУ - это совещательный и консультативный орган. В его задачу входит формирование основ государственной национальной политики в области местного самоуправления и определение приоритетных направлений ее реализации, содействие во взаимодействии федеральных и региональных органов власти с органами местного самоуправления.
Председателем совета является президент России Владимир Путин, председателем президиума - премьер-министр Михаил Мишустин.
Совет МСУ разделен на федеральную, региональную и муниципальную части. Состав совета периодически ротируется и утверждается Указом президента РФ. В обновленный состав по решению глава государства вошли 69 человек, среди которых руководители Правительства РФ, администрации президента, федеральных министерств.
В утвержденном Владимиром Путиным списке главы только 11 субъектов РФ из 89-ти. В их числе - губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В региональную и муниципальную части также включены представители новых регионов РФ, в том числе врио главы ДНР Денис Пушилин и врио главы ЛНР Леонид Пасечник.
Напомним, что Дмитрий Азаров входил в состав совета по МСУ, будучи главой Самары, членом Совета Федерации от Самарской области и затем уже в статусе губернатора региона.
Отметим, глава региона на протяжении многих лет уделяет самое пристальное внимание развитию местного самоуправления. В период руководства областной столицей он был заместителем председателя Всероссийского совета местного самоуправления, а с 2014 года занимал пост председателя ВСМС. Также Дмитрий Азаров в течение трех лет возглавлял профильный комитет в Совете Федерации.
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