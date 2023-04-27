Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса "Профессионал года"

В четверг, 27 апреля, в Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства "Профессионал года". Награды победителям вручил губернатор Дмитрий Азаров.

В этом году конкурс проводится уже в десятый раз. В нем традиционно принимаются участие представители самых разных профессий: токари и фрезеровщики, водители разных видов транспорта, работники отрасли ЖКХ, труженики сельского хозяйства, учителя и медицинские работники, специалисты отрасли культуры и спорта. За годы проведения конкурса его лауреатами стали более 700 человек.

"Я очень рад, что наш конкурс год от года увеличивает свою популярность, вовлекает в орбиту совершенствования профессиональных навыков все большее и большее количество людей. Очень рад тому, что Самарская область по-настоящему богата профессионалами - людьми трудолюбивыми, талантливыми, знающими, ответственными, небезразличными. На мой взгляд, высокое звание профессионала, помимо владения определенными компетенциями, всегда включает в себя понятие ответственности. Ведь невозможно представить словосочетание "безответственные профессионалы". Во многом именно ответственность за свое предприятие, за свой трудовой коллектив, за родных и близких людей, за город, за поселок, за страну является характерной чертой победителей конкурса "Профессионал года", - отметил губернатор.

Глава региона подчеркнул, что сейчас приходится работать в непростое время. Говорить о том, что самый сложный период уже пройден и преодолен, - преждевременно.

"Мы видим, что в отношении нашей страны развернута настоящая информационная, экономическая война - беспрецедентные по своему масштабу несправедливые экономические санкции. Значит, от каждого из нас зависит победа в этом противостоянии, - заявил Дмитрий Азаров. - Наши парни там защищают все, что для нас дорого и свято, мирное небо над Самарской областью, над всей нашей великой Родиной - Россией. А мы здесь, каждый на своем рабочем месте, должны также защищать Родину. Делать все для приближения Победы. Каждый день нужно об этом помнить, делать чуть больше, чем нам даже кажется возможным. И я очень рад, что конкурс "Профессионал года" собирает именно таких людей".

Одной из победительниц этого года стала машинист крана 6 разряда службы эксплуатации башенных кранов Специального управления механизации работ № 3 Елена Митлина. В профессии она уже более 20 лет. Женщина считает, что добиться успеха в любом деле можно только при условии, что любишь свою профессию и ответственно относишься к выполнению поставленных производственных задач.

"Я искренне люблю свою работу - строить дома и дарить людям радость. А для этого нужна смелость, вера в себя, уважительное отношение ко всем. Мы видим, что сегодня регион активно развивается, строится жилье, а значит у нас есть работа", - отметила Елен Митлина.

Лучшим в своей профессии по итогам конкурса стал оператор по добыче нефти и газа АО "Самаранефтегаз" Сергей Гриднев. Он ежедневно следит за состоянием скважин. "Добыча нефти и газа - это опасное производство, потому что процесс идет под высоким давлением, имеется загазованность, есть электричество. Поэтому оператор должен постоянно контролировать работу всего оборудования", - рассказал он.

Александр Соловьев пошел по стопам своего отца и уже семь лет перевозит самарцев на троллейбусе. Сейчас работает на маршруте № 18, который следует от остановки завод "Кинотеатр Шипка" до завода "Экран".

"Самое главное в работе - это безопасность движения и пассажиров. Мой маршрут заводской, поэтому меня все знают и важно довезти людей с комфортом. За одну смену приходится перевозить около 500 человек. Очень рад, что работаем на новых троллейбусах "Адмирал", - рассказал он.

Александр Соловьев успешно прошел испытания по всем дисциплинам: сдал экзамен на знание правил дорожного движения, без нареканий проехал троллейбусную трассу, показал высокую культуру обслуживания. Именно поэтому и был удостоен звания "Профессионал года".

В номинации "Педагог-психолог" победителем стала Галина Лешина. Она работает в школе поселка Мирный Красноярского района области. "Я люблю свою профессию, потому что она творческая, в нее нужно вкладываться эмоционально. Во время работы с детьми от них идет очень большая отдача. Их глаза, улыбки - это самое ценное, - отметила педагог. - Психолог помогает найти каждому ребенку свой путь, выстроить гармоничную личность".

Галина Лешина добавила, что залогом успеха в работе является современная школьная база. "Условия работы меняются год от года и становятся лучше. В нашей школе, например, открылся центр "Точка роста", кванториум. Даже мой кабинет обустроен для максимального комфорта детей", - поделилась педагог-психолог. Она призналась, что на конкурс шла для того, чтобы набраться опыта, но не ожидала, что одержит победу среди своих коллег.

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Вячеслав Филимонов компании "Волгопродмонтаж" прошел большой 45-летний путь в профессии, который начал на заводе "Металлург".

"Электричество не прощает ошибок, поэтому самое главное в моей работе - соблюдение техники безопасности. Сейчас, конечно, больше процессов происходит в автоматическом режиме, тем не менее, рабочие руки всегда нужны. Сейчас мы строим станцию метро в Самаре, продолжаем возведение Театр юного зрителя. Работы достаточно, занятость - высокая", - рассказал специалист.

Дмитрий Азаров отметил, что сегодня на каждом из нас лежит колоссальная ответственность перед страной, перед будущими поколениями.

"Мы выстоим - от этого зависит судьба нашего региона, наших родных и близких людей, она зависит от нас с вами. И я по-настоящему горд нашими парнями - защитниками Отечества, которые сегодня с оружием в руках противостоят угрозам нашей страны: нашей вере, нашим традициям, нашему праву жить по укладам наших отцов и дедов, по законам Российской Федерации, - подчеркнул губернатор. - Я горжусь людьми, которые своим трудом, зачастую самоотверженно, как когда-то десятки лет назад, делают все, чтобы мы достигли технологического суверенитета, укрепили свою экономическую мощь. А без этого говорить о том, что мы выстояли в противостоянии, было бы невозможно".

Среди награжденных - Антон Абаньков, электрогазосварщик ПАО "ОДК-Кузнецов". Получая награду, он рассказал, что в 2011 году Дмитрий Азаров, находясь в должности мэра областной столицы, вручал ему красный диплом, свидетельствовавший об успешном окончании вуза. А сегодня - звание "Профессионал года".

"Я очень рад тому, что те, кто вышел сегодня на сцену, получили высокие звания. Это говорит о том, что наша земля действительно богата талантливыми, трудолюбивыми и ответственными людьми, - отметил губернатор, обращаясь к победителю. - Сегодня мы с гордостью и восхищением наблюдаем за тем, как развивается наш легендарный завод. "ОДК-Кузнецов" вне всякого сомнения в последние годы обрел второе рождение. А планы у предприятия говорят о том, что мы не только вернемся к достигнутым когда-то показателям, - это мы уже сделали - но и превзойдем их. И сделают это такие замечательные и талантливые профессионалы".

Всего в этом году победителями стали 66 профессионалов по 10 направлениям: "Промышленность", "Транспорт", "Агропромышленный комплекс", "Строительство", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Здравоохранение", "Образование", "Культура", "Социальное обслуживание", "Физическая культура и спорт".