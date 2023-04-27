Дмитрий Азаров встретился с победителями конкурса "Профессионал года"

В четверг, 27 апреля, в Самарской области состоялось подведение итогов конкурса профессионального мастерства "Профессионал года". Награды победителям вручил губернатор Дмитрий Азаров.
В этом году конкурс проводится уже в десятый раз. В нем традиционно принимаются участие представители самых разных профессий: токари и фрезеровщики, водители разных видов транспорта, работники отрасли ЖКХ, труженики сельского хозяйства, учителя и медицинские работники, специалисты отрасли культуры и спорта. За годы проведения конкурса его лауреатами стали более 700 человек.
"Я очень рад, что наш конкурс год от года увеличивает свою популярность, вовлекает в орбиту совершенствования профессиональных навыков все большее и большее количество людей. Очень рад тому, что Самарская область по-настоящему богата профессионалами - людьми трудолюбивыми, талантливыми, знающими, ответственными, небезразличными. На мой взгляд, высокое звание профессионала, помимо владения определенными компетенциями, всегда включает в себя понятие ответственности. Ведь невозможно представить словосочетание "безответственные профессионалы". Во многом именно ответственность за свое предприятие, за свой трудовой коллектив, за родных и близких людей, за город, за поселок, за страну является характерной чертой победителей конкурса "Профессионал года", - отметил губернатор.
Глава региона подчеркнул, что сейчас приходится работать в непростое время. Говорить о том, что самый сложный период уже пройден и преодолен, - преждевременно.
"Мы видим, что в отношении нашей страны развернута настоящая информационная, экономическая война - беспрецедентные по своему масштабу несправедливые экономические санкции. Значит, от каждого из нас зависит победа в этом противостоянии, - заявил Дмитрий Азаров. - Наши парни там защищают все, что для нас дорого и свято, мирное небо над Самарской областью, над всей нашей великой Родиной - Россией. А мы здесь, каждый на своем рабочем месте, должны также защищать Родину. Делать все для приближения Победы. Каждый день нужно об этом помнить, делать чуть больше, чем нам даже кажется возможным. И я очень рад, что конкурс "Профессионал года" собирает именно таких людей".
Одной из победительниц этого года стала машинист крана 6 разряда службы эксплуатации башенных кранов Специального управления механизации работ № 3 Елена Митлина. В профессии она уже более 20 лет. Женщина считает, что добиться успеха в любом деле можно только при условии, что любишь свою профессию и ответственно относишься к выполнению поставленных производственных задач.
"Я искренне люблю свою работу - строить дома и дарить людям радость. А для этого нужна смелость, вера в себя, уважительное отношение ко всем. Мы видим, что сегодня регион активно развивается, строится жилье, а значит у нас есть работа", - отметила Елен Митлина.
Лучшим в своей профессии по итогам конкурса стал оператор по добыче нефти и газа АО "Самаранефтегаз" Сергей Гриднев. Он ежедневно следит за состоянием скважин. "Добыча нефти и газа - это опасное производство, потому что процесс идет под высоким давлением, имеется загазованность, есть электричество. Поэтому оператор должен постоянно контролировать работу всего оборудования", - рассказал он.
Александр Соловьев пошел по стопам своего отца и уже семь лет перевозит самарцев на троллейбусе. Сейчас работает на маршруте № 18, который следует от остановки завод "Кинотеатр Шипка" до завода "Экран".
"Самое главное в работе - это безопасность движения и пассажиров. Мой маршрут заводской, поэтому меня все знают и важно довезти людей с комфортом. За одну смену приходится перевозить около 500 человек. Очень рад, что работаем на новых троллейбусах "Адмирал", - рассказал он.
Александр Соловьев успешно прошел испытания по всем дисциплинам: сдал экзамен на знание правил дорожного движения, без нареканий проехал троллейбусную трассу, показал высокую культуру обслуживания. Именно поэтому и был удостоен звания "Профессионал года".
В номинации "Педагог-психолог" победителем стала Галина Лешина. Она работает в школе поселка Мирный Красноярского района области. "Я люблю свою профессию, потому что она творческая, в нее нужно вкладываться эмоционально. Во время работы с детьми от них идет очень большая отдача. Их глаза, улыбки - это самое ценное, - отметила педагог. - Психолог помогает найти каждому ребенку свой путь, выстроить гармоничную личность".
Галина Лешина добавила, что залогом успеха в работе является современная школьная база. "Условия работы меняются год от года и становятся лучше. В нашей школе, например, открылся центр "Точка роста", кванториум. Даже мой кабинет обустроен для максимального комфорта детей", - поделилась педагог-психолог. Она призналась, что на конкурс шла для того, чтобы набраться опыта, но не ожидала, что одержит победу среди своих коллег.
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Вячеслав Филимонов компании "Волгопродмонтаж" прошел большой 45-летний путь в профессии, который начал на заводе "Металлург".
"Электричество не прощает ошибок, поэтому самое главное в моей работе - соблюдение техники безопасности. Сейчас, конечно, больше процессов происходит в автоматическом режиме, тем не менее, рабочие руки всегда нужны. Сейчас мы строим станцию метро в Самаре, продолжаем возведение Театр юного зрителя. Работы достаточно, занятость - высокая", - рассказал специалист.
Дмитрий Азаров отметил, что сегодня на каждом из нас лежит колоссальная ответственность перед страной, перед будущими поколениями.
"Мы выстоим - от этого зависит судьба нашего региона, наших родных и близких людей, она зависит от нас с вами. И я по-настоящему горд нашими парнями - защитниками Отечества, которые сегодня с оружием в руках противостоят угрозам нашей страны: нашей вере, нашим традициям, нашему праву жить по укладам наших отцов и дедов, по законам Российской Федерации, - подчеркнул губернатор. - Я горжусь людьми, которые своим трудом, зачастую самоотверженно, как когда-то десятки лет назад, делают все, чтобы мы достигли технологического суверенитета, укрепили свою экономическую мощь. А без этого говорить о том, что мы выстояли в противостоянии, было бы невозможно".
Среди награжденных - Антон Абаньков, электрогазосварщик ПАО "ОДК-Кузнецов". Получая награду, он рассказал, что в 2011 году Дмитрий Азаров, находясь в должности мэра областной столицы, вручал ему красный диплом, свидетельствовавший об успешном окончании вуза. А сегодня - звание "Профессионал года".
"Я очень рад тому, что те, кто вышел сегодня на сцену, получили высокие звания. Это говорит о том, что наша земля действительно богата талантливыми, трудолюбивыми и ответственными людьми, - отметил губернатор, обращаясь к победителю. - Сегодня мы с гордостью и восхищением наблюдаем за тем, как развивается наш легендарный завод. "ОДК-Кузнецов" вне всякого сомнения в последние годы обрел второе рождение. А планы у предприятия говорят о том, что мы не только вернемся к достигнутым когда-то показателям, - это мы уже сделали - но и превзойдем их. И сделают это такие замечательные и талантливые профессионалы".
Всего в этом году победителями стали 66 профессионалов по 10 направлениям: "Промышленность", "Транспорт", "Агропромышленный комплекс", "Строительство", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Здравоохранение", "Образование", "Культура", "Социальное обслуживание", "Физическая культура и спорт".
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...