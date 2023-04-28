Дмитрий Азаров наградил победителей Самарской студенческой весны

В четверг, 27 апреля, в "МТЛ Арене" прошел гала-концерт областного творческого фестиваля "Самарская студенческая весна — 2023". Награды победителям вручил губернатор Дмитрий Азаров.

Студвесна традиционно объединяет талантливую и творческую молодежь со всей Самарской области. В этом году с 10 марта по 15 апреля прошли 16 концертов, в которых приняли участие около 3000 студентов из 14 вузов региона. Впервые свои конкурсные номера представили учащиеся "Поволжской академии образования и искусств святителя Алексия, митрополита Московского".

Фестиваль включил в себя показ творческих номеров и конкурсных работ по семи основным направлениям: "Танцевальное", "Музыкальное", "Театральное", "Оригинальный жанр", "Медиа", "Видео" и "Арт". Также прошел конкурсный день в подноминации "Электронная музыка и диджеинг". Концерты вузов оценивало профессиональное жюри. Лучшие номера были включены в программу гала-концерта Студвесны, который состоялся в "МТЛ Арене".

Участников и организаторов финала Студвесны поприветствовал губернатор Дмитрий Азаров: "Здесь потрясающая энергия. В зале те, кто потрудился, чтобы попасть на финал, и те, кто пришел поддержать наших замечательных артистов, которые подарили радость, эмоции, переживания и настоящий творческий драйв, — сказал глава региона. — Сегодня были талантливые, яркие, красивые номера. А исполнение гимна России всем залом в завершении концерта — одно из лучших, что я когда-либо слышал".

Губернатор добавил, что гала-концерт Студвесны подводит итоги и ставит яркий финал только этого сезона. Уже совсем скоро ребята сразу начнут готовиться к фестивалю 2024 года. "И я знаю, что количество участников будет расти год от года. Три тысячи участников в этом году — это не предел", — отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что на Студвесне есть победители, но нет проигравших: "Каждый участник фестиваля приобрел для себя что-то новое, смог проявить себя, продемонстрировать свой талант, накопить опыт, который пригодится ему в будущем".

Гала-концерт в "МТЛ — Арене" начался с гимна юбилейной XXX Российской студенческой весны, которую в прошлом году успешно провела Самарская область. Мероприятие федерального масштаба регион организовал на высочайшем уровне. "Это событие стало действительно всероссийским. Не только в молодежной среде. Мы сделали это вместе!", — сказал губернатор.

Глава региона вручил награды вузам-призерам Студвесны 2023 года. Первое место занял СГЭУ, серебро досталось Самарскому университету имени Королева, а СамГМУ взял бронзу.

Дмитрий Азаров отметил, что из победителей будет формироваться команда Самарской области для участия во Всероссийском фестивале. Губернатор пожелал успеха ребятам, которые представят регион на национальном финале.

Победители Студвесны — 2023 по номинациям:

"Артист года" — Арина Гришина, студентка ФГБОУ ВО "Тольяттинский государственный университет";

"Лучшее народное исполнение" — Дарья Антипова, студентка ФГБОУ ВО "Самарский государственный технический университет";

"Лучшая презентация конкурсного "Арт-проекта" — Иван Никишков, студент Университета "МИР";

"За работу в редком жанре народного фольклора" — Виктория Алчинова, студентка ФГБОУ ВО "Самарский государственный институт культуры";

"Творческий дебют" — студенты АНО ВО "Поволжская академия образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского";

"Лучший танцевальный номер" — творческий номер "Унификация" коллектива "Состав N" ФГБОУ ВО "Самарский государственный социально-педагогический университет";

"Полное погружение в атмосферу" — студенты ФГБОУ ВО "Самарский государственный университет путей сообщения" с концертной программой "Безумный Макс".