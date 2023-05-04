Губернатор Дмитрий Азаров помог решить вопросы семей участников специальной военной операции

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел очередной личный прием граждан. Глава региона проводит такие приемы регулярно, чтобы оказать землякам помощь в решении наболевших вопросов.

В этот раз они касались оказания медицинского сопровождения членов семьи участника специальной военной операции, открытия отделения реабилитации для участников и ветеранов боевых действий, а также сохранения центра помощи детям с задержкой развития.

На личном приеме к губернатору обратилась мама военнослужащего - участника специальной военной операции Татьяна Белякова. Ее супруг Александр нуждается в прохождении реабилитации после операции по замене сердечного клапана и коронарного шунтирования в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им В. П. Полякова.

"Когда сын звонит, первым делом спрашивает про здоровье отца. Очень надеемся, что будет возможность подлечить его в санатории после того, как он окрепнет, чтобы быстрее встал на ноги", - озвучила просьбу женщина.

"Мы начали заниматься сопровождением семьи в ноябре прошлого года, после обращения с просьбой о проведении консультации у кардиолога и оценки необходимости кардиохирургической операции, которая была выполнена в марте этого года и прошла без осложнений, - пояснил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян. - Реабилитация возможна после контрольного осмотра в кардиоцентре. Консультация врачей уже назначена. Пациенты, перенесшие операцию на сердце, иногда могут тяжело переносить реабилитацию, она должна быть дозированной и многоступенчатой".

"Есть разные программы реабилитации. Давайте подберем оптимальную и отправим человека восстанавливать свое здоровье", - поручил руководителю регионального минздрава Дмитрий Азаров.

Уже после майских праздников супруга Татьяны направят в санаторий имени В. П. Чкалова, который специализируется на заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Участники специальной военной операции Юрий Костромитин и Ришат Туктабаев, которые в сентябре прошлого года добровольцами отправились в зону СВО защищать Родину, обратились к руководителю области с предложением по открытию дополнительного отделения по реабилитации для участников боевых действий в Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева.

"Сейчас мы вместе с товарищем как раз проходим бесплатную реабилитацию в госпитале. Нам оказывают всю необходимую медицинскую помощь, врачи и весь медицинский персонал заботятся о нас и относятся с большим уважением. Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за организацию лечения, - обратился к губернатору Юрий Костромин. - Но для прохождения лечения и обследования большего количества людей места не хватает. Поэтому мы предлагаем провести ремонт помещений и расширить отделение реабилитации, оснастить его современным оборудованием".

Дмитрий Азаров напомнил, что в Самарской области разработана большая программа по реабилитации для военнослужащих - участников специальной военной операции. Создан специальный проект "Возвращение", главная цель которого оказать комплексную и всестороннюю поддержку, включая лечение и реабилитацию, помощь в оформлении всех положенных льгот, содействие в переобучении и трудоустройстве, в организации отдыха и свободного времени.

Министр здравоохранения региона отметил, что в прошлом году был подготовлен проект по ремонту помещений клинического госпиталя для ветеранов войн и созданию на его базе специального центра реабилитации. В бюджете региона уже заложены средства - порядка 120 млн рублей.

"Из них 60 млн - будет направлено на приобретение новейшего российского оборудования. Кроме того, с начала этого года уже начаты ремонтные работы, ведется подготовка отделения на 20 коек дополнительно с учетом существующего фонда", - пояснил Армен Бенян.

Ремонтные работы в госпитале планируется завершить до конца текущего месяца, и уже в июне приступить к установке оборудования. "1 июля центр реабилитации уже начнет свою полноценную работу", - подчеркнул глава минздрава области.

Во время обсуждения вопроса, Дмитрий Азаров предложил на время проведения работ задействовать в реабилитационной работе санаторий Сергиевские минеральные воды. "Давайте наших бойцов - участников специальной военной операции - направлять на реабилитацию в Сергиевский район. Отработайте этот вопрос с коллегами из ФМБА, определите квоту", - поручил министру здравоохранения губернатор.

Армен Бенян также добавил, что уже в этом году начнется ремонт и других отделений Самарского госпиталя для ветеранов войн. Дмитрий Азаров обратил внимание на отделение неврологии: "Попрошу отдельно оценить, какой объем работ необходимо выполнить. Уверен, что в процессе исполнения бюджета мы найдем дополнительные средства, чтобы и в этом отделении уже в текущем году приступить к работам".

Губернатор подчеркнул, что лечебному учреждению необходимо уделить особое внимание, чтобы защитники Отечества в комфортных условиях и на современном оборудовании при необходимости проходили реабилитацию и получали помощь специалистов.

"Надо понять объем работ по реконструкции всего здания госпиталя, давайте себе такую задачу поставим. Госпиталь для ветеранов войн должен стать для нас приоритетным", - обратил внимание Армена Беняна Дмитрий Азаров.

Напомним, что за последние годы удалось отремонтировать почти 200 лечебных учреждений Самарской области, построить 115 новых объектов.

Юрий Костромин поблагодарил губернатора за помощь от региона в снабжении бойцов дополнительной экипировкой. "Спасибо вам, Дмитрий Игоревич, за дополнительную помощь. Находясь в зоне СВО, мы чувствовали, что мы не забыты, - обратился он. - Спасибо за помощь с организацией транспорта для тех, кто был демобилизован. Благодаря вашему содействию мы доехали от части буквально до самого дома".

"Жители Самарской области каждый день молятся и всемерно стараются помочь нашим бойцам", - ответил губернатор и поблагодарил участников СВО за то, что "встали на защиту Родины и самарской земли - как частички великой России".

Напомним, Дмитрий Азаров регулярно встречается с защитниками Отечества в зоне проведения специальной военной операции. Во время каждой поездки Губернатор передает гуманитарную помощь и дополнительные технические средства, чтобы бойцы на передовой успешно выполняли все поставленные задачи.

"Слово даю, что ни на один день не забуду про наших бойцов. Был не один раз и поеду еще. Сейчас готовим дополнительную технику, которую передадим нашим защитникам", - заявил Дмитрий Азаров.

С просьбой о помощи разобраться в проблемной ситуации к губернатору обратился руководитель частного лицензированного центра по реабилитации детей до 12 лет с задержкой развития и аутизмом Андрей Макеев. Здание учреждения, где ведется социальная работа, попадает в зону строительства нового участка дороги ул. Авроры - от Московского шоссе до Ново-Садовой, а значит, подлежат изъятию для государственных нужд с последующим демонтажом.

"Я с этим не согласен, потому что, исходя из проектной документации, здания нашего центра не попадают в зону строительства. Поэтому обращаюсь к вам с просьбой сохранить наше учреждение", - обратился Андрей Макеев.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин пояснил, что здание будет находиться около высокой насыпи, а сама дорога будет проходить на уровне второго этажа. Кроме того, сделать дополнительные съезды к учреждению, согласно утвержденному проекту, не представляется возможным.

"Мы обсуждали разные варианты. Но мы готовы рассмотреть возможность замены здания в том же районе, чтобы центр не останавливал свою работу", - добавил Андрей Макеев.

Во время обсуждения Дмитрий Азаров подчеркнул: создавая новое, нужно сохранять достигнутое ранее. "При строительстве новой дороги нужно максимально постараться сохранить каждое дерево, не говоря уже об имуществе и частном бизнесе", - акцентировал внимание руководителя областного минтранса глава региона.

Дмитрий Азаров поручил Ивану Пивкину вместе с министерством имущественных отношений области, представителями администрации Самары провести дополнительное совещание и протокольно отметить все решения. Если собственник решит продолжить свою деятельность в существующем здании, необходимо его поддержать и обеспечить сохранность учреждения. Кроме того, губернатор поручил подобрать помещение для временного размещения центра на период проведения строительных работ.