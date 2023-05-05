В Самарской области накануне Дня Победы прошел телемост для участников СВО и их семей

В преддверии Дня Победы губернатор Дмитрий Азаров вновь приехал к землякам в зону СВО, чтобы поддержать военнослужащих, передать им очередную партию спецсредств, техники и дополнительной экипировки. Как и всегда в ходе командировок "за ленточку", глава региона на месте пообщался с бойцами, записал их вопросы для дальнейшей проработки по возвращению в Самарскую область.

Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, что такие встречи важны как для бойцов, так и для их родных и близких.

"Постараюсь побывать во всех воинских подразделениях, которые сегодня здесь защищают Родину и в которых несут службу самарцы. Обязательно вместе с жителями региона, которые оказывают огромную помощь нашей армии, эту работу буду продолжать", — подчеркивал ранее губернатор.

Во время поездки Дмитрий Азаров побывал в подразделении, где несут службу самарские казаки-добровольцы. По инициативе губернатора при содействии 2-й Гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и поддержке министерства обороны РФ состоялся телемост, в ходе которого бойцы смогли выйти на связь с малой родиной и пообщаться со своими близкими. Глава региона поприветствовал участников телемоста, в числе которых также были и ветераны Великой Отечественной войны, и представители молодежных патриотических организаций.

"Дорогие земляки, в зоне СВО, где доблестно сражаются наши братья — настоящие казаки, конечно же, приятно услышать от командования самые высокие оценки их вклада в защиту нашей Родины. Вам точно есть кем гордиться, ваши родные служат достойно", — обратился он к собравшимся. Дмитрий Азаров поблагодарил за возможность проведения телемоста вторую гвардейскую армию и Министерство обороны РФ.

"Сегодня будет возможность увидеть родные лица, поговорить. Не буду отнимать много времени. Прежде чем мы начнем, мы хотим все вместе от всей души поздравить с наступающим Днем Победы. После телемоста мы с бойцами еще обсудим здесь наше военное житье-бытье, а вам сегодня хорошего настроения в светлый, радостный день общения со своими любимыми, родными, с нашими героями", — пожелал он участникам телемоста.

Также губернатор, как и в предыдущие поездки, передал землякам новую партию необходимой техники, спецсредств и гуманитарной помощи.

"Мы приехали не с пустыми руками, привезли нашим казакам то, что необходимо им и в быту, и в бою", — сообщил он. В частности, губернатор передал в часть радиоэлектронную пушку, которая позволяет выводить из строя беспилотники противника.

"Ее мы передаем сегодня нашим воинам, чтобы укреплять их в части радиоэлектронной защиты", — отметил он. Бойцы получили и подарки к 9 Мая.

Представители командования части рассказали, что вчера на позиции Российское казачье общество пополнилось новыми участниками — в его ряды вступили 36 казаков. "Это в боевой обстановке очень многое значит. Все добровольцы настроены на победу, и мы обязательно победим!" — отметил командир подразделения.

Со словами поздравления и напутствия к землякам обратился почетный гость — ветеран Великой Отечественной войны Андрей Петрович Тонковидов.

"Дорогие, родные наши ребята. Я ветеран Великой Отечественной войны, мне 96 лет. Будь я помоложе, был бы с вами тоже. Вы выполняете очень ответственную священную задачу — защищаете нашу Родину, матушку Россию, и наш миролюбивый народ. Я очень рад с вами встретиться. Мы гордимся вами, тем, что вы достойно продолжаете славные боевые традиции нашего военного поколения. Мы вас поддерживаем, мы вам верим и надеемся, что вы одержите победу, ведь наше дело правое. Всем солдатам и командирам — ежедневно днем и ночью вести боевые действия без потерь, а потом вернуться домой", — пожелал он военнослужащим.

Слова поддержки казакам-добровольцам, назвав их боевыми друзьями, также высказал почетный председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил России, председатель совета стариков Волжского войскового казачьего общества генерал-лейтенант запаса Анатолий Шаповалов.

По его мнению, на долю военнослужащих российской армии в настоящее время выпала историческая миссия. "Наше старшее поколение в тяжелых условиях выполнило задачу, разгромило фашизм. Сегодня на ваших плечах миссия выполнить эту задачу повторно. Поэтому я желаю от всех ветеранов и всего населения Самарской области вам удачи, успехов и только с победой вернуться домой", — сказал он. Анатолий Шаповалов выразил благодарность главе региона за организацию этого телемоста: "За телемост от солдатского сердца, от ветеранов большое-большое человеческое спасибо. Это окрыляет всех нас — и вас, и нас, здесь присутствующих".

Телемост продолжался больше часа. За это время родные смогли увидеться и пообщаться со своими мужьями, сыновьями, братьями — с некоторыми из них они с момента отправки с зону СВО еще не имели возможности увидеться, только разговаривали по телефону. Большинство семей приехали с детьми. Михаил, маленький сын одного из военнослужащих, привез показать отцу свои медали за успехи в спорте, родные бойцов рассказывали им об успехах детей в учебе, о первых словах самых младших членов семьи, новости о здоровье пожилых родителей. Многие не могли сдержать эмоций от радости встречи.

"Мы очень рады, что тебя увидели! Знаем, что ты у нас самый лучший, ты герой. Нам без тебя, конечно, очень трудно, но мы справляемся. Тебе передают привет все наши родственники и друзья, они нам очень помогают. Твоя мама передает привет! Мы тобой очень гордимся и ждем! Всех поздравляем, друзей твоих, однополчан с 9 Мая, мы вас ждем с победой", — обратились жена и дочь военнослужащего Сергея.

"Привет, сын, береги себя, — пожелал отец бойцу. — С наступающим праздником вас всех, здоровья вам и победы! Гордимся тобой, ты очень смелый человек!"

"С вступлением тебя в казачий круг! С наступающим Днем Победы! Ребята, поаккуратней там, держитесь друг за друга. От нашего боевого братства — троекратное ура!" — приветствовал двоюродного брата и его однополчан ветеран боевых действий в Чечне, член "Боевого братства" Андрей Колчин.

"Вся наша большая семья передает тебе привет, и мы все гордимся тобой. Как ты мне сказал, когда я тебя провожала: "Я такой же буду, как наш дедушка, который прошел Великую Отечественную войну и пришел с победой". Мы тебя тоже ждем с великой победой, любим, гордимся, дорожим всем сердцем. Боевых успехов тебе!" — пожелала сестра брату, который несет службу.

"Мы очень рады, что вы нас ждете, мы это ценим. Приедем все, приедем живые. Ждите нас с Победой! И обязательно поздравьте ветеранов наших с наступающим праздником!" — сказали в ответ бойцы.

Служить без потерь и ранений и вернуться домой с победой пожелали землякам и юные патриоты — кадеты и юнармейцы.

"Мы, подрастающее поколение, понимаем, что вы идете в бой и рискуете своими жизнями ради мира и спокойствия. Пока в Российской армии служат такие люди, как вы, мы в безопасности. Вы образец мужества, чести и доблести. Для нас честь равняться на российских военнослужащих, которые сейчас защищают мирное население от геноцида, мир от нацизма, историческую память о подвигах героев Великой Отечественной войны", — отметил активный участник патриотических проектов Российского военно-исторического общества Вячеслав Черябкин из Безенчукского района.