Дмитрий Азаров на Донбассе поздравил ветерана Великой Отечественной с наступающим Днем Победы

В ходе очередной поездки в зону СВО губернатор Дмитрий Азаров поздравил с наступающим Днем Победы Веру Ивановну Дьяченко, одну из самых уважаемых и почитаемых жительниц города Снежное, которой 14 мая исполнится 97 лет.
Во время войны она, будучи совсем юной девушкой, окончила курсы медсестры и в 17 лет ушла на фронт. Спасала жизни солдат во время ожесточенных битв на Курской дуге и на других фронтах, в сражениях за освобождение Будапешта.
Вера Ивановна поделилась с Дмитрием Азаровым воспоминаниями об ужасах войны, когда ей каждый день приходилось сталкиваться с болью и смертью солдат. Она рассказала в каких тяжелейших условиях приходилось оказывать помощь раненым, когда не хватало еды, медикаментов, инструментов, при постоянных бомбежках со стороны врага.
"Оперировали бойцов, а даже воды не было, приходилось собирать росу, чтобы хоть что-то было. Очень много наших ребят погибало. Помогаем нашим бойцам, а рядом снаряды рвутся. Тяжело очень было, но старались. Тысячи бойцов прошли через мои руки - раненные и контуженные", - вспоминает Вера Ивановна.
"Низкий вам поклон, Вера Ивановна. Именно такие девчонки спасали жизни бойцам и приближали нашу Победу", - сказал Дмитрий Азаров.
Вера Ивановна Дьяченко награждена Орденом Отечественной войны II степени, орденом "За мужество", медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", "За боевые заслуги", "За взятие Будапешта", медалью Жукова, многочисленными юбилейными медалями. В послевоенное время она честно трудилась на благо страны, восстанавливая ее, воспитала троих детей. Дочь Веры Ивановны также стала врачом, внучки учатся в медицинском институте в Луганске.
Вера Ивановна переживает за то, что сейчас происходит на ее родной земле и верит, что совсем скоро здесь снова наступит мир: "Тогда Победа нам досталась с большим трудом. И сейчас ребята бьются"
Глава региона рассказала Вере Ивановне, что Самарская область сегодня активно помогает братскому городу Снежное в восстановлении мирной жизни, инфраструктуры, социальных объектов.
"Знаю, что самарцы очень многое у нас сделали, стараются. Передавайте всем им от меня большой привет, молодцы, большое вам спасибо! Я люблю Самару, хорошие у вас ребята. В прошлом году на 9 мая ко мне приезжали, и на день рождения тоже", - отметила Вера Ивановна.
Губернатор спросил у Веры Ивановны, какая помощь ей нужна. Ветеран сообщила о необходимости посадить во дворе ее дома липу, на место прежней, которую кто-то спилил, и починить протекающую крышу. "Поможем обязательно! Не сомневайтесь, все ваши поручения исполним", - заверил ветерана Дмитрий Азаров.
Губернатор поздравил Веру Ивановну с наступающим праздником Победы. "Спасибо вам большое, что приехали ко мне из Самары, проведали. От всей души благодарность и низкий поклон", - поблагодарила Дмитрия Азарова Вера Ивановна.
Также Дмитрий Азаров по просьбе Лидии Дмитриевны Чудайкиной, вдовы Героя Советского Союза Владимира Ивановича Чудайкина, одного из самых легендарных и уважаемых людей Самарской области, будучи на Донбассе, навестил ее брата.
"Мы чтим память о нашем Герое Владимире Ивановиче Чудайкине, чтим его семью, относимся к ней с огромным уважением. У нас очень добрые отношения с Лидией Дмитриевной, она замечательный человек. Мы виделись с ней 1 мая, она рассказала про вас. Сказал: поеду, постараюсь заехать к вам и поздравить с наступающим Днем Победы. Геннадий Дмитриевич, поручение вашей сестры выполняю: из Самары вам привет от нее привезли", - сказал губернатор брату Лидии Дмитриевны.
Глава региона поздравил Геннадия Дмитриевича с наступающим праздником, вручив подарок, и расспросил его, как живет, чем помочь. Он отметил, что раньше было много претензий к бывшей власти. "Надо быстрее здесь налаживать российские законы", - подчеркнул Геннадий Дмитриевич.
Губернатор, будучи в гостях у Геннадия Дмитриевича, позвонил Лидии Дмитриевны Чудайкиной и сообщил, что сейчас находится рядом с ее братом: "Докладываю, Лидия Дмитриевна, ваше поручение выполнено".
Вдова Героя Советского Союза поблагодарила главу региона за заботу и по телефону пообщалась с братом. Геннадий Дмитриевич отметил, что очень давно не видел сестру, почти 20 лет: "Был в гостях, когда, они с Владимиром Ивановичем отмечали 50-летие совместной супружеской жизни. Тогда поезд ходил".
Дмитрий Азаров пригласил Геннадия Дмитриевича в Самару, чтобы навестить родную сестру, и пообещал помочь с дорогой.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
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