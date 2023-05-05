Дмитрий Азаров проверил ход восстановительных работ в школе города-побратима Снежное

Губернатор Дмитрий Азаров в ходе поездки к землякам, которые несут службу в зоне СВО, побывал в побратимском городе Снежное ДНР и проверил, как идут работы на социальных объектах, которые там помогает восстанавливать Самарская область.

Напомним, в прошлом году Самарская область стала первым субъектом РФ, который заключил соглашение о взаимодействии с конкретной территорией Донбасса, в рамках которого помогает Снежному в скорейшем восстановлении экономики и инфраструктуры, а также развитию социальной сферы.

Дмитрий Азаров вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, жителями и руководством города определили первоочередные задачи восстановления мирной жизни города - ремонт инфраструктуры ЖКХ, подготовка к отопительному сезону, восстановление школ и других социально значимых объектов.

В 2022 году благодаря поддержке Самарской области, работе строителей региона, помощи меценатов, неравнодушных самарцев в Снежном сделано 82 объекта. Это объекты ЖКХ, социальной и образовательной инфраструктуры. Важно, что благодаря слаженной и четкой работе Самарская область получила компенсации из федерального бюджета на сумму, затраченную на восстановление социальных объектов и объектов инфраструктуры в городе Снежное ДНР.

Определены объемы помощи и на текущий год, работы уже ведутся. Их исполнение Глава региона, как и в прошлом году, держит на личном контроле.

В этот раз после встреч с бойцами и ветеранами, уже поздним вечером Дмитрий Азаров побывал в средней школе № 1 города Снежного. Глава региона проверил ход работ в здании школы, осмотрел прилегающую территорию, а также обсудил вместе с главой Снежного Александром Скворцовым и директором образовательного учреждения Татьяной Садовой, какие работы необходимо провести в школе в дальнейшем.

Как доложил губернатору представитель компании-подрядчика, сейчас в работе находятся все три этажа школы, 26 кабинетов. "Готовы электрика, розеточные группы, освещение, отопление. Сейчас производим малярные работы, думаю, через неделю начнем красить. До 1 сентября полностью все приведем в порядок", - заверил подрядчик. Капитальный ремонт проводится и в спортивном зале школы.

Губернатор отметил, что фасады здания также требуют обновления: "Здесь однозначно фасады нельзя так оставлять, надо думать, что с этим делать. Будут смотреть специалисты".

На одном из фасадов школы с советского периода в достаточно хорошем состоянии сохранилось мозаичное панно с изображением юных пионеров, отдающих салют, на фоне красного знамени. По мнению губернатора, это панно при проведении ремонта необходимо сохранить и подобрать варианты его обновления.

Также Дмитрий Азаров осмотрел стадион, который находится рядом со школой. Подростки, которые там играли, рассказали губернатору, что за ремонтом своей школы пристально следят. На всех большое впечатление произвела обновленная в прошлом году благодаря Самарской области школа № 6 Снежного, и они с радостью поделились ожиданием, что 1 сентября пойдут уже в свою новую красивую школу. Даже приняли решение: в новую школу - в новой красивой форме.

В ходе общения с Дмитрием Азаровым ребята выразили пожелания и по обустройству стадиона, и поблагодарили главу региона за внимание и помощь.

"Если делать, то хорошо. В шестой школе проблем было гораздо больше, чем здесь. Почему мы взялись за нее в первую очередь - там один этаж совсем не эксплуатировался. Поэтому аварийную школу привели в порядок. Но обязательно и вашу школу подновим", - пояснил губернатор.

В планах - установка флагштока для поднятия флага и создание школьного музея. Глава региона отметил, что, если будет необходима помощь по экспонатам, регион обязательно подключится.

Снежное - не единственный город, которому помогает Самарская область. Благодарность за поддержку Дмитрию Азарову выразила и глава администрации Сватовского района ЛНР Людмила Русанова. На этой территории выполняли служебные задачи часть военнослужащих из Самарской области.

"В такой ситуации мы чувствуем, что у нас зародилась дружба с вашей областью, с людьми, потому что мы выполняем одну задачу - приближаем победу над фашизмом. Вы должны знать, что жители с радостью, с пониманием, с поддержкой отнеслись к решению таким образом уничтожить эту чуму с нашей земли. Сегодня мы желаем ребятам одного - Победы. Мы поддерживаем их морально. Благодарю вас за поддержку мирных жителей, детей, всех нас. Потому что это очень важно. Мы вместе, а это значит, что Победа будет за нами. Спасибо вам большущее", - обратилась она к губернатору.