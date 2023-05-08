В преддверии 9 Мая Дмитрий Азаров вручил госнаграды землякам

В преддверии Дня Победы губернатор Самарской области Дмитрий Азаров вручил государственные награды людям, которые сегодня приближают победу в труде и в бою. Ордена, медали и почетные звания как регионального, так и федерального уровня получили 43 лучших сотрудника силовых ведомств, правоохранительных органов, оборонных предприятий, пожарно-спасательных частей.

"Сегодня вы стоите на страже Родины и безопасности ее жителей, работаете над обеспечением технологического суверенитета страны, спасаете человеческие жизни. От всей души благодарю вас за бесценный вклад, который вы внесли в благополучие и процветание нашей Родины, за вашу беззаветную преданность, искреннее, неравнодушное служение, — отметил губернатор. — От поколения тружеников, жившего в запасной столице страны, вы унаследовали сильный характер, ответственность, огромное трудолюбие, целеустремленность, гражданскую позицию. Сегодня это та крепкая, надежная основа, на которой держится Россия!"

Также от лица всех жителей региона Дмитрий Азаров выразил слова признательности и благодарности всем защитникам Отечества, участвующим в специальной военной операции.

"Вместе мы непременно справимся со всеми сложностями. Абсолютное большинство жителей Самарской области своим трудом, вниманием, молитвами, помощью приближают день Победы. Бойцы знают, что здесь, на родной земле о них не забывают ни на одну минуту", — подчеркнул руководитель области.

Один из награжденных — заместитель начальника управления Росгвардии по Самарской области по военно-политической работе полковник Василий Суржок рассказал о той работе, которую ведет ведомство: "На сегодняшний день сотрудники Росгвардии уделяют особое внимание обеспечению охраны общественного порядка, а также безопасности и борьбе с бандформированиями на территории новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно приезжал в зону СВО, встречался с личным составом, он дал высокую оценку нашей работе. И не только оценку, приятно, что лучшие сотрудники поощрены государственными наградами".

Представитель ведомства рассказал, что каждый день самарские бойцы обучаются чему-то новому: новые тактические схемы, новая техника и вооружения, развивается учебно-материальная база. Особое внимание уделяется обучению как специалистов по управлению беспилотными летательными аппаратами, так и специалистов по борьбе с беспилотниками противника.

"Наши подразделения активно участвуют и в мероприятиях по военно-патриотическому воспитанию школьников, созданы классы Росгвардии, открыты музеи, проводятся занятия в школах, детских лагерях, техникумах, университетах. Здесь проводится огромная работа", — подчеркнул росгвардеец.

Командир отделения пожарно-спасательного отряда из села Борское Максим Максимов получил медаль "За отвагу на пожаре". Вместе с сослуживцами он помог ликвидировать не одну сотню пожаров, в том числе, принимал участие в тушении пожара в Борском в 2021 году.

"После этого пожара, который удалось потушить общими усилиями всей области при поддержке федерального центра, особое внимание было уделено дополнительным мерам обеспечения пожарной безопасности. Сейчас мы полностью готовы к пожароопасному периоду, проходят учения, на которых мы готовимся к нештатным ситуациям, разбираем наши действия при борьбе с огнем. Подготовка идет постоянная и очень серьезная", — отметил он.

Пожарный призвал жителей области внимательнее относиться к природе: "Даже одна не потушенная сигарета, выкинутая из автомобиля в траву, может стать причиной большой беды".

Генерал-майору запаса Леониду Тихуну был вручен почетный знак губернатора Самарской области "За служение людям".

"Всем поколениям россиян от создания Руси приходилось защищать свою землю, — сказал генерал. — Александр Невский после победы на Чудском озере в 1242 году над войсками Тевтонского ордена сказал, что "нам чужой земли не надо, но и своей земли мы ни пяди никому не отдадим". Это является важным посылом, чтобы мы и сегодня отстаивали свою территорию и защищали своих людей. Участники СВО с честью выполняют свои боевые задачи. Здесь я бы хотел отметить роль нашей Самарской области и губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Он постоянно выезжает в войска. Оказывает реальную помощь нашим бойцам. В регионе заботятся об их семьях. Он делает очень большое дело".