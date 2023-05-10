Дмитрий Азаров дал поручения по развитию поселка Черновский Волжского района

Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Волжский район вместе с местными жителями осмотрел социальные объекты сельского поселения Черновский. Также совместно с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием глава региона оценил развитие скита во имя Святого Духа Самарского Иверского женского монастыря.

Скит расположен на территории бывшего трудового лагеря, которую монастырю передали в 1996 году под сельскохозяйственное подворье. Здесь сестры занимаются выращиванием зерновых и овощей, птицеводством и молочным животноводством, недавно наладили производство сыров, сметаны, творога.

Подворье обеспечивает не только потребности монахинь. По словам экономки Иверского монастыря матушки Никодимы, сестры сотрудничают с благотворительными и волонтерскими организациями, помогают многодетным семьям, матерям-одиночкам, людям в сложной жизненной ситуации. Также на скит приезжают паломники, желающие принести свои труды во славу Божию.

Украшение подворья - двухэтажный храм в честь Святого духа, рядом с которым уже несколько лет действует воскресная школа "Свечечка". Дети прихожан изучают Закон Божий, основы православной культуры, историю, занимаются музыкой, хоровым пением, резьбой по дереву, декоративно-прикладным творчеством, знакомятся с основами живописи и архитектуры.

Также на территории скита реконструируют старое здание, в котором в будущем откроют детский православный центр. Помимо кружковой деятельности здесь планируют проводить различные мероприятия, выставки детского творчества.

Педагог воскресной школы Ольга Попова уверена: новый центр, как и воскресная школа "Свечечка", будет востребован и позволит детям реализоваться в том, что им интересно. Уже сейчас школу посещают дети и подростки не только из поселка Черновский, но и из соседних сел, приезжают семьи из Самары. Притягивает особая атмосфера места.

"Детям интересно, потому что у нас, в первую очередь, душевная обстановка, - рассказала Ольга Попова. - Дети изучают не только Закон Божий, но и культуру, иконопись, архитектуру - это расширяет их кругозор, объединяет и в то же время наполняет жизнь не только детей, но и их семьи дружбой, взаимопониманием, любовью. Дети вырастут и сами решат, какой путь выбрать, но мы очень надеемся: то добро, которое мы им сейчас несем и дарим, останется в их памяти на всю жизнь".

Губернатор Дмитрий Азаров вместе с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием осмотрел территорию Свято-Духова скита и обсудил с ним перспективы дальнейшего развития этого православного центра. В обсуждении вопроса также приняли участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.

Глава региона также осмотрел воскресную школу "Свечечка", где воспитанники выступали с творческими номерами. "Дети замечательные, все у вас получается", - сказал Дмитрий Азаров детям и их родителям.

Во время общения с главой региона родители детей обратились к нему с просьбой - помочь с решением проблемы старого здания школы искусств в поселке Черновский. Дмитрий Азаров принял решение лично осмотреть музыкальную школу.

Преподаватель по театральному искусству Екатерина Юсупова рассказала губернатору, что здание ДШИ № 1 было построено в 1965 году и сейчас находится в ведении администрации Волжского района. В школе занимается 247 детей, открыто 6 отделений, действует 4 творческих коллектива. Воспитанники ДШИ регулярно выигрывают призы на областных и всероссийских конкурсах. Музыкальная школа очень востребована среди жителей Черновского и близлежащих населенных пунктов. Вместе с тем, пространства для занятий детей не хватает, места для хранения инструментов недостаточно, а само здание находится в плачевном состоянии.

"Нам нужна в поселке музыкальная школа, новое здание для нее, где будут просторные классы, чтобы дети могли заниматься. Дмитрий Игоревич, нам нужна ваша поддержка и помощь", - обратилась она к Дмитрию Азарову.

Дмитрий Азаров потребовал от главы сельского поселения Черновский Алексея Кузнецова доложить о ситуации и вариантах решения проблемы. Он пояснил Губернатору, что под размещение ДШИ рассматривается три объекта, но только одно соответствует нормам - бывший детский сад. Здание сейчас простаивает: все потребности в местах закрывает дошкольное учреждение, которое недавно капитально отремонтировали.

Губернатор предложил родителям вместе с главой сельского поселения сразу же пройти и осмотреть здание бывшего сада. "Это здание не используется и находится в полузаброшенном состоянии, но не считается аварийным. Требуется проведение ремонтных работ", - пояснил Алексей Кузнецов.

Педагоги и родители воспитанников ДШИ отметили, что вариант с двухэтажным зданием бывшего детского сада, которое гораздо большей площади, чем нынешнее здание ДШИ, их полностью устраивает. По их словам, более 5 лет назад этот вариант рассматривался, составлялись планы использования помещений под нужды школы искусств, проводились предварительные расчеты, но финансирование власти так и не выделили.

"Если вас этот вариант устраивает, то вполне можно рассмотреть его. Переговорю с главой Волжского района, пусть делают дефектовку, посчитают. Решаемая задача", - сказал Дмитрий Азаров.

Здесь же Дмитрий Азаров пообщался с девятиклассниками местной школы. Глава региона поинтересовался, куда ребята планируют идти учиться дальше. Дмитрий Азаров поручил помочь ребятам с выбором профессии и организовать поездку на день открытых дверей в учреждения СПО Самары.

Также вместе с местными жителями глава региона смотрел Черновскую среднюю школу им. В. Д. Лёвина, здание которой также было построено в 1965 году. Как рассказала губернатору ее директор Анна Чигарева, школа требует ремонта: "Основные проблемы - фундамент, протечки крыши, старые коммуникации. В этом году будет подана заявка от района для получения финансирования по федеральной программе".

Дмитрий Азаров осмотрел помещения школы, где, в том числе, работает Центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Анна Чигарева уточнила, что в рамках ремонта школы планируется сделать современное помещение под школьный музей - сейчас он совмещен с кабинетом истории. "Это обязательно нужно делать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Помимо ремонта общеобразовательной школы и детской школы искусств Дмитрий Азаров обсудил с жителями Черновского благоустройство поселка и тему транспортного сообщения. Все поступившие вопросы губернатор поручил главе района взять в отработку.

Кроме того, сейчас по инициативе Губернатора в муниципалитетах реализуется концепция, по которой приводятся в порядок главные улицы населенных пунктов и гостевые маршруты. Дмитрий Азаров подчеркнул: речь идет не только о том, чтобы отремонтировать дорогу или сделать пешеходную зону, а о комплексном преображении.

В поселке Черновский эта работа уже началась, на центральной улице - Советской - по нацпроекту "Культура" приводят в порядок сельский Дом культуры. В здании, которому больше 55 лет, изменится абсолютно все: появятся современные танцевальные классы, библиотека, сцены и концертные залы, детская игровая зона.