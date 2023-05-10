Дмитрий Азаров дал поручения по развитию поселка Черновский Волжского района

Губернатор Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Волжский район вместе с местными жителями осмотрел социальные объекты сельского поселения Черновский. Также совместно с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием глава региона оценил развитие скита во имя Святого Духа Самарского Иверского женского монастыря.
Скит расположен на территории бывшего трудового лагеря, которую монастырю передали в 1996 году под сельскохозяйственное подворье. Здесь сестры занимаются выращиванием зерновых и овощей, птицеводством и молочным животноводством, недавно наладили производство сыров, сметаны, творога.
Подворье обеспечивает не только потребности монахинь. По словам экономки Иверского монастыря матушки Никодимы, сестры сотрудничают с благотворительными и волонтерскими организациями, помогают многодетным семьям, матерям-одиночкам, людям в сложной жизненной ситуации. Также на скит приезжают паломники, желающие принести свои труды во славу Божию.
Украшение подворья - двухэтажный храм в честь Святого духа, рядом с которым уже несколько лет действует воскресная школа "Свечечка". Дети прихожан изучают Закон Божий, основы православной культуры, историю, занимаются музыкой, хоровым пением, резьбой по дереву, декоративно-прикладным творчеством, знакомятся с основами живописи и архитектуры.
Также на территории скита реконструируют старое здание, в котором в будущем откроют детский православный центр. Помимо кружковой деятельности здесь планируют проводить различные мероприятия, выставки детского творчества.
Педагог воскресной школы Ольга Попова уверена: новый центр, как и воскресная школа "Свечечка", будет востребован и позволит детям реализоваться в том, что им интересно. Уже сейчас школу посещают дети и подростки не только из поселка Черновский, но и из соседних сел, приезжают семьи из Самары. Притягивает особая атмосфера места.
"Детям интересно, потому что у нас, в первую очередь, душевная обстановка, - рассказала Ольга Попова. - Дети изучают не только Закон Божий, но и культуру, иконопись, архитектуру - это расширяет их кругозор, объединяет и в то же время наполняет жизнь не только детей, но и их семьи дружбой, взаимопониманием, любовью. Дети вырастут и сами решат, какой путь выбрать, но мы очень надеемся: то добро, которое мы им сейчас несем и дарим, останется в их памяти на всю жизнь".
Губернатор Дмитрий Азаров вместе с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием осмотрел территорию Свято-Духова скита и обсудил с ним перспективы дальнейшего развития этого православного центра. В обсуждении вопроса также приняли участие председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников и председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер.
Глава региона также осмотрел воскресную школу "Свечечка", где воспитанники выступали с творческими номерами. "Дети замечательные, все у вас получается", - сказал Дмитрий Азаров детям и их родителям.
Во время общения с главой региона родители детей обратились к нему с просьбой - помочь с решением проблемы старого здания школы искусств в поселке Черновский. Дмитрий Азаров принял решение лично осмотреть музыкальную школу.
Преподаватель по театральному искусству Екатерина Юсупова рассказала губернатору, что здание ДШИ № 1 было построено в 1965 году и сейчас находится в ведении администрации Волжского района. В школе занимается 247 детей, открыто 6 отделений, действует 4 творческих коллектива. Воспитанники ДШИ регулярно выигрывают призы на областных и всероссийских конкурсах. Музыкальная школа очень востребована среди жителей Черновского и близлежащих населенных пунктов. Вместе с тем, пространства для занятий детей не хватает, места для хранения инструментов недостаточно, а само здание находится в плачевном состоянии.
"Нам нужна в поселке музыкальная школа, новое здание для нее, где будут просторные классы, чтобы дети могли заниматься. Дмитрий Игоревич, нам нужна ваша поддержка и помощь", - обратилась она к Дмитрию Азарову.
Дмитрий Азаров потребовал от главы сельского поселения Черновский Алексея Кузнецова доложить о ситуации и вариантах решения проблемы. Он пояснил Губернатору, что под размещение ДШИ рассматривается три объекта, но только одно соответствует нормам - бывший детский сад. Здание сейчас простаивает: все потребности в местах закрывает дошкольное учреждение, которое недавно капитально отремонтировали.
Губернатор предложил родителям вместе с главой сельского поселения сразу же пройти и осмотреть здание бывшего сада. "Это здание не используется и находится в полузаброшенном состоянии, но не считается аварийным. Требуется проведение ремонтных работ", - пояснил Алексей Кузнецов.
Педагоги и родители воспитанников ДШИ отметили, что вариант с двухэтажным зданием бывшего детского сада, которое гораздо большей площади, чем нынешнее здание ДШИ, их полностью устраивает. По их словам, более 5 лет назад этот вариант рассматривался, составлялись планы использования помещений под нужды школы искусств, проводились предварительные расчеты, но финансирование власти так и не выделили.
"Если вас этот вариант устраивает, то вполне можно рассмотреть его. Переговорю с главой Волжского района, пусть делают дефектовку, посчитают. Решаемая задача", - сказал Дмитрий Азаров.
Здесь же Дмитрий Азаров пообщался с девятиклассниками местной школы. Глава региона поинтересовался, куда ребята планируют идти учиться дальше. Дмитрий Азаров поручил помочь ребятам с выбором профессии и организовать поездку на день открытых дверей в учреждения СПО Самары.
Также вместе с местными жителями глава региона смотрел Черновскую среднюю школу им. В. Д. Лёвина, здание которой также было построено в 1965 году. Как рассказала губернатору ее директор Анна Чигарева, школа требует ремонта: "Основные проблемы - фундамент, протечки крыши, старые коммуникации. В этом году будет подана заявка от района для получения финансирования по федеральной программе".
Дмитрий Азаров осмотрел помещения школы, где, в том числе, работает Центр цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Анна Чигарева уточнила, что в рамках ремонта школы планируется сделать современное помещение под школьный музей - сейчас он совмещен с кабинетом истории. "Это обязательно нужно делать", - подчеркнул Дмитрий Азаров.
Помимо ремонта общеобразовательной школы и детской школы искусств Дмитрий Азаров обсудил с жителями Черновского благоустройство поселка и тему транспортного сообщения. Все поступившие вопросы губернатор поручил главе района взять в отработку.
Кроме того, сейчас по инициативе Губернатора в муниципалитетах реализуется концепция, по которой приводятся в порядок главные улицы населенных пунктов и гостевые маршруты. Дмитрий Азаров подчеркнул: речь идет не только о том, чтобы отремонтировать дорогу или сделать пешеходную зону, а о комплексном преображении.
В поселке Черновский эта работа уже началась, на центральной улице - Советской - по нацпроекту "Культура" приводят в порядок сельский Дом культуры. В здании, которому больше 55 лет, изменится абсолютно все: появятся современные танцевальные классы, библиотека, сцены и концертные залы, детская игровая зона.
Последние комментарии
Такие Кадры... решают Усе....
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...