Дмитрий Азаров проверил ход капремонта поликлинического отделения № 1 Октябрьской больницы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в городской округ Октябрьск осмотрел здание поликлинического отделения № 1 Октябрьской центральной городской больницы. Здесь в прошлом году был завершен первый этап капитального ремонта.

Четырехэтажное здание поликлиники было построено в 2004 году и уже нуждалось в ремонте. В 2022 году в здании проведен ремонт крыши, фундамента, системы отопления, электромонтажные работы, частичный ремонт подвала и фасада.

Мощность поликлинического отделения составляет 350 посещений в смену. Здесь оказывают первичную доврачебную, врачебную и специализированную медико-санитарную помощь. Прием ведут терапевт, педиатр, гинеколог, невролог, офтальмолог, онколог, хирург, оториноларинголог, уролог. Есть отделение стоматологии, кабинеты эндокринолога, физиотерапии, функциональной диагностики, ультразвуковой диагностики, фиброгастродуоденоскопии.

Дмитрий Азаров вместе с министром здравоохранения региона Арменом Беняном проверил качество проведенных работ, а также пообщался с медицинским персоналом.

В прошлом году по нацпроекту "Здравоохранение" поликлинику оснастили цифровым рентгеновским маммографом, для него отвели отдельное помещение.

Губернатор поинтересовался объемом проводимой на базе отделения больницы диспансеризации. Главный врач Октябрьской ЦГБ Светлана Шугурова пояснила, что в текущем году подлежат диспансеризации более 6 тысяч жительниц Октябрьска старше 40 лет, плановый охват составляет 50% от этого числа.

С учетом того, что из-за коронавируса диспансеризация частично приостанавливалась, за прошлый год маммографию в рамках диспансеризации прошли 60% женщин от планового показателя. В этом году темпы увеличены: за три месяца провели уже более 600 обследований. На вопрос главы региона, возросла ли эффективность выявления заболеваний на ранних стадиях, главврач ответила, что в этом году в результате обследований были выявлены 3 случая рака молочной железы на ранних стадиях. А это позволяет оперативно начать лечение и в итоге обеспечить полное восстановление здоровья пациента.

"Оборудование есть, активнее включайтесь в работу с населением, привлекайте людей к диспансеризации", — отметил глава региона.

Также губернатор осмотрел кабинет УЗИ, в котором сейчас размещаются два аппарата УЗИ — для взрослых и детей, полученные также по нацпроекту в 2021 году. Пока прием идет в две смены: в первую проводят обследования взрослым, во вторую — детям. Сотрудники пояснили, что в перспективе, с окончанием второго этапа ремонта, детский кабинет УЗИ планируется сделать отдельным. Отвечая на вопрос главы региона о том, есть ли очередь на УЗИ-исследования, главврач отметила, что запись идет в пределах двух недель. "Это довольно долго, вопрос необходимо проработать", — прокомментировал губернатор.

Сотрудники поликлиники поделились с главой региона, что если раньше зимой в кабинетах было прохладно, то благодаря проведенному ремонту крыши и утеплению фасада этой зимой температура была комфортной, это все заметили и оценили. За основу при строительстве здания был взят проект для южных широт и отопление шло через калорифер. Теперь система отопления обновлена.

В 2023 году в рамках второго этапа капремонта на объекте планируется выполнить отделочные работы на всех четырех этажах, частично отремонтировать фасад, провести ремонт системы вентиляции, водопровода, канализации, пожарной сигнализации, входной группы, электромонтажные работы.

Как ранее отмечал глава региона, повышение качества и доступности медицинской помощи, совершенствование отраслевой инфраструктуры, улучшение социального благополучия общества, — приоритетные направления работы областного правительства и министерства здравоохранения региона.

В области эта работа проводится последовательно и системно. За минувшие 5 лет, несмотря на серьезные угрозы, сложности и вызовы, удалось существенно укрепить систему здравоохранения региона, улучшить материально-техническое оснащение медицинских учреждений и сохранить общественное здоровье. Это стало возможным благодаря реализации различных государственных программ и нацпроекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным.

В частности, материально-техническая база поликлиники в Октябрьске пополнилась за счет программ "Развитие детского здравоохранения", "Оказание паллиативной помощи", нацпроекта "Здравоохранение".

Кроме двух аппаратов УЗИ и маммографа, за последние 5 лет в больницу были поставлены еще один аппарат УЗИ, рефрактометр, анализатор крови, стационарный рентген-аппарат, 5 аппаратов ЭКГ, видеогастроскоп и колоноскоп, фибробронхоскоп, операционный стол и другое оборудование. Также оснащается оборудованием и средствами ухода отделение сестринского ухода для взрослых.

В рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения в больнице также обновлен автопарк, в том числе в 2021–2022 годы поставлены 8 машин для оказания неотложной медпомощи.