Губернатор встретился с родственниками участников СВО в Октябрьске

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Октябрьск встретился с родными и близкими военнослужащих - участников специальной военной операции, чтобы обсудить вопросы дополнительной помощи и поддержки. Исполнение каждого поступившего обращения, как от родственников, так и самих бойцов, контролируется лично главой региона.

Встреча с семьями военнослужащих - неизменная традиция Дмитрия Азарова в его поездках по городам и районам области. Не стал исключением и Октябрьск. Губернатор подробно расспросил жен и матерей бойцов, в чем они нуждаются, чем еще можно помочь. Женщины отметили, что администрация города помогает всесторонне: сделать ремонт, вспахать огород - ни в чем не отказывают, кураторы все время на связи.

"Хорошо, что есть контакт, будем держать его и дальше. В городах и районах коллеги отнеслись к делу не по-чиновничьи - по-человечески. Коллеги настроены на искреннюю помощь и поддержку, спасибо им", - отметил глава региона.

Он напомнил о том, что в регионе создается филиал специального государственного фонда "Защитники Отечества". Он создан по указу президента РФ Владимира Путина для поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.

"Идет большая организационная работа. В ближайшее время филиал будет создан, появятся дополнительные социальные координаторы, которые будут работать во взаимодействии с ранее созданной региональной системой по оказанию помощи семьям военнослужащих. Уверен, что эффективность этой работы будет только возрастать", - добавил Дмитрий Азаров.

Помогли власти женщинам и с помещением для недавно созданной автономной некоммерческой организации "Зов сердца", которая помогает не только военнослужащим и членам их семей, но и в реализации общественных проектов города. Сейчас участники организации по зову своего сердца плетут маскировочные сети, собирают и отправляют гуманитарные грузы бойцам в зону проведения СВО.

"Глава города сразу же откликнулась и поддержала нашу инициативу, - добавила жена бойца Юлия. - Мы искренне хотим помогать нашим парням. Регулярно ездим в зону СВО, чтобы доставить дополнительную гуманитарную помощь, личные посылки. Собственными силами передавали ребятам технику и спецсредства, отправили уже три машины "УАЗ".

Организовали октябрьцы и производство окопных свечей. С интересом в этом деле участвуют школьники. "Казалось бы, мелочь, но там они так помогают!.. Ребята на передовой хоть руки о свечи погреют, консервы разогреют, - рассказала мама бойца Лилия Георгиевна. - Наши бойцы - они же все для меня как дети".

Глава региона попросил активистов АНО "Зов сердца" выстроить коммуникацию со всеми семьями военнослужащих, чтобы оперативно вместе с властями оказывать дополнительную помощь. "Дмитрий Игоревич, мы обязательно будем вам помогать", - откликнулись женщины.

Глава региона рассказал, что во время последней поездки в зону СВО он вновь передал военнослужащим дополнительные средства для успешного выполнения боевых задач: квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, радиоэлектронной борьбы и многое другое. Помимо прочего, Дмитрий Азаров передал автозаправщик, а также цистерны для воды. Поставки техники будут продолжены.

"Я рад, что людей, готовых помочь, становится все больше, а значит Победа становится ближе, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Бойцам важно знать и понимать, что на родной земле о них ни на минуту не забывают, всемерно помогают. Наши парни чувствуют, что мы рядом".

После встречи глава региона посмотрел помещения АНО "Зов сердца", где жители Октябрьска собирают гуманитарную помощь для военнослужащих. Юлия рассказала губернатору, что в их распоряжении есть несколько станков для плетения маскировочных сетей. Рисунок делают разный - в зависимости от потребностей защитников.

Присоединиться и помочь женщинам может абсолютно каждый житель города и соседних населенных пунктов. "Мы будем рады любой помощи. Мы находимся в городе Октябрьске по адресу: ул. 3 Октября, 105 в здании Дворца культуры. Приходить можно в любое время, начиная с 10 утра - кто как может и кому как удобно. Чем больше людей придет, тем больше сетей для наших бойцов мы изготовим", - рассказала волонтер, жена военнослужащего.