Дмитрий Азаров поручил восстановить муниципальные дороги в районе строительства трассы "Обход Тольятти"

Дорогу между селами Малячкино и Байдеряково отремонтируют к июлю этого года. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров министерству транспорта региона во время рабочей поездки в Шигонский район.
Накануне на встрече с секретарями "первичек" партии жители муниципального образования пожаловались на состояние дорог, по которым сейчас тяжелой техникой осуществляется подвоз материалов для строительства нового участка трассы "Обход Тольятти" с мостовым переходом через Волгу.
Уже на следующий день губернатор побывал на месте и осмотрел участок дорожного строительства. Министр транспорта Иван Пивкин доложил, что сегодня уровень технической готовности всего объекта составляет 77%. Дорога должна быть введена в эксплуатацию в 2024 году.
"Хорошо, что работы идут строго по графику", - отметил Дмитрий Азаров и поручил руководителю минтранса обеспечить приведение в нормативное состояние дорог в районе строительства новой дороги между селами Малячкино и Байдеряково.
"Между двумя населенными пунктами протяженность дороги составляет 3 км. К июлю она будет приведена в нормативное состояние. Всего в прошлом году мы отремонтировали и восстановили порядка 34 км дорог в Шигонском районе, в этом году 17 км приведем в нормативное состояние", - пояснил Иван Пивкин.
Глава Шигонского района Сергей Строев отметил, что по этой дороге, которая соединяет Малячкино и Байдеряково, проходит школьный маршрут.
"Это дополнительная ответственность. В июле дорога уже должна быть приведена в нормативное состояние, чтобы была возможность организовать безопасные перевозки детей в рамках школьного маршрута. Попрошу держать этот вопрос на особом контроле", - поручил Дмитрий Азаров руководителю областного минтранса.
Напомним, строительство трассы Обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу - самый крупный проект в России, который реализуется на принципах государственно-частного партнерства. Общая протяженность нового объекта, включая Волжский мост, составит почти 100 км. Работы идут активными темпами на всех участках трассы. В настоящий момент задействовано свыше 400 единиц техники и более 2 тыс. специалистов.
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