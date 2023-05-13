В Самарской области строят завод по производству напитков

В субботу, 13 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей поездки в Сызранский район проинспектировал ход строительства нового завода по производству напитков.

Строительство завода компании "Стенька" идет вблизи села Ивашевка. На новом производстве будут выпускать бутилированную питьевую воду, лимонады, соки и сокосодержащие напитки. Что немаловажно - на заводе создадут более ста рабочих мест, где смогут трудиться жители близлежащих сел.

Директор предприятия Максим Маршалов поблагодарил главу региона за помощь в реализации проекта. При поддержке правительства области были проведены коммуникации, получена лицензия на добычу воды. Для завода построят и новую дорогу, чтобы большегрузы не шли через село.

Дмитрий Азаров задал вопрос, почему для создания предприятия был выбран именно этот населенный пункт Сызранского района.

"Здесь очень хорошие запасы воды, которая отличается своими качествами", - подчеркнул Максим Маршалов.

"Место подобрано с учетом географического расположения и близости ко всем ключевым трассам. Предприятие покрывает зону в радиусе тысячи километров, охватывая целый ряд соседних регионов", - добавил министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

По плану производство запустят осенью этого года. "Планируем выпускать около 700 тыс. бутылок в сутки. С запуском первой линии мы примем на работу 40 человек. А всего в первом производственном корпусе будет создано более ста рабочих мест", - рассказал Максим Маршалов.

Глава района Виктория Кузнецова подчеркнула, что в последние годы промышленному развитию района губернатор и региональные власти уделяют серьезное внимание. Такое крупное производство, как завод "Стенька" - это не только новые рабочие места, но и налоговые отчисления. А это позволит более динамичными темпами развивать социальную инфраструктуру Ивашевки и Сызранского района в целом.