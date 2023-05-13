В Самарской области впервые зарегистрировали новый сорт твердой озимой пшеницы

Новый сорт твердой озимой пшеницы в субботу, 13 мая, представили губернатору Дмитрию Азарову во время его рабочей поездки в Сызранский район, аграрии предприятия "Кошелевский посад".

Агрономы провели кропотливую селекционную работу, индивидуальный отбор семян по зимостойкости, продуктивности, качеству зерна и устойчивости к инфекциям. Учредитель предприятия Иван Сиваков рассказал главе региона о преимуществах культуры.

Новая пшеница по зимостойкости приближается к мягкой озимой пшенице, обладая при этом всеми качественными преимуществами твердой: по содержанию белка, клейковины, стекловидности. Засуха "Кошелевской" также не страшна - степень засухоустойчивости у озимой твердой пшеницы этого сорта высокая. Кроме этого, новый сорт высокоустойчив к полеганию, осыпанию и прорастанию зерна в колосе, а также основным болезням колосовых.

"Мы вывели твердую пшеницу первого класса и в этом году будем ее размножать, чтобы пополнять семенной фонд аграриев региона. Наш сорт показал хорошую урожайность - 63 центнера с одного гектара", - подчеркнул Иван Сиваков, обращаясь к губернатору. Дмитрий Азаров поздравил агрономов с успехом.

В прошлом году сорт показал достойный результат в государственных испытаниях. В итоге первый сорт твердой озимой пшеницы "Кошелевская", созданной в Самаркой области, внесен в госреестр. Мука из такого сорта подойдет для производства макаронных изделий.

Директор предприятия Наиль Шаркаев добавил, что в этом году они делают ставку на сою. Под нее отведено больше 6 тысяч гектаров. Несмотря на то, что культура капризная, здесь сою сеют с 2007 года, испробовали разные методы выращивания: брали опыт как отечественных, так и зарубежных коллег. В итоге самостоятельно научились грамотно ее культивировать и получать достойные урожаи.

Всего в хозяйстве - более 8 тысяч га земли, из них 7 тысяч га отведено под растениеводство, а еще 1200 га под ягоды и фрукты. "Мы постепенно рекультивируем старые сады и сажаем новые деревья. В настоящее время у нас 600 га плодоносящих садов, и мы планируем увеличить площадь еще на 300 га, - рассказал губернатору планы развития учредитель предприятия Иван Сиваков. - Мы рассчитываем получать 35 тыс. т товарного яблока. 10 тысяч будем отдавать на продажу, а остальное - на концентрат и пюре".

В этом хозяйстве применяют принципы интенсивного садоводства. Яблони сажают часто - 3,5 тысячи на один гектар, используя саженцы с компактной корневой системой и невысокой кроной. Именно поэтому деревья нуждаются в дополнительных опорах. К тому же такие сады важно орошать точно и корректно, попутно внося минеральное питание.

"Благодаря этому у нас урожай значительно выше, чем в обычных, скажем так, традиционных садах. Если в них получают порядка 10 тонн с одного гектара, то мы собираем 30 тонн яблок. Пока наши деревья молодые, когда они вырастут, то смогут давать урожай и до 50 тонн. Мы к этому стремимся", - рассказала главный агроном Людмила Аршинова.

В 2021 году "Кошелевский посад" собрал 2040 т яблок, а в 2022 году - уже 3830 т. Интенсивными технологиями пока охвачены не все сады, а только часть - порядка 250 га. Процесс трудоемкий и требует постоянного внимания со стороны садоводов. Например, сейчас в садах проводится так называемая "зеленая операция".

"Мы с верхней части убираем цветы и лишние отростки, тем самым мы формируем крону каждого дерева, чтобы оно оставалось компактным, давая при этом ему расти и плодоносить, - рассказала Людмила Аршинова. - Сейчас мы работаем над поздними сортами яблок. У нас есть "северный синап", "кутозовец", а также "жигулевский" и "куйбышевский" сорта. Все они очень вкусные и ароматные. Наши яблоки нисколько не уступают европейским".

Обрезку садоводы ведут вручную. Механизировать процесс невозможно, потому что так грамотно, профессионально, с особым теплом и заботой ухаживать за растениями техника пока не способна.

Глава региона поинтересовался, как на работе предприятия сказались беспрецедентные санкции, которые были введены со стороны недружественных государств. "Мы вовремя закупили все необходимое сырье, запчасти для оборудования, сработав на опережение. И сейчас мы оказались в плюсе, потому что спрос на нашу продукцию, в том числе на консервированную, вырос", - добавил учредитель Кошелевского посада Иван Сиваков.