Дмитрий Азаров провел выездные совещания по ремонту сельских школ Сызранского района

В субботу, 13 мая, в Сызранском районе, губернатор Дмитрий Азаров побывал в двух сельских школах - в Ивашевке и Балашейке, - где провел выездное совещание по ремонту образовательных учреждений.
Так, в селе Ивашевка Сызранского района ремонтируют школу, построенную в 1976 году. Двухэтажное здание является филиалом средней школы села Троицкое и способно вместить 192 школьника, но сейчас в ней учатся всего 56 детей. Прошлой зимой в период сильных морозов в школе были проблемы с отоплением - некоторое время учеников пришлось возить в соседнее село. Для исправления ситуации были приняты экстренные меры, и уже к февралю нормативный температурный режим был восстановлен.
"Удивлен тем, что пришлось это делать экстренно и необходимые работы не были проведены накануне отопительного сезона. Дожидались, когда возникнет проблема", - отметил губернатор, обращаясь к главе района Виктории Кузнецовой.
С 2017 года школу постепенно обновляют: делают текущий ремонт, меняют оконные блоки и мебель. В этом году в ней меняют систему отопления, капитально отремонтируют пол, стены и спортзал.
Кроме того, сотрудники школы обозначили проблемный вопрос - в некоторых местах протекает крыша здания. Губернатор поручил составить план работ и подать заявку на ее текущий ремонт.
Глава региона осмотрел здание, состояние кабинетов, мебели. В ходе осмотра выяснилось, что мастерская, где расположены станки, пустует, не используется по назначению. А смежное с ним помещение под раздевалку слишком маленькое, чтобы в нем смогли оставить вещи все ученики.
Дмитрий Азаров дал поручение руководству школы совместно с администрацией муниципалитета продумать и провести перепланировку помещения, чтобы частично его можно было использовать под раздевалку, а частично - как кабинет для уроков труда.
"Раздевалок не хватает, а помещение пустует. Я считаю, что уроки труда, пусть они сейчас называются "технологией", должны быть и в сельской местности, и в городе: не годится, когда мальчишка гвоздь забить не может и не знает, с какой стороны к рубанку подойти. Ребят нужно обучать таким навыкам, важно восстановить мастерские", - отметил глава региона. Как пояснил директор школы Владимир Фомин, есть возможность организовать такие занятия как кружковую работу.
Также Дмитрий Азаров обратил внимание на то, что школьный музей устроен сейчас в кабинете истории, и поручил в ходе ремонтных работ привести в порядок кабинет, где музей находился ранее, чтобы музей был в отдельном помещении.
Пообщался губернатор и с ребятами, побывал на уроке физики. Глава региона поинтересовался у школьников, нравится ли им предмет, есть ли планы на дальнейшую учебу и профессию.
Восьмиклассник Алексей рассказал, что в будущем собирается поступать в политехнический техникум в Сызрани, а с профессией пока не определился - стать электриком или пойти в МЧС. Представители министерства образования и науки региона, а также депутат Госдумы Андрей Трифонов пообещали юноше провести экскурсию не только в техникум в день открытых дверей, но и на завод "Тяжмаш", чтобы он смог определиться с профессией. "Планы хорошие, успехов тебе", - пожелал губернатор.
Глава региона заверил учащихся, что школу приведут в порядок. "В этом году начнем, в следующем продолжим, чтобы вам было комфортно", - отметил он.
Похожая ситуация с необходимостью ремонта - и в школе поселка Балашейка. Школе 49 лет. Сейчас здесь учатся 315 школьников. С 2018 года в здании начались преобразования: установили водонагреватели и раковины, отремонтировали медкабинет, оснастили мебелью начальные классы, обустроили помещение мини-кванториума, кабинеты цифровой образовательной среды. В прошлом году отремонтировали коммуникации, систему видеонаблюдения.
Капитальный ремонт школы в рамках государственной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений Самарской области" запланирован на следующий год. В этом году летом начнут ремонтировать пищеблок, установят там новое оборудование.
Дмитрий Азаров посмотрел, как обстоят дела в школе, чем увлечены ребята, побывал в школьном музее, мини-технопарке. Ребята показали предметы, напечатанные ими на 3D-принтере, свою разработку VR-моделей, продемонстрировали навыки работы на лазерном и фрезерном станке.
Чтобы будущий ремонт школы радовал всех, глава региона предложил школьникам уже сейчас подумать о дизайне: "С вас идеи, с нас капремонт. Подумайте, как бы вы хотели оформить школу, проявляйте инициативу".
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