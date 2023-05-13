В Смолькино Сызранского района к осени отремонтируют Дом культуры

Губернатор Дмитрий Азаров в субботу, 13 мая, проинспектировал ход реконструкции Дома культуры в Смолькино, которое расположено в сельском поселении Старая Рачейка Сызранского района. Дом культуры будет отремонтирован благодаря нацпроекту.

Он был был построен в 1975 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировался. Глава Сызранского района Виктория Кузнецова рассказала, что в здании никогда не было воды и канализации. В последние годы не работало и отопление.

"Мы терпели, но я всегда верила, что скоро наступят перемены, - сказала губернатору руководитель учреждения. - И вот благодаря национальному проекту, и вам, Дмитрий Игоревич, все случилось".

Сейчас в ДК обновляют фасад, кровлю, инженерные коммуникации, приводят в порядок все внутренние помещения. Работы начались в марте, а завершить их планируют уже к 1 сентября.

Глава региона поручил руководителю учреждения культуры постоянно взаимодействовать со строителями: "Важно, чтобы все работы велись под вашим постоянным и ежедневным контролем, были выполнены качественно и в установленные сроки".

После ремонта в доме культуры появится новая мебель, переносные кресла, стулья. Преобразится и зрительный зал на 100 мест, появится современное музыкальное и световое оборудование. Также будут приобретена одежда для сценических постановок и выступлений. Помещение киноаппаратной в процессе капремонта будет переоборудовано в костюмерную и складское помещение. В порядок приведут также помещение библиотеки.

В ДК ведется активная творческая жизнь самодеятельных коллективов, работают фольклорный чувашский ансамбль "Хавас", любительское объединение "Золотой возраст", кружок для детей "Светлячок".

Дмитрий Азаров обратил внимание главы района на необходимость благоустройства территории вокруг Дома культуры. "Мы приведем территорию в порядок за счет местного бюджета после завершения основных строительных работ. В настоящее время идут торги, по итогам которых мы определим подрядчика. Контракт на выполнение работ планируем заключить уже в июне", - пояснила Виктория Кузнецова.

Руководитель учреждения обратила внимание губернатора на состояние дороги, которая ведет к Дому культуры. "Если здесь сделают такую красоту, приведут территорию в порядок, то надо асфальтировать дорогу, иначе вся пыль с грунтовки будет лететь в наше учреждение", - обратилась она с просьбой.

Об этом Дмитрию Азарову говорили и жители во время встречи с партийным активом, которая прошла в 10 мая в Октябрьске. Тогда глава региона заверил, что сам побывает на месте, и поручил областному минтрансу проработать решение.

Министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин доложил, что на реконструкцию дороги выделяется 5 млн рублей, они будут доведены до муниципалитета, поскольку дорога в его ведомстве. Ориентировочно работы начнут в середине июня. Отрезок дороги небольшой, поэтому на ремонт уйдет несколько недель.

Губернатору рассказали, что новая дорога будет включать в себя разворотное кольцо для местных и туристических автобусов. Места здесь популярные, гостей приезжает много.

Недалеко от ДК находится мемориальный комплекс, посвященный защитникам Отечества и Героям Великой Отечественной войны. Памятное место содержится усилиями местных жителей и администрации сельского поселения. Дмитрий Азаров поручил главе района выделить дополнительные средства, чтобы подновить мемориал там, где это необходимо.

Глава региона осмотрел и сельский дом культуры "Юность" в Балашейке. Здание старое - 1956 года постройки, но очень красивое: лепнина и узоры на потолках и стенах, светильники и мебель в стиле Сталинский ампир, на стенах - репродукции картин известных художников.

Сегодня дом культуры, в котором занимаются творческие коллективы села, нуждается в капитальном ремонте. Нужен ремонт кровли, фасада, замена инженерных коммуникаций. Обновления требуют внутренние помещения, в том числе актовый и хореографический залы.

"Видели, как приводят в порядок дома культуры в сельских районах по всему региону. Хочется и нам, конечно, современное и красивое здание с новым оборудованием", - отметила руководитель учреждения.

По словам главы Сызранского района, проект на проведение работ уже разработан. "Еще раз внимательно посмотрите проект, может быть, дополните какими-то идеями. Рассмотрите возможность создания модельной библиотеки, как например в Сызрани. Можно почерпнуть какие-то идеи там, - поддержал инициативу Дмитрий Азаров. - На следующий год будем готовить заявку по Дому культуры на проведение капитального ремонта".