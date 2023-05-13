Грантовая поддержка помогла развитию туристического глемпинг-парка в Сызранском районе

В продолжение рабочей поездки в Сызранский район губернатор Дмитрий Азаров осмотрел один из новых туристических объектов региона - глемпинг-парк "СмолькиноЭкоВилладж".
Это первый в Самарской области купольный глэмпинг, который был открыт в 2019 году на территории возле заповедной зоны Рачейские Альпы, в пешей доступности к девяти памятникам природы регионального значения.
Этот формат предполагает отдых на природе со всеми удобствами и полноценным отельным обслуживанием. Объект обеспечен всей инфраструктурой: построены инженерные коммуникации, электричество, водоснабжение. Для посетителей работает кафе, спа-центр, строится бассейн с морской водой. Проект набирает популярность - в 2020 году здесь отдохнули 2600 человек, в 2021 году - 3500, а в 2022 году - более 6000 человек.
Дмитрий Азаров осмотрел домики-купола и обсудил с руководителями проекта развитие территории, а также туристических услуг и экскурсий, на которые местных гостей возят на электрокаре. Как пояснил руководитель проекта Алексей Зиновьев, 70% туристов приезжает сюда из Самарской области, есть и гости из других регионов, соседних областей и даже из Краснодарского края. Глэмпинг не пустует ни зимой, ни летом.
В 2021 году "СмолькиноЭкоВилладж" в рамках конкурса на грантовую поддержку внутреннего въездного туризма, объявленного Ростуризмом, получил два гранта в размере 5 млн рублей. Денежные средства были вложены в строительство быстровозводимых модульных конструкций, оборудование, автомобиль для организации трансфера гостей. Увеличился и номерной фонд глэмпинга.
Грантовая поддержка в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" помогла остаться на плаву в ситуации с повышением цен на стройматериалы.
"В условиях индексации цен гранты нам дали возможность своевременно идти в реализации своего проекта: мы каждый сезон строимся, развиваемся. И уже сформировали солидный набор сервисных услуг, который людям нужен", - говорит Алексей Зиновьев.
Сейчас "СмолькиноЭкоВилладж" располагает возможностью разместить до 50 человек в сутки. На территории глэмпинга оборудованы также площадки для туристических кемпинговых палаток, места для автодомов.
В конце 2022 года "СмолькиноЭкоВилладж", в рамках реализации проектов общественных инициатив в сфере туризма, получили грант в форме субсидий, предоставляемых министерством туризма Самарской области. Это позволит построить еще два дома-купола, установить детскую спортивную площадку, всесезонные СПА-бассейны с внутренним блоком нагрева. Уже начата установка вышки сотовой связи.
Губернатор отметил, что в последнее время очень популярен формат отдыха выходного дня, и парк подходит для этого. По словам руководителя проекта, почти 50% гостей возвращаются на отдых и во второй, и в третий раз.
"Если раньше люди приезжали на одни сутки - посмотреть, попробовать и все, то сейчас почти половина гостей возвращаются и увеличивают срок пребывания, приезжают на трое, четверо суток. Некоторые приезжали даже на неделю", - поделился он.
Дмитрий Азаров рекомендовал расширить сеть туристических маршрутов для гостей парка, чтобы у них было больше возможностей познакомиться с природными достопримечательностями Сызранского района.
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