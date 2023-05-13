Дмитрий Азаров проводит встречи с семьями участников СВО в районах Самарской области

На этой неделе в ходе рабочих поездок в Октябрьск, Шигонский и Сызранский район губернатор Дмитрий Азаров встретился с семьями военнослужащих. На каждую встречу с родными бойцов губернатор пригласил министров социального блока правительства и глав муниципалитетов для оперативного реагирования на обращения.
В ходе встреч губернатор сразу дает конкретные поручения по каждому обращению. Отдельно обсуждается и необходимая помощь бойцам на передовой.
Дмитрий Азаров рассказал, что регулярно передает военнослужащим дополнительные средства для успешного выполнения боевых задач: квадрокоптеры, тепловизоры, средства связи, радиоэлектронной борьбы и многое другое. Сейчас к отправке готовится очередная партия спецсредств и техники.
В свою очередь, жены объединяются и сами делают все возможное для помощи своим мужьям на передовой. В Октябрьске недавно создали АНО "Зов сердца". Здесь плетут маскировочные сети, отправляют гуманитарные грузы в зону СВО. Организовали октябрьцы и производство окопных свечей, в котором участвуют и школьники.
Самым частым вопросом на встречах был вопрос об отпусках для участников СВО. Некоторые бойцы уже успели навестить родных, а другие не были дома с осени.
"Многие в отпуске уже побывали, но есть специалисты, в которых сейчас остро нуждаются, и их пока некем заменить. Постараемся уточнить по вашим мужьям хотя бы предварительные сроки", - объяснил Дмитрий Азаров.
В конце встреч женщины через присутствующие СМИ передали привет мужьям. "Ребята, мы верим, что победа будет за нами. Любим вас и ждем быстрее домой!"
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