Дмитрий Азаров передал автотранспортному предприятию Сызрани новые автобусы

В субботу, 13 мая, в Сызрани губернатор Дмитрий Азаров передал автотранспортному предприятию ключи от новых автобусов. Шесть машин будут использоваться на муниципальных маршрутах и пополнят автопарк общественного транспорта города.
Напомним, это лишь небольшая часть новых единиц транспорта, который в последние недели был приобретен регионом для муниципалитетов.
Ранее 8 автобусов для муниципальных перевозок получили Похвистневский район, Похвистнево и Отрадный, 36 автобусов переданы пассажирским предприятиям Тольятти и Новокуйбышевска.
"Для меня очень важно, что эти автобусы мы приобретаем благодаря достижению регионом лидерских позиций по исполнению нацпроектов. 4 год подряд происходит оценка эффективности региональных управленческих команд, мы подтверждаем свою эффективность год от года, всегда находимся в группе лидеров. Правительство РФ регионам-лидерам по эффективности регионального управления выделяет субсидию. По итогам прошлого года мы получили 900 млн рублей. Полностью их направляем на обновление общественного транспорта", - подчеркнул губернатор.
Он отметил также, что в числе приобретаемого транспорта - не только автобусы, но и новые трамваи для Самары.
"Надеюсь, что планку не снизим и в дальнейшем будем среди лидеров и победителей. А значит, сможем чуть больше сделать для родной земли, для Самарской области и, конечно же, для Сызрани. И сделать это сообща", - заключил губернатор.
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Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
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