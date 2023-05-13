Дмитрий Азаров передал автотранспортному предприятию Сызрани новые автобусы

В субботу, 13 мая, в Сызрани губернатор Дмитрий Азаров передал автотранспортному предприятию ключи от новых автобусов. Шесть машин будут использоваться на муниципальных маршрутах и пополнят автопарк общественного транспорта города.

Напомним, это лишь небольшая часть новых единиц транспорта, который в последние недели был приобретен регионом для муниципалитетов.

Ранее 8 автобусов для муниципальных перевозок получили Похвистневский район, Похвистнево и Отрадный, 36 автобусов переданы пассажирским предприятиям Тольятти и Новокуйбышевска.

"Для меня очень важно, что эти автобусы мы приобретаем благодаря достижению регионом лидерских позиций по исполнению нацпроектов. 4 год подряд происходит оценка эффективности региональных управленческих команд, мы подтверждаем свою эффективность год от года, всегда находимся в группе лидеров. Правительство РФ регионам-лидерам по эффективности регионального управления выделяет субсидию. По итогам прошлого года мы получили 900 млн рублей. Полностью их направляем на обновление общественного транспорта", - подчеркнул губернатор.

Он отметил также, что в числе приобретаемого транспорта - не только автобусы, но и новые трамваи для Самары.

"Надеюсь, что планку не снизим и в дальнейшем будем среди лидеров и победителей. А значит, сможем чуть больше сделать для родной земли, для Самарской области и, конечно же, для Сызрани. И сделать это сообща", - заключил губернатор.