Владислав Третьяк: "Самарский губернатор - человек слова"

В воскресенье, 14 мая, в Самаре прошло официальное открытие Кубка Владислава Третьяка по хоккею. Участников и многочисленных зрителей турнира приветствовали губернатор Дмитрий Азаров и легендарный спортсмен, президент Федерации хоккея России, депутат Госдумы от "Единой России" Владислав Третьяк.
"Искренне вас благодарю за ту идею, которую вы когда-то высказали. С вашей легкой и ловкой руки начался этот турнир. И я рад, что уже более полутора десятков лет Кубок Третьяка проходит здесь, на самарской земле", - поблагодарил легендарного хоккеиста за идею проведения Кубка в Самарской области губернатор.
Третьяк же со своей стороны подчеркнул: губернатор - человек слова. Пообещал построить новый дворец - и сделал это.
"На этом месте стоял старенький стадион, на котором я еще играл. И он сказал - Владислав, на этом месте будет новый шикарный стадион. Вы посмотрите, какой подарок городу, области! Я даже не мечтал играть на таких стадионах. Спасибо за то, что развиваете хоккей, любите хоккей! " - выразил слова благодарности Владислав Третьяк и вручил губернатору почетный знак "За верность хоккею".
Знаменитый спортсмен пожелал хоккейной "Ладе", над возвращением которой в КХЛ работал губернатор и которую поддержала Федерация, достойно выступить в континентальной лиге.
Перед церемонией открытия губернатор провел для легенды отечественного хоккея экскурсию по новому стадиону.
Напомним, обновленный Дворец спорта открылся в 2021 году, на год раньше запланированных сроков. Сегодня это многофункциональное сооружение площадью свыше 29 тыс. кв. м, где созданы условия для тренировки по хоккею, керлингу, фигурному катанию, баскетболу, гимнастике, волейболу, а также другим видам спорта. Здание способно принять мероприятия как всероссийского, так и международного уровня: спортивные, культурно-развлекательные, просветительские.
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