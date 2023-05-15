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Губернатор Самарской области поддержал инициативу по созданию в регионе Совета многодетных семей

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с семьями со всего региона. Среди них - многодетные, студенческие семьи, семьи участников СВО, а также многодетными супружеские пары, которые в этом году удостоились президентских наград - ордена и медали ордена "Родительская слава".

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

В ходе встречи глава региона поздравил семьи с праздником, а также рассказал о действующих мерах поддержки и поинтересовался предложениями.

"Рад тому, что на протяжении последних лет выработанные в ходе этих встреч предложения реализуются. Очень рассчитываю, что и сегодняшняя наша встреча в этом смысле будет результативной", - обратился Дмитрий Азаров к участникам встречи.

Анастасия Осыдченко, удостоенная в этом году вместе с мужем Указом президента России медали ордена "Родительская слава", предложила создать в Самарской области Совет многодетных семей. Губернатор поддержал инициативу.

"Мне предложение нравится! Хорошо, что у нас есть Совет отцов, но важно объединить и многодетные семьи. Вы активно участвуете в социально-экономической жизни своего города. За это вам огромное спасибо! Опыт вашей организации достоин того, чтобы его перенимали и другие районы", - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поблагодарил участников "Многодеткино" за активность и патриотизм, и рассказал, что порой встречает людей, которые не участвуют в разного рода волонтерской помощи участникам СВО, ссылаясь на нехватку времени.

"Здесь надо поучиться у многодетных семей! Вы находите время и на то, чтобы помочь землякам", - отметил Дмитрий Азаров.

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