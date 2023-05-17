Дмитрий Азаров провел встречу с новым заместителем командующего войсками ЦВО

В среду, 17 мая, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с новым заместителем командующего войсками Центрального военного округа, генералом-лейтенантом Дмитрием Глушенковым, который приехал в Самару с инспекцией воинских частей Самарского гарнизона.
Во встрече также приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области - руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Александр Винников и военный комиссар региона Алексей Вдовин.
Стороны обсудили вопросы поддержки регионом армии и защитников Отечества. Глава региона поблагодарил Дмитрия Глушенкова за совместную работу и заверил, что конструктивное сотрудничество правительства региона с армией будет продолжаться. "Если какая-то дополнительная помощь нужна, всегда готов подключиться", - подчеркнул он.
Отметим, что губернатор Дмитрий Азаров на постоянной основе проводит встречи с военнослужащими в зоне СВО, находится на прямой связи с командным составом армии, решая вопросы, связанные с подготовкой и участием земляков в СВО, условиями их пребывания, потребностями в дополнительной поддержке. Для военнослужащих, которые возвращаются из зоны боевых действий, разработана программа "Возвращение". Она направлена на комплексную поддержку защитников по разным направлениям - от реабилитации и переобучения до организации отдыха.
Кроме того, всесторонней заботой окружены семьи военнослужащих на самарской земле. С этой целью наш регион первым в стране внедрил практику "социальных паспортов". Глава региона регулярно встречается с родными и близкими защитников, чтобы узнать, насколько качественно оказывается поддержка и в чем они еще нуждаются.
Напомним, что Центральный военный округ объединяет подразделения и воинские части, дислоцированные в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в том числе в Самарской области. На должность заместителем командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков был назначен Указом президента РФ Владимира Путина в марте текущего года. Перед назначением в структуру командования ЦВО Дмитрий Глушенков командовал 68-м армейским корпусом Восточного военного округа.
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